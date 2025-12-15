Со слов журналистки, она тяжело переносит третий сеанс химиотерапии

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян лечится от рака груди. Журналистка, в сентябре 2025 года похоронившая мужа Тиграна Кеосаяна, борется со страшным недугом. В личном Telegram-канале она общается с подписчиками и рассказывает им последние новости о своем здоровье. Главред RT писала, что проходит сеансы химиотерапии, отнимающие у нее силы. Несмотря на это, она снимает свой документальный проект "Ч.Т.Д.", который выходит вместо "Международной пилорамы" ее покойного супруга.

1 В каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как она лечится от рака груди? В своем Telegram-канале журналистка рассказала, как ее роман "В начале было Слово – в конце будет Цифра" обсуждали в национальном центре "Россия", где прошла встреча литературного клуба. Главред RT отметила, что хотела присутствовать на этом мероприятии, но после третьего сеанса химиотерапии у нее не осталось сил. «До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты», – написала Симоньян. Она поблагодарила всех, кто пришел и проявил интерес к ее книге. Ранее Симоньян писала, что "побочки" от химиотерапии терзают ее на пятый день после процедур. Она перенесла сеанс, запланированный на 1 декабря, чтобы открыть телеканал RT в Индии. Тогда она рассказала, что пошла на третью "химию" "прямо с самолета"

2 Есть ли прогноз на выздоровление Маргариты Симоньян? Лечащие врачи Симоньян не дают СМИ никаких комментариев, прогнозы на ее выздоровление неизвестны. Сама журналистка многократно подчеркивала, что ее будущее "в руках Господа". Однако независимые эксперты отмечают, Симоньян может выйти в ремиссию и даже полностью выздороветь. Об этом рассказал врач-онколог Басир Бамматов в разговоре с изданием "Вечерняя Москва". «При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – сказал врач.

3 Правда ли, что у Симоньян "молниеносно" выросла опухоль? Рак у Маргариты Симоньян диагностировали 1 сентября. Со слов самой журналистки, она пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге медики обнаружили у нее злокачественную опухоль. При этом, со слов Симоньян, в ноябре 2024 года она проходила полное обследование, которое не выявило никаких угроз для ее здоровья. Также она подчеркнула, что летом 2025-го даже не подозревала о своем недуге. По мнению журналистки, она "молниеносно вырастила" себе рак из-за сильного стресса, который испытывала во время проблем со здоровьем у Тиграна Кеосаяна. «Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян. При этом независимые врачи считают, что стресс – не единственная причина быстрого развития недуга. На это мог повлиять целый ряд факторов. В их числе наследственность и болезни.