ЛДПР требует свержения главы Камня-на-Оби

Причиной стали коррупция и ужасные дороги

04 декабря 2024, 19:27, ИА Амител

Выбоины на дороге / Фото: amic.ru

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания от ЛДПР Сергей Булаев требует отставки главы Камня-на-Оби Евгения Чернышова. Об этом Булаев написал в своем Telegram-канале.

"Больше двух лет координатор Каменского местного отделения ЛДПР Виктор Затонских добивается ремонта дорог в городе", – рассказал он.

Депутат подчеркнул, что нормам не соответствует 70% дорог. В плохом состоянии находится ряд улиц:

ул. Радостная;

ул. Терешковой;

ул. Жуковского;

ул. Крылова;

ул. Комсомольская;

ул. Пушкина;

ул. Демьяна Бедного;

ул. Мамонтова;

ул. Ленинградская;

ул. Ленина;

ул. Карла Маркса;

ул. Кондратюка.

Булаев отметил, что запросы ЛДПР власти не принимают во внимание. При этом прокуратура с 2021 года требует от администрации устранить все неисправности. Срок для исполнения требований был назначен до 21 октября 2024 года. Однако ничего не изменилось.

"Передвигаться в нашем городе просто невыносимо, а местной власти абсолютно плевать", – заявил Виктор Затонских.

Прокуратура нашла несостыковки в финансовой отчетности и декларациях главы города и обязала Совет депутатов Камня-на-Оби рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий.