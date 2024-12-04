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ЛДПР требует свержения главы Камня-на-Оби

Причиной стали коррупция и ужасные дороги

04 декабря 2024, 19:27, ИА Амител

Выбоины на дороге / Фото: amic.ru
Выбоины на дороге / Фото: amic.ru

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания от ЛДПР Сергей Булаев требует отставки главы Камня-на-Оби Евгения Чернышова. Об этом Булаев написал в своем Telegram-канале.

"Больше двух лет координатор Каменского местного отделения ЛДПР Виктор Затонских добивается ремонта дорог в городе", – рассказал он.

Депутат подчеркнул, что нормам не соответствует 70% дорог. В плохом состоянии находится ряд улиц:

  • ул. Радостная;
  • ул. Терешковой;
  • ул. Жуковского;
  • ул. Крылова;
  • ул. Комсомольская;
  • ул. Пушкина;
  • ул. Демьяна Бедного;
  • ул. Мамонтова;
  • ул. Ленинградская;
  • ул. Ленина;
  • ул. Карла Маркса;
  • ул. Кондратюка.

Булаев отметил, что запросы ЛДПР власти не принимают во внимание. При этом прокуратура с 2021 года требует от администрации устранить все неисправности. Срок для исполнения требований был назначен до 21 октября 2024 года. Однако ничего не изменилось.

"Передвигаться в нашем городе просто невыносимо, а местной власти абсолютно плевать", – заявил Виктор Затонских.

Прокуратура нашла несостыковки в финансовой отчетности и декларациях главы города и обязала Совет депутатов Камня-на-Оби рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий.

"ЛДПР поддерживает это решение. Возможно, новый глава будет внимательнее к жителям!" – сказал Булаев.

Алтайский край Камень-на-Оби Дороги депутаты Прокуратура

Комментарии 6

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гость

19:48:02 04-12-2024

Объявился! Значит выборы скоро? А то уже забыли.

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Гость

19:59:48 04-12-2024

В Яровом, такая же картина, меж квартальные дороги, только на танках и БТРах, в малоэтажной застройке, глина, шлак, "стиральное" покрытие с выбоинами, клубы пыли, один, два фонаря на улицу. Мэр - денег нет, а вы бейте своих коней и живите в потемках.

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Гость

20:11:19 04-12-2024

В Ук РФ до сих пор есть наказание в виде смертной казни.
Но имеется приписка в виде моратория 1996 года что она заменяется на пожизненное сожержание.
Убрать немедленно эту приписку. 1000 чиновников по РФ расстрелять и тогда все изменится.
Почему у наших друзей Белорусов и Китайцев существует смертная казнь в реале, а у нас нет.
Ельцин для европы приписку эту внес. Его уже нет два десятка лет. Убрать ее немедленно.

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Гость

20:15:46 04-12-2024

После того как об этом сказал Томенко. Все могут требовать, а потом говорить, что они добились.

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Гость

20:45:28 04-12-2024

Вот булаева и поставить мэром. Пусть попробует дороги привести в порядок. Не приведет - через три года посадить за ложную агитацию.

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Мусик

09:23:12 05-12-2024

свержение?
это што - бунт на корабле?

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