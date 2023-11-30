Без ограничений. Чем запомнится миру бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

В своей деятельности он не разделял политику и политтехнологии

30 ноября 2023, 12:50, ИА Амител

Генри Киссинджер / Фото: White House Photographic Office

Мировые СМИ сообщили о кончине в возрасте 100 лет бывшего госсекретаря США и одного из влиятельных мировых политиков Генри Киссинджера. Об этом крупном и неоднозначном персонаже, повлиявшем на историю нашей страны и всего мира, не боявшемся рискованных политических шагов и коррекции своих взглядов, вспомнил журналист amic.ru Андрей Магас.

По заданиям "вашингтонского обкома"

В 2015 году писатель и политик Эдуард Лимонов метко написал о нем: "Старый замшелый Генри Киссинджер в интервью журналу The National Interest, всего две цитаты:

"Нам следует изучить возможность создания образования с демилитаризованным статусом, между Россией и существующей границей НАТО"; "... целью стало сломать Россию, в то время как долговременным замыслом должно быть интегрировать ее".

"Все равно этот старый немецкий еврей, бывший государственный секретарь США, лучше всех понимает нас в Америке, ему уже не то было 90, не то вот-вот стукнет 90 лет". На тот момент Киссинджеру было 92 года.

Изменения подходов этого деятеля к мировым проблемам объясняется несомненная приверженность Realpolitik – т. н. "реальной политике", которой следовал и неуклонно культивировал до конца своих дней. Этот подход в свое время предложил немецкий историк Людвиг фон Рохау, который считал, что никакие идеологические постулаты и мораль не могут диктовать государственный курс – только практические соображения. Его придерживался Бисмарк – первый последователь Рохау. Можно сказать, это основа основ для современных политтехнологов.

Для Киссинджера в политике тоже не было ограничений в виде идеологии или морали: нужно было разработать стратегию максимального ослабления Советского Союза (на распад нашей страны правящие круги США практически не рассчитывали) – он предложил стратегию на сближение Соединенных Штатов и Китая; понадобилось "придушить" СССР в объятиях – его мозговой центр скрупулезно разработал политику "разрядки". В общем, всегда с большим рвением он брался за решение геополитических задач, которые ставил "вашингтонский обком".

От эмигранта до рулевого внешней политики

На характер и особенности мышления Генри Киссинджера повлияли, как это часто бывает, детские годы. Он родился в религиозной еврейской семье в баварском городе Форте 27 мая 1923 года. Рост антисемитизма в Германии он ощутил на себе, ничего удивительного, что в 1938-м семья сбежала в США.

Призыв в американскую армию в 1943 году стал для него судьбоносным – там его способности заметил другой уехавший в США немец, талантливый офицер, в дальнейшем советник Пентагона по стратегии и геополитике Фриц Кремер, привлекший молодого бойца в военную разведку.

Потом наставником Киссинджера стал Уильям Янделл Эллиот – интеллектуал, советник нескольких президентов США, убежденный антисоветчик и антикоммунист. Он способствовал продвижению подопечного в Гарварде и ввел его в высшие политические круги Соединенных Штатов.

В 1958 году Киссинджер пустился в собственное плавание – стал организатором ряда семинаров в Гарварде и координатором программ по внешней политике, которые были поддержаны Советом нацбезопасности США и ЦРУ.

С конца 1950-х тесно работал с известным американским политиком Нельсоном Рокфеллером, во многом благодаря ему Киссинджер в 1968 году стал советником по нацбезопасности у избранного президентом США Ричарда Никсона. В 1973-1977 годах он занимал пост госсекретаря Соединенных Штатов, по-нашему – министра иностранных дел.

Дочь Рокфеллера и сибирский мужик

Помимо сближения с Китаем и политики "разрядки", Киссинджер занимался подготовкой Парижских мирных соглашений, завершивших позорную для США войну во Вьетнаме. За это он получил Нобелевскую премию мира и ненависть американских "ястребов", инициировавших множество публикаций в прессе, в которых обвиняли политика в шпионаже в пользу СССР. Кстати, на церемонию вручения награды он не поехал.

"Миролюбие" Киссинджера, конечно, диктовалось приверженностью к Realpolitik и было, конечно, еще тем, что называется. Именно рулевой тогдашней внешней политики Штатов внес огромный вклад в подавление левых сил в Латинской и Южной Америке, в том числе кровавый переворот в Чили 1973 года. Позднее, в статусе руководителя собственного мозгового центра, участвовал в разработке американского ответа на ввод советских войск в Афганистан, создания широкой неформальной коалиции в поддержку местных басмачей, в которую вошли западные страны, Пакистан, Китай и даже Иран, тогда открыто враждовавший с США.

Киссинджера часто называли серым кардиналом мировой политики. Он был членом ряда закрытых и полузакрытых структур – в частности, Бильдербергского клуба.

В 2001 году в ряде интервью, аналитических материалов, докладов он заявил, что Соединенные Штаты должны разговаривать с Россией как с великой державой, это устраивало как администрацию Джорджа Буша – младшего, так и Кремль. Киссинджер понимал, что русские еще будут нужны его Америке как противовес набиравшему силу Китаю. Причем усиление Поднебесной в свое время произошло не без его личного участия.

Этой позиции Киссинджер придерживался, с некоторыми поправками, до своей смерти. После начала СВО он предлагал мирный план, который сводился к тому, что на потерянных Киевом территориях должны пройти референдумы под международным контролем. В результате этих голосований должна определиться принадлежность регионов. Но эта инициатива не устроила ни коллективный Запад, желавший "победить Россию на поле боя", ни нашу страну. Время Realpolitik в мировой политике прошло, в нее стали возвращаться идеология и мораль. Время Киссинджера истекло.

А еще Генри Киссинджер придумал термин "челночная дипломатия". Говорят, на просьбу раскрыть его значение, политик рассказывал анекдот:

"Требуется выдать дочь Рокфеллера замуж за простого русского парня из глухой сибирской деревни. Каким образом? Очень просто! Я еду в сибирскую деревню, нахожу там простого русского парня и спрашиваю его:

– Ты хочешь жениться на американской еврейке?

Он мне: – Зачем?! У нас и своих девчонок полно!..

Я ему: – Да, но она – дочка миллиардера!

Он: – О! Это меняет дело!..

…Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:

– Вы хотите иметь президентом правления банка сибирского мужика?

– Фу, – говорят мне в банке.

– Да, но он – зять Рокфеллера!

– О! Это меняет дело!..

И, таки да, я еду к Рокфеллеру и спрашиваю:

– Хотите иметь зятем русского мужика?

Он мне: – Что вы такое говорите, у нас в семье все – финансисты!

Я ему: – Да, но этот русский мужик – президент правления швейцарского банка!

Он: – О! Это меняет дело! Сьюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент швейцарского банка!

Она: – Фи… Все эти финансисты – дохляки и зануды!..

А я ей: – Да, но этот – здоровенный сибирский мужик!

Она: – О-о-о! Это меняет дело!..."