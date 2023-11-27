Европа не хочет "неба в алмазах". Какие риски для экономики несет новый пакет санкций

Экономисты оценили продуктивность рестрикций и нежелание ряда стран ЕС поддерживать их

27 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На днях Еврокомиссия подготовила предложения по очередному, уже 12-му по счету, пакету антироссийских санкций и передала их на рассмотрение европейским странам. Хотя вводимые экономические ограничения для нас стали делом привычным и вроде бы лишенным глубокого смыла, чиновники ЕС почему-то упорно готовят и утверждают рестрикции. Журналист amic.ru Андрей Магас попробовал оценить содержание очередного пакета, его опасность для экономики России, заодно и ответить на вопрос: почему различные потолки цен и эмбарго бьют по самой же экономике Европы?

Санкции как метод стабилизации рынка?

Стоит напомнить, что в начале ноября президент Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что зарубежные политики уже перестали адекватно воспринимать реальность, когда вводят очередные санкции против РФ.

"Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", – сказал тогда президент России.

Как заявил представитель Еврокомиссии агентству РБК, цель очередного набора рестрикций – "урезать оставшиеся доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны". Он добавил, что "это делается в очень тесном сотрудничестве с <…> партнерами по G7".

Стоит напомнить, что российские алмазы занимают около 30% европейского рынка. По данным издания Politico, чиновники ЕС намерены уменьшить эту долю не только ограничив их прямое поступление из РФ с января 2024 года, но и в несколько этапов запретить их поступление из третьих стран, где камни проходят обработку. Запрет будет распространен на искусственные алмазы, широко применяемые в промышленности в качестве режущих и абразивных материалов.

Как пишет Politico, "Вашингтон уже запретил российские алмазы, но ЕС пока этого не сделал – во многом из-за стремления Бельгии защитить торговлю алмазами в Антверпене". Бельгия вообще является одним из ведущих мировых "алмазных" центров, ее импорт камней из России в 2022 году достиг 1,39 млрд долларов.

Экономист, генеральный директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев напомнил, что по добыче алмазов Россия сегодня находится на втором месте в мире.

"Как известно, обработка камней происходит большей частью в Европе – поэтому пострадают предприятия, работающие в этой сфере. Кроме того, данный пункт санкций, конечно, ударит прежде всего по бюджету Якутии – региону, где в основном добывают российские алмазы. Но в общем бюджете страны они занимают не очень большую долю", – пояснил он amic.ru.

По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максима Чиркова, санкции в отношении алмазной отрасли могут быть вызваны еще и попытками европейских лоббистов стабилизировать ситуацию на рынке.

"Сейчас этот рынок испытывает довольно серьезные сложности из-за большого наплыва синтетических камней, полученных искусственным способом. Происходит снижение цен, что не устраивает многих ведущих мировых производителей и продавцов. И можно предположить такого рода экономический прием. Методология готовящихся мер понятна – поскольку обрушить экономику РФ не удалось, значит, следует повлиять на те направления, в которых можно попытаться заместить российские компании", – высказал он предположение в разговоре с amic.ru.

От перемены логистики результат не изменится?

Впрочем, далеко не все страны Старого света в восторге от продолжающегося санкционного куража евробюрократов. Так, министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар уже заявил, что его страна не одобрит рестрикции, если они будут касаться ядерного топлива.

В программе "Субботние диалоги" на словацком телевидении он сказал, что атомные станции страны "еще не достаточно трансформированы, чтобы работать с другим топливом", поэтому Словакия выступает против ограничений на ядерное топливо из РФ. Стоит напомнить, что в стране работает две атомные станции – "Богунице" в западной части и "Моховице" в центральной. Возводились они в свое время при активном участии советских и российских специалистов, а топливо для них поставлял "Росатом". В свое время европейские "зеленые" оказывали давление на руководителей государства для остановки станций, однако ни одно правительство страны на подобные меры пойти не рискнуло. Это вполне объяснимо – словацкие АЭС вырабатывают более 50% электроэнергии в стране, да еще и экспортируют ее.

