"Кусают побочки". Что Маргарита Симоньян рассказала о лечении от рака и его последствиях

Журналистка борется со страшным недугом с сентября 2025 года

12 декабря 2025, 16:50, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru
Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Уже третий месяц главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян лечится от рака груди. В сентябре 2025 года журналистка похоронила своего мужа Тиграна Кеосаяна, который почти год пролежал в коме и умер, так и не придя в сознание. Теперь Симоньян сама борется со страшным недугом и проходит курсы химиотерапии. В личном Telegram-канале она поделилась последними новостями о своем здоровье и рассказала, о чем переживает больше всего.

1

В каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как она лечит рак груди?

Журналистка проходит курс химиотерапии. Она рассказала, что пошла на третий сеанс процедуры "прямо с самолета", на котором прилетела из Индии. Симоньян отложила лечение, запланированное на 1 декабря, из-за открытия телеканала в Нью-Дели.
«Потому что самые страшные побочки меня кусают как раз на пятый и в последующие дни. Тогда, вероятнее всего, не пришел бы и сам Начальник, и запуск наш не стал бы таким мегасобытием в Индии, каким он стал – гарантировав нам серьезную аудиторию на будущее», – пояснила главред RT.
Ранее Симоньян призналась, что химиотерапия отнимает у нее много сил. Однако она выделила "маленький бонус" в этой ситуации.
«У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», – подчеркнула Симоньян.
Несмотря на свое самочувствие, она активно снимает выпуски документальной программы "Ч.Т.Д.", которая выходит вместо "Международной пилорамы" ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна. В последних выпусках Симоньян появилась в парике, что вызвало волну теплых откликов в соцсетях:
  • «Маргарита, Вы прекрасно выглядите, пробор