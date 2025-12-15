"С трудом нахожу силы". Что известно о состоянии больной раком Маргариты Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян лечится от рака груди. Журналистка, в сентябре 2025 года похоронившая мужа Тиграна Кеосаяна, борется со страшным недугом. В личном Telegram-канале она общается с подписчиками и рассказывает им последние новости о своем здоровье. Главред RT писала, что проходит сеансы химиотерапии, отнимающие у нее силы. Несмотря на это, она снимает свой документальный проект "Ч.Т.Д.", который выходит вместо "Международной пилорамы" ее покойного супруга.
В каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как она лечится от рака груди?
«До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты», – написала Симоньян.
Есть ли прогноз на выздоровление Маргариты Симоньян?
Однако независимые эксперты отмечают, Симоньян может выйти в ремиссию и даже полностью выздороветь. Об этом рассказал врач-онколог Басир Бамматов в разговоре с изданием "Вечерняя Москва".
«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – сказал врач.
Правда ли, что у Симоньян "молниеносно" выросла опухоль?
Рак у Маргариты Симоньян диагностировали 1 сентября. Со слов самой журналистки, она пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге медики обнаружили у нее злокачественную опухоль. При этом, со слов Симоньян, в ноябре 2024 года она проходила полное обследование, которое не выявило никаких угроз для ее здоровья. Также она подчеркнула, что летом 2025-го даже не подозревала о своем недуге.
По мнению журналистки, она "молниеносно вырастила" себе рак из-за сильного стресса, который испытывала во время проблем со здоровьем у Тиграна Кеосаяна.
«Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян.
При этом независимые врачи считают, что стресс – не единственная причина быстрого развития недуга. На это мог повлиять целый ряд факторов. В их числе наследственность и болезни.
От чего умер муж Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян?
В конце 2024 года народный артист РФ, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. В январе 2025-го об этом рассказала Маргарита Симоньян. Тогда она не озвучила диагноз, с которым госпитализировали ее мужа. Лишь сообщила, что у него "давно-давно очень больное сердце". Известно, что Кеосаян перенес два инфаркта – в 2008 и 2010 годах.
Режиссер умер в ночь на 26 сентября 2025 года, так и не придя в сознание. Все, что известно о его болезни и смерти, читайте в материале amic.ru.