Также в упомянутом материале издания Politico говорится, что предложенный проект пакетных мер ужесточает требования к отчетности по перевозке топлива, призванные "предотвратить продажу российской нефти, купленной в нарушение действующих санкций, по поддельным квитанциям".

"Установленный "большой семеркой" предельный уровень цен в 60 долларов за баррель вступил в силу в декабре 2022 года, но сейчас московская нефть все чаще продается значительно выше этого уровня – стабильно ближе к 80 долларам, что приносит Кремлю миллиардную прибыль", – говорится в публикации.

Владимир Буев напомнил, что нефть для российской экономики является бюджетообразующей отраслью.

"Поступления в бюджет от продажи нефти за последний квартал текущего года, когда публиковалась статистика, упали в полтора раза. Мы стали больше сбывать нефти в Индию и Китай. Там она перемешивается и становится не совсем российской, после чего продается в ту же Европу", – рассказал он.

Максим Чирков убежден, что после введения новых санкций, предусматривающих усиление контроля за соблюдением предыдущих ограничений, российский нефтяной экспорт будет стабилен и даже вполне может увеличиться.

"Предыдущие санкционные кейсы показали, что выходы из такого рода сложностей всегда находятся. Особенно учитывая, что Россия – это большая экономика, а страна обладает большими границами, плюс у нее немало дружественных государств, готовых покупать ее продукцию", – замечает собеседник.

Он также заметил, что контроль над соблюдением потолка цен на нефть из РФ был еще осуществим, когда стоимость "черного золота" на мировом рынке была ниже. К тому же российская нефть Urals продается с дисконтом.

"Но сейчас дисконт нашей нефти по сравнению с другими сортами снижается. Он был довольно значительным в 2022 году. Но сейчас положение меняется – российская нефть востребована. И если ее не будет – ценовые скачки в мире будут просто сумасшедшими", – делает вывод Чирков.

По его словам, никаких сомнений, что российские энергоносители будут поставляться на мировой рынок в значительных объемах, быть не может. Возможно, изменение ситуации приведет к некоторой перестройке логистики, но масштабы этого процесса будут куда меньшими, чем в 2022 году из-за наработанного опыта, уверен экономист.

Обвала не ждите

Новый пакет санкций также предусматривает ограничения на поставки в Евросоюз российского чугуна, медной и алюминиевой проволоки и фольги, а также включает новые заслоны на российский сжиженный пропан (LPG) – это сделано по запросу Варшавы и стран Балтии, сообщили Politico два дипломата ЕС. Стоит заметить, что Польша является крупнейшим покупателем сжиженного газа в ЕС, который она использует в качестве топлива для автомобилей и отопления, а в 2023 году на ее долю приходилась треть от общего объема российского экспорта данного вида топлива.

Конечно, ничего позитивного санкции не несут, однако рост российской экономики в третьем квартале текущего года может достигнуть 5%, сообщил Максим Чирков.

"Наша экономика по своей конкурентоспособности становится сопоставимой с европейской и вскоре может начать ее обходить. Дело в том, что экономика Европы проседает, поскольку теряет доступ к недорогим ресурсам. Европейские страны по причине издержек утрачивают возможность для недорого финансирования своих экономик – процентные ставки по займам в долларах и евро растут наряду с себестоимостью продукции", – заявил он.

По мнению эксперта, расширение санкций осуществляется ЕС от некоторой безысходности. К тому же некоторые страны Евросоюза не поддерживают санкционную гонку, пытаются минимизировать ущерб для собственной экономики.

"Не ввести ограничения они не могут, иначе покажутся "белыми воронами", изгоями. Но зачастую тем самым наносится удар по экономике стран ЕС", – делает вывод эксперт.

Владимир Буев делает акцент на изменениях в экономике России, которые несут санкции.