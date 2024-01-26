С императрицей и пряником. Как в Барнауле отметили Татьянин день

День российского студенчества и День почитания великомученицы Татьяны Римской отмечают в России 25 января

26 января 2024, 11:45, ИА Амител

День студента – 2024 / Фото: Дмитрий Герайкин, Мария Дубовская

День студента, он же Татьянин день, отметили в Барнауле в четверг, 25 января. В Алтайском государственном университет студентов поздравила сама императрица Елизавета, приехавшая к корпусу "Д" на санях. После чего на праздничной площадке был разрезан огромный пряник, которым могли угоститься все желающие. По традиции вуза, кто съест его кусочек, тот будет хорошо учиться.

Как прошел праздник – в нашей фотоленте.