Эксперты рассказали, почему дорожают подержанные машины и что будет с ценами в России
Наиболее заметно могут подорожать европейские и японские автомобили
20 января 2026, 10:00, ИА Амител
Эксперты ожидают роста цен на автомобили с пробегом в России ближе к весне. Основными причинами подорожания станут сокращение предложения и влияние утильсбора, следует из комментариев участников рынка, опрошенных Autonews.ru.
Заместитель генерального директора ГК "Авилон" по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов пояснил, что в январе рынок традиционно остается вялым, поэтому пересмотра цен в этот период ждать не стоит. Однако уже к концу февраля – началу марта, по его словам, возможно постепенное повышение стоимости машин на вторичном рынке.
Наиболее заметно, как отметил эксперт, могут подорожать европейские и японские автомобили возрастом до трех-пяти лет с объемом двигателя более двух литров. Такие машины ввозятся по параллельному импорту, а резкое увеличение утилизационного сбора уже привело к росту их цен, сокращению поставок и снижению предложения, что, в свою очередь, будет подталкивать стоимость вверх и дальше.
Рост цен на остальные категории подержанных автомобилей, по оценке Титова, окажется более умеренным и будет следовать за подорожанием новых машин на первичном рынке.
Руководитель департамента Major Expert Давид Павлов также охарактеризовал текущую ситуацию как "подвешенную". По его словам, часть владельцев уже закладывают в объявления небольшой ценовой запас в ожидании оживления спроса, однако реальных сделок по более высоким ценам пока немного. Предложение по-прежнему превышает спрос, что сдерживает рынок.
Павлов добавил, что фактически цены на подержанные автомобили сейчас остаются близкими к уровню декабря 2025 года, и такая ситуация, вероятнее всего, сохранится еще в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что дилеры китайских автомобилей нашли законный способ обойти повышенную ставку утилизационного сбора. Схема проста: машины поставляются в Россию с заниженной мощностью двигателя, которую затем можно вернуть перепрошивкой.
10:58:13 20-01-2026
Ага, размечтались торгаши. Цена определяется покупательской способностью. Если у покупателя уже отняли деньги за жкх, еду и тд, то способность купить авто дороже очевидно падает. Как и квартиру.
В малых городах края двушки с газом на вторых этажах уже ниже двух млн стоят.
11:14:04 20-01-2026
Гость (10:58:13 20-01-2026) Ага, размечтались торгаши. Цена определяется покупательской... Деньги у народа есть. И деньги не малые. Просто нужно знать, как эти деньги отнять. И желательно что бы они сами их принесли. На блюдечке, с голубой каёмочкой.
16:34:25 20-01-2026
Гость (11:14:04 20-01-2026) Деньги у народа есть. И деньги не малые. Просто нужно знать,... Ты из ЕдРа?
13:53:22 20-01-2026
Интересно было бы посмотреть как у Японцев увеличиваются глаза когда они узнают сколько в РФ стоят из автомобили и сколько при этом граждане РФ зарабатывают
14:15:54 20-01-2026
Гость (13:53:22 20-01-2026) Интересно было бы посмотреть как у Японцев увеличиваются гла... от этого глаза бы увеличились и у Европейцев, Корейцев, Американцев и даже у Китайцев.... скоро у нас автопарк будет как на кубе....