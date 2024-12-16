С такими "защитниками" и врагов не надо. Кто затеял скандал в Каменском горсовете?

Как муниципальный депутат решила "порулить" политическим процессом

16 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Камень-на-Оби – хороший город! / Фото: amic.ru

На внеочередной сессии Каменского городского совета депутатов 5 декабря произошел внеочередной инцидент – одна из народных избранниц, Людмила Железовская, фактически обвинила коллег из краевого парламента и представителей органов прокуратуры в непрофессионализме, непонимании функционирования органов государственной власти и работы отдельных чиновников.

Кто защищает коррупцию?

Депутат АКЗС от ЛДПР указал на неудовлетворительное состояние дорог в городе (которые многие характеризуют как "убитые") и неспособность нынешнего градоначальника Евгения Чернышова решить эту проблему. Он также отметил: если мэр не может справиться с трудностями, логично было бы освободить кресло для того, кто сумеет разрешить их.

Однако парламентарию Людмиле Железовской (Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду), похоже, эти замечания пришлись не по душе, и она позволила дать выход своим чувствам "не отходя от кассы".

Дама возмутилась, мол, коллега из краевого парламента просто не разбирается, что происходит в городе, не понимает, кто и почему должен решать проблемы с дорогами. Заодно, согласно этой логике, не разбирается во властных и бюджетных полномочиях и прокуратура, неоднократно указывавшая городскому руководителю на имеющиеся пробелы в работе.

Нужно пояснить, что ЛДПР не впервые обращает внимание на дорожную проблему в Камне-на-Оби – координатор местного партийного отделения Виктор Затонских уже более двух лет добивается ремонта дорог в городе, о чем ранее упоминал amic.ru. При этом городские власти оставляли без внимания поступавшие соответствующие запросы. Более того, органы прокуратуры также требовали устранения неисправностей. Назначался даже срок исполнения требований – 21 октября 2024 года. Однако воз и ныне там, в чем может убедиться каждый, проезжающий по каменским дорогам.

Трудно оценить мотивы госпожи Железовской, практически вставшей грудью на защиту мэра, – возможно, она не передвигается по дорогам Камня на личном авто. Однако трудно поверить, что она не в курсе о других нарушениях в работе градоначальника, из-за которых губернатор края Виктор Томенко в начале декабря предложил отправить его в отставку.

Напомним, ранее прокуратура провела антикоррупционную проверку, в результате которой были выявлены несоответствия в доходах за 2021-2023 годы со стороны Чернышова и членов его семьи. Нарушения оказались настолько серьезными, что органы прокуратуры дали поручение городскому Совету депутатов рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города.

"Шумная" героиня

Именно вопрос об отставке градоначальника рассматривался на внеочередной сессии 5 декабря. Присутствовавший депутат Заксобрания края указал на другие провалы в работе Чернышова – например, состояние дорог. Однако получил непонятную отповедь со стороны Железовской, суть которой, как было сказано выше, свелась к странным обвинениям в непонимании сложностей бюджетного процесса.

Можно было бы, конечно, оставить без внимания высказывания депутата – не все же, в конце концов, могут грамотно и конструктивно критиковать своих коллег и надзорные органы. Даже городские парламентарии имеют, чего греха таить, пробелы в понимании распределения властных полномочий. Но героиня этого скандала является, возможно, одним из самых "шумных" депутатов Каменского горсовета и ее поведение можно назвать показательным. Тем более что ее "странности" проявлялись не только при исполнении депутатских обязанностей.

"Унижала словесно при свидетелях"

Скажем, более года назад, 13 мая 2023 года, она стала участницей инцидента на местном рынке. Эта история заслуживает того, чтобы о ней напомнить поподробнее.

Как сообщалось в региональных СМИ, депутат совершила нападение на предпринимательницу Марину Сажину, торгующую на территории рынка Камня-на-Оби. Инцидент произошел в служебном помещении, куда заходят продавцы и набирают воду (за что с них взимается соответствующая плата), однако посторонним туда входить запрещено, о чем указано в нормативных документах.

По информации "Каменских известий", во время похода за водой Сажина увидела в помещении возле крана неизвестную ей женщину с пластиковыми бутылками. Появление незнакомки (обладательницу депутатского мандата в ней не признали) уже вызвало недовольство работников рынка, которые настойчиво просили ее покинуть помещение, но та отвечала, как отмечает издание со ссылкой на очевидцев, на повышенных тонах. Принципиальная Сажина, увидев это, вынесла бутылки на улицу и отключила воду.

"Людмила Железовская унижала словесно при свидетелях… Уже в дверях растерянная и обескураженная Марина решила тоже включить видеокамеру. В этот момент и произошел срыв у ее оппонентки, который был запечатлен на видео. Она набросилась на жертву, нанеся ей травму на шее ногтями. Далее стала угрожать, что будет еще хуже, и она вызовет полицию", – писали "Каменские известия".

По информации издания, "пострадавшей было объявлено, что торговать на рынке она не будет, и вообще, жить в Камне у нее теперь не получится".

Сажина обратилась за помощью к медикам, которые обработали ей рану, и в полицию.

"Я намерена обратиться в суд, потому что в жизни меня так никто не оскорблял. Я не хотела предавать огласке ситуацию, но после угроз моему бизнесу и проживанию в городе я поняла, что иными методами от таких людей не защититься", – сообщила предпринимательница "Каменским известиям".

Госпожа Железовская не успокоилась после этого инцидента – она направила несколько жалоб в различные инстанции на директора рынка Алексея Шатулина, а ему самому прислала депутатский запрос с требованием объяснить происходящий на торговой площадке "беспредел".

Шатулин же высказался так: поведение депутата противоречило паспорту безопасности рынка.

"Появился у нас человек, который абсолютно всем недоволен. Создал на рынке напряженную атмосферу, строчит на всех жалобы. Многие люди боятся даже с ней разговаривать… Я считаю, что произошедшее несопоставимо со статусом депутата", – сказал он.

О штрафах и растратах

Можно добавить, что имя депутата Железовской фигурирует в материалах Каменского городского суда как ответчика по делу о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении "оскорбления, то есть унижения чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме".

Кстати, защищал интересы депутата горсовета в ходе рассмотрения дела далеко не чужой ей человек, вероятно, ее муж – бывший депутат Заксобрания Василий Железовский. Тот самый, что в июне 2022 года был решением суда отправлен на обязательные работы за неуплату штрафа, а в октябре 2022-го подозревался в растрате. Конечно, политические разногласия между близкими людьми тоже случаются. Однако здесь речь идет не столько о политике, видимо, сколько о неуместной тяге к скандалам, попытке привлечь к себе не всегда заслуженное внимание.

Стоит добавить, что на внеочередной сессии горсовета каменские депутаты решили не отправлять градоначальника в отставку, а создать комиссию для рассмотрения доводов прокуратуры и губернатора. Собрать комиссию, как нетрудно догадаться, предложила депутат Людмила Железовская. Надо полагать, жители Камня-на-Оби "тронуты" такой заботой о городском руководителе – пусть депутаты в комиссиях сидят, лишь бы на рынок за водой не заходили.