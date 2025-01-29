С бывшим подрядчиком недостроенной барнаульской развязки судятся алтайские поставщики
Известно, что общая сумма претензий достигла более 3,5 млн рублей
29 января 2025, 10:05, ИА Амител
Московская компания "РСК", выигравшая в 2023 году тендер на строительство развязки на Змеиногорском тракте, осталась должна своим поставщикам после расторжения контракта. Об этом говорят материалы делопроизводства арбитражного суда – только за 2025 год в картотеке появились десятки исков, два из них – от алтайских компаний. Об этом сообщает "Толк".
С начала нового года с исковыми заявлениями в суд обратились две фирмы из Алтайского края. Последнее подала компания "Сибирь Авто Альянс". Заявление попало в разработку регионального Арбитражного суда 27 января. Известно, что сумма исковых требований составляет более 3 млн рублей.
"На сайте организации указаны основные виды ее деятельности. В их числе: аренда тяжелой техники (автокранов, низкорамных тралов, фур) и перевозка негабаритных, тяжеловесных грузов. Не исключено, что неоплаченными остались несколько видов услуг и поставок от предприятия", – подчеркнули в издании.
Хронологически первое заявление поступило в арбитраж от Алтайского завода минеральных порошков (ООО "АЗМП"). Согласно материалам делопроизводства, компания "РСК" должна предприятию 491,4 тыс. рублей. Один из учредителей и руководитель завода Алексей Понаморев пояснил "Толку", что экс-подрядчик не оплатил поставку абразивного материала для пескоструйных работ. С его слов, ответчик не отказался от своих обязательств и, вероятно, готов выплатить необходимую сумму. Однако на предприятии отметили, что со дня вынесения решения (13 января 2025 года) прошло не так много времени. Что касается причин возникшего долга, на заводе не стали делать поспешных выводов и искать виновную сторону, ссылаясь на стечение множества обстоятельств.
Однако выплата не ограничится только долгом. Ответчик также должен оплатить госпошлину. По вступившему в силу решению суда ее размер составил около 14,8 тыс. рублей.
Всего за неполный месяц 2025 года в картотеке арбитражного суда накопился 31 иск от организаций со всей России. Большую часть из них подали в Москве и Московской области (16 исков).
"На втором месте арбитраж Сахалинской области (5 исков), на третьем – Республики Башкирия. Алтайский край с двумя исками замыкает четверку "лидеров". Еще по одному заявлению подали компании из Республики Крым, Татарстана, Приморского края, а также Свердловской и Воронежской областей", – подчеркивает издание.
Удовлетворенных исков при этом не так много. Большая часть заявлений еще в работе, по ряду из них проходят заседания. Часть исков находится без движения.
"Не исключено, что далеко не все из заявлений будут удовлетворены", – отмечает "Толк".
Напомним, компания "РСК" приступила к строительству развязки еще в 2023 году. Подрядчик должен был сдать объект в конце 2024-го. По ряду причин запуск перенесли на лето 2025 года. Однако перед новогодними праздниками "Алтайавтодор" в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком. Также власти Алтайского края потребовали с московской компании 459 млн рублей.
10:08:47 29-01-2025
3,5мульта - это 1/30 часть нового транвая
вот нашли же о чем спорить, копейки.
10:23:24 29-01-2025
Интересно выходит. В новостях про это строительство постоянно мелькали официальные лица, которые говорили, что всё под их контролем и четко по графику.
А потом ррраз и судятся.
По идее Бастрыкин должен интересоваться вот такими лицами, у которых всё под контролем. А не ДТП между трамваем и автобусом
10:29:00 29-01-2025
Гость (10:23:24 29-01-2025) Интересно выходит. В новостях про это строительство постоянн... вот скоро цифровой рубль введут - будет проще
10:45:23 29-01-2025
Musik (10:29:00 29-01-2025) вот скоро цифровой рубль введут - будет проще... Чем? Тем, что любую утечку можно будет списать на злобных натовско-хохляцких хакеров или на банальный сбой питания в сети?
17:18:24 29-01-2025
Гость (10:23:24 29-01-2025) Интересно выходит. В новостях про это строительство постоянн... И че они должны сделать? Все что могут местные - это осваивать федбюджет по тендерам. У них под контролем разыграли тендер, выиграла контора на смр, контора слилась. Они написали претензию в суд. На этом полномочия все.
