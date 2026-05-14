Рынок спецтехники в кризисе: продажи дорожно-строительной техники рухнули на 51,3%
Падение связано с дорогой ставкой ЦБ и конкуренцией с импортом
14 мая 2026, 17:45, ИА Амител
В первом квартале текущего года продажи новой отечественной дорожно-строительной техники на внутреннем рынке сократились более чем вдвое, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Росспецмаша". По информации ассоциации, объем продаж снизился на 51,3% и составил 5,8 миллиарда рублей.
Аналитики связывают падение продаж с высокой ключевой ставкой, которая делает кредиты и коммерческий лизинг недоступными. По словам партнера компании Kept Алексея Медникова, строительные организации вынуждены использовать имеющуюся технику до ее полного износа.
«Рынок также испытывает давление из-за снижения объемов жилищного и дорожного строительства. В первые три месяца года объемы ввода жилья сократились на 28,2%», — сообщает издание.
Эксперты предупреждают, что такая ситуация может привести к утрате российского рынка отечественными производителями в пользу иностранных конкурентов. Однако продажи импортной техники также уменьшаются, хотя и не так стремительно.
В 2025 году общий объем продаж российской дорожно-строительной техники снизился на 28% и достиг 54,7 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что автопроизводители выводят на рынок "задушенные" машины ради льгот по утильсбору.
18:56:37 14-05-2026
Налоги надо поднять !
19:40:02 14-05-2026
"Эксперты предупреждают, что такая ситуация может привести к утрате российского рынка отечественными производителями в пользу иностранных конкурентов."--------------Отечественная техника допотопная и дороже импортной, и чё хотите?
13:40:40 15-05-2026
Аналитики связывают падение продаж с высокой ключевой ставкой, которая делает кредиты и коммерческий лизинг недоступными.
Офигело наше государство уже напрочь. Техника не нужна не потому, что всё построено и не ломается, а потому что недоступны кредиты! Уже и кредиты недоступны. Государство это чиновники. Зачем нам эта свора дармоедов и вредителей?