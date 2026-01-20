Эксперты рассказали, почему дорожают подержанные машины и что будет с ценами в России

Наиболее заметно могут подорожать европейские и японские автомобили

20 января 2026, 10:00, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Эксперты ожидают роста цен на автомобили с пробегом в России ближе к весне. Основными причинами подорожания станут сокращение предложения и влияние утильсбора, следует из комментариев участников рынка, опрошенных Autonews.ru.

Заместитель генерального директора ГК "Авилон" по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов пояснил, что в январе рынок традиционно остается вялым, поэтому пересмотра цен в этот период ждать не стоит. Однако уже к концу февраля – началу марта, по его словам, возможно постепенное повышение стоимости машин на вторичном рынке.

Наиболее заметно, как отметил эксперт, могут подорожать европейские и японские автомобили возрастом до трех-пяти лет с объемом двигателя более двух литров. Такие машины ввозятся по параллельному импорту, а резкое увеличение утилизационного сбора уже привело к росту их цен, сокращению поставок и снижению предложения, что, в свою очередь, будет подталкивать стоимость вверх и дальше.

Рост цен на остальные категории подержанных автомобилей, по оценке Титова, окажется более умеренным и будет следовать за подорожанием новых машин на первичном рынке.

Руководитель департамента Major Expert Давид Павлов также охарактеризовал текущую ситуацию как "подвешенную". По его словам, часть владельцев уже закладывают в объявления небольшой ценовой запас в ожидании оживления спроса, однако реальных сделок по более высоким ценам пока немного. Предложение по-прежнему превышает спрос, что сдерживает рынок.

Павлов добавил, что фактически цены на подержанные автомобили сейчас остаются близкими к уровню декабря 2025 года, и такая ситуация, вероятнее всего, сохранится еще в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что дилеры китайских автомобилей нашли законный способ обойти повышенную ставку утилизационного сбора. Схема проста: машины поставляются в Россию с заниженной мощностью двигателя, которую затем можно вернуть перепрошивкой.