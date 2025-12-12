Журналистка борется со страшным недугом с сентября 2025 года

12 декабря 2025, 16:50, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Уже третий месяц главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян лечится от рака груди. В сентябре 2025 года журналистка похоронила своего мужа Тиграна Кеосаяна, который почти год пролежал в коме и умер, так и не придя в сознание. Теперь Симоньян сама борется со страшным недугом и проходит курсы химиотерапии. В личном Telegram-канале она поделилась последними новостями о своем здоровье и рассказала, о чем переживает больше всего.

1 В каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как она лечит рак груди? Журналистка проходит курс химиотерапии. Она рассказала, что пошла на третий сеанс процедуры "прямо с самолета", на котором прилетела из Индии. Симоньян отложила лечение, запланированное на 1 декабря, из-за открытия телеканала в Нью-Дели. «Потому что самые страшные побочки меня кусают как раз на пятый и в последующие дни. Тогда, вероятнее всего, не пришел бы и сам Начальник, и запуск наш не стал бы таким мегасобытием в Индии, каким он стал – гарантировав нам серьезную аудиторию на будущее», – пояснила главред RT. Ранее Симоньян призналась, что химиотерапия отнимает у нее много сил . Однако она выделила "маленький бонус" в этой ситуации. «У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», – подчеркнула Симоньян. Несмотря на свое самочувствие, она активно снимает выпуски документальной программы "Ч.Т.Д." , которая выходит вместо "Международной пилорамы" ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна. В последних выпусках Симоньян появилась в парике , что вызвало волну теплых откликов в соцсетях: «Маргарита, Вы прекрасно выглядите, пробор очень идет! Дай Вам Бог здоровья! Вы очень нужны семье, деткам и России!»

«Риточка, вижу изменения, но знайте, моя родная, это пройдет», – пишут пользователи в комментариях.

2 С какими последствиями химиотерапии столкнулась Маргарита Симоньян? Журналистка рассказала подписчикам, что "самые страшные побочки" терзают ее на пятый и последующие дни после процедур. Симоньян призналась, что переносит их по-разному: «Иногда, особенно под конец, перед следующей химией, как это было, собственно, в Индии, в целом нормально. Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии», – написала журналистка. Также Маргарита Симоньян добавила, что после химиотерапии у нее могут критически падать показатели крови, а из-за повреждений слизистой "сходят с ума" желудок и пищевод. Чтобы привести состояние в норму, ее часто госпитализируют в ближайшие больницы.

3 В каком психологическом состоянии находится Маргарита Симоньян? Главред RT заявила, что не переживает об изменениях во внешности и самочувствии. Она отметила, что волнуется лишь о своих детях: «Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. А вам огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете», – написала Симоньян.

4 Какие прогнозы на выздоровление Маргариты Симоньян? О прогнозах на выздоровление Маргариты Симоньян ничего неизвестно. Лечащие врачи журналистки не дают никаких комментариев. Сама главред RT неоднократно подчеркивала, что ее будущее находится "в руках Господа". При этом независимые медики в комментариях СМИ говорят, что Симоньян может выздороветь и даже выйти в длительную ремиссию. Опухоль у журналистки диагностировали на ранних стадиях, поэтому шансы вылечиться у нее есть. Об этом рассказал врач-онколог Басир Бамматов, беседуя с изданием "Вечерняя Москва". «При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения», – отметил врач.