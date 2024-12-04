ЛДПР требует свержения главы Камня-на-Оби
Причиной стали коррупция и ужасные дороги
04 декабря 2024, 19:27, ИА Амител
Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания от ЛДПР Сергей Булаев требует отставки главы Камня-на-Оби Евгения Чернышова. Об этом Булаев написал в своем Telegram-канале.
"Больше двух лет координатор Каменского местного отделения ЛДПР Виктор Затонских добивается ремонта дорог в городе", – рассказал он.
Депутат подчеркнул, что нормам не соответствует 70% дорог. В плохом состоянии находится ряд улиц:
- ул. Радостная;
- ул. Терешковой;
- ул. Жуковского;
- ул. Крылова;
- ул. Комсомольская;
- ул. Пушкина;
- ул. Демьяна Бедного;
- ул. Мамонтова;
- ул. Ленинградская;
- ул. Ленина;
- ул. Карла Маркса;
- ул. Кондратюка.
Булаев отметил, что запросы ЛДПР власти не принимают во внимание. При этом прокуратура с 2021 года требует от администрации устранить все неисправности. Срок для исполнения требований был назначен до 21 октября 2024 года. Однако ничего не изменилось.
"Передвигаться в нашем городе просто невыносимо, а местной власти абсолютно плевать", – заявил Виктор Затонских.
Прокуратура нашла несостыковки в финансовой отчетности и декларациях главы города и обязала Совет депутатов Камня-на-Оби рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий.
"ЛДПР поддерживает это решение. Возможно, новый глава будет внимательнее к жителям!" – сказал Булаев.
19:48:02 04-12-2024
Объявился! Значит выборы скоро? А то уже забыли.
19:59:48 04-12-2024
В Яровом, такая же картина, меж квартальные дороги, только на танках и БТРах, в малоэтажной застройке, глина, шлак, "стиральное" покрытие с выбоинами, клубы пыли, один, два фонаря на улицу. Мэр - денег нет, а вы бейте своих коней и живите в потемках.
20:11:19 04-12-2024
В Ук РФ до сих пор есть наказание в виде смертной казни.
Но имеется приписка в виде моратория 1996 года что она заменяется на пожизненное сожержание.
Убрать немедленно эту приписку. 1000 чиновников по РФ расстрелять и тогда все изменится.
Почему у наших друзей Белорусов и Китайцев существует смертная казнь в реале, а у нас нет.
Ельцин для европы приписку эту внес. Его уже нет два десятка лет. Убрать ее немедленно.
20:15:46 04-12-2024
После того как об этом сказал Томенко. Все могут требовать, а потом говорить, что они добились.
20:45:28 04-12-2024
Вот булаева и поставить мэром. Пусть попробует дороги привести в порядок. Не приведет - через три года посадить за ложную агитацию.
09:23:12 05-12-2024
свержение?
это што - бунт на корабле?