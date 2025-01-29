С бывшим подрядчиком недостроенной барнаульской развязки судятся алтайские поставщики

Известно, что общая сумма претензий достигла более 3,5 млн рублей

29 января 2025, 10:05, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Московская компания "РСК", выигравшая в 2023 году тендер на строительство развязки на Змеиногорском тракте, осталась должна своим поставщикам после расторжения контракта. Об этом говорят материалы делопроизводства арбитражного суда – только за 2025 год в картотеке появились десятки исков, два из них – от алтайских компаний. Об этом сообщает "Толк".

С начала нового года с исковыми заявлениями в суд обратились две фирмы из Алтайского края. Последнее подала компания "Сибирь Авто Альянс". Заявление попало в разработку регионального Арбитражного суда 27 января. Известно, что сумма исковых требований составляет более 3 млн рублей.

"На сайте организации указаны основные виды ее деятельности. В их числе: аренда тяжелой техники (автокранов, низкорамных тралов, фур) и перевозка негабаритных, тяжеловесных грузов. Не исключено, что неоплаченными остались несколько видов услуг и поставок от предприятия", – подчеркнули в издании.

Хронологически первое заявление поступило в арбитраж от Алтайского завода минеральных порошков (ООО "АЗМП"). Согласно материалам делопроизводства, компания "РСК" должна предприятию 491,4 тыс. рублей. Один из учредителей и руководитель завода Алексей Понаморев пояснил "Толку", что экс-подрядчик не оплатил поставку абразивного материала для пескоструйных работ. С его слов, ответчик не отказался от своих обязательств и, вероятно, готов выплатить необходимую сумму. Однако на предприятии отметили, что со дня вынесения решения (13 января 2025 года) прошло не так много времени. Что касается причин возникшего долга, на заводе не стали делать поспешных выводов и искать виновную сторону, ссылаясь на стечение множества обстоятельств.

Однако выплата не ограничится только долгом. Ответчик также должен оплатить госпошлину. По вступившему в силу решению суда ее размер составил около 14,8 тыс. рублей.

Всего за неполный месяц 2025 года в картотеке арбитражного суда накопился 31 иск от организаций со всей России. Большую часть из них подали в Москве и Московской области (16 исков).

"На втором месте арбитраж Сахалинской области (5 исков), на третьем – Республики Башкирия. Алтайский край с двумя исками замыкает четверку "лидеров". Еще по одному заявлению подали компании из Республики Крым, Татарстана, Приморского края, а также Свердловской и Воронежской областей", – подчеркивает издание.

Удовлетворенных исков при этом не так много. Большая часть заявлений еще в работе, по ряду из них проходят заседания. Часть исков находится без движения.

"Не исключено, что далеко не все из заявлений будут удовлетворены", – отмечает "Толк".

Напомним, компания "РСК" приступила к строительству развязки еще в 2023 году. Подрядчик должен был сдать объект в конце 2024-го. По ряду причин запуск перенесли на лето 2025 года. Однако перед новогодними праздниками "Алтайавтодор" в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком. Также власти Алтайского края потребовали с московской компании 459 млн рублей.