10:34:04 29-01-2025
Судя по фото-полоса одна? В случае аварии даже не жеппа,а жеппенище!!!!
10:58:42 29-01-2025
Гость (10:34:04 29-01-2025) Судя по фото-полоса одна? В случае аварии даже не жеппа,а же... Сверху путепровод тоже похоже на одну полосу, может так кажется.
16:02:03 29-01-2025
Гость (10:34:04 29-01-2025) Судя по фото-полоса одна? В случае аварии даже не жеппа,а же... А в случае возгорания будет гореть, пока все соседние не выгорят. Как в мангале, некуда деваться, со всех сторон заперты.
10:47:10 29-01-2025
Очередной Музей алтайского дорожного хозяйства им. Томенко В.П., тоннель имени Воронова А.В..
10:48:11 29-01-2025
Какая еще сфера в строительстве осталась неохваченной? Надо еще мега-памятник замутить по той же схеме! Будет три недостроя - музей, развязка и памятник!
12:39:00 29-01-2025
Гость (10:48:11 29-01-2025) Какая еще сфера в строительстве осталась неохваченной? Надо ...
Скоро будет много памятников ипотечному строительству
11:34:10 29-01-2025
Ну вот, к музею искусств добавился музей дорожного хозяйства, складывается все-таки "туркластер". А с "РСК" судится без перспективы, это "Рога и копыта", "все украдено до нас".
11:49:16 29-01-2025
Перевелись государственные управленцы. Кругом прозасидавшиеся.
12:09:36 29-01-2025
Худо бедно развязка строилась тремя калеками. Теперь не строится совсем
12:35:52 29-01-2025
Гость (12:09:36 29-01-2025) Худо бедно развязка строилась тремя калеками. Теперь не стро... А как по снегу строилась бы?
12:45:22 29-01-2025
Гость (12:09:36 29-01-2025) Худо бедно развязка строилась тремя калеками. Теперь не стро...
Да, осталось передать строительство развязки тем, кто строил путепровод на Ленинском. И вместо 6 месяцев развязку будут достраивать 6-8 лет. И ничего, что при этом она станет кривой с провалами, доплатить придётся ещё миллиарда 3-4, зато можно будет гордиться, что построено своими рукожопами по привлекательной цене.
13:27:34 29-01-2025
Гость (12:45:22 29-01-2025) Да, осталось передать строительство развязки тем, кто ст... А кого потом садить? Подоляна?
16:03:37 29-01-2025
Гость (13:27:34 29-01-2025) А кого потом садить? Подоляна? ... Потом награждать контролирующих и других непричастных как справившихся с особо сложным контролем.
13:41:31 29-01-2025
Гость (12:45:22 29-01-2025) Да, осталось передать строительство развязки тем, кто ст... Так путепровод изначально строили наши р-ы. Под вывеской московской фирмы, Москвичи их наняли как субподрядчиков, а сами и не собирались что-то делать, только получили доход за посредничество. Как мне видится ситуация.
13:30:15 29-01-2025
музей на бешеных квадратах, в Ак мазни столько не наберется, чтобы там выставлять.
мост в одну полосу, даже не в час пик все стоят, сигналят и матерят друг друга.
теперь развязка. Если РСК добром аванс не вернут, а я думаю, что нет, то это суды, с перспективой банкротства, тогда это очень долгие суды, потому что рск будет брыкаться.
пока идут суды, тендер на достройку не объявишь.
13:51:58 29-01-2025
Отстранили генподрядчика, теперь как, другой генподрядчик быстрей сделает лета 2025го?
15:19:30 29-01-2025
Гость (13:51:58 29-01-2025) Отстранили генподрядчика, теперь как, другой генподрядчик бы... Видимо, отстранили потому, что генподрядчик не собирался дальше строить, а тянуть время и деньги.
21:03:42 29-01-2025
Я сам принимал участие в этой стройке, в РСК, было все хорошо и по работе, и по зарплате, вплоть до ноября месяца, а потом бывший генеральный директор РСК, забрал все деньги и уехал за границу, вот и вся история. На данный момент, мы не получили зп за ноябрь, декабрь, и январь