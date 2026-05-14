Падение связано с дорогой ставкой ЦБ и конкуренцией с импортом

14 мая 2026, 17:45, ИА Амител

Дорожно-строительная техника / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В первом квартале текущего года продажи новой отечественной дорожно-строительной техники на внутреннем рынке сократились более чем вдвое, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Росспецмаша". По информации ассоциации, объем продаж снизился на 51,3% и составил 5,8 миллиарда рублей.

Аналитики связывают падение продаж с высокой ключевой ставкой, которая делает кредиты и коммерческий лизинг недоступными. По словам партнера компании Kept Алексея Медникова, строительные организации вынуждены использовать имеющуюся технику до ее полного износа.

«Рынок также испытывает давление из-за снижения объемов жилищного и дорожного строительства. В первые три месяца года объемы ввода жилья сократились на 28,2%», — сообщает издание.

Эксперты предупреждают, что такая ситуация может привести к утрате российского рынка отечественными производителями в пользу иностранных конкурентов. Однако продажи импортной техники также уменьшаются, хотя и не так стремительно.

В 2025 году общий объем продаж российской дорожно-строительной техники снизился на 28% и достиг 54,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что автопроизводители выводят на рынок "задушенные" машины ради льгот по утильсбору.