"Русский ас". Международные издания прокомментировали рекордную шайбу Овечкина в НХЛ

Зарубежные СМИ отметили непостижимое мастерство, стабильность и выдающуюся выносливость российского хоккеиста

07 апреля 2025, 11:40, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: трансляция матча "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Айлендерс"

Международные издания прокомментировали рекорд Александра Овечкина по забитым шайбам в НХЛ. В СМИ отметили, что российский форвард "Вашингтон Кэпиталз", ворвавшийся в лигу два десятилетия назад, до сих пор не сбавляет оборотов. Об этом сообщают "Известия".

Реакции иностранных информационных служб на 895-й гол Овечкина:

The Washington Post:

"Капитан "Вашингтон Кэпиталз", который ворвался в НХЛ два десятилетия назад и с тех пор практически не сбавляет оборотов, чье имя уже выгравировано в книге рекордов лиги, в воскресенье вписал свое имя на вершину самого знаменитого списка, забив 895-й гол в своей карьере".

The Guardian:

"Русский побил рекорд, который, как некоторые считали, никогда не будет побит. Но, как и тот, чью оценку он превзошел, он подвергся пристальному вниманию за пределами катка".

AP News:

"Алекс Овечкин стал величайшим бомбардиром в истории НХЛ благодаря невиданному ранее сочетанию точного броска, стабильности на протяжении двух десятилетий и выдающейся выносливости, которая позволила ему оставаться на льду достаточно долго, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки".

CNN:

"Это был "гол в большинстве", что вполне уместно – никто в истории НХЛ не забивал больше "голов в большинстве", чем русский ас".

The Athletic:

"Суперзвезда "Вашингтон Кэпиталз", сочетающий в себе непостижимое мастерство, необыкновенное постоянство и безудержную радость, побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру".

Напомним, Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в матче "Вашингтона" против "Нью-Йорк Айлендерс", забросив 895-ю шайбу. 5 апреля форвард повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, забросив 894-ю шайбу в матче против "Чикаго Блэкхокс". За поддержку на пути к достижению хоккеист поблагодарил россиян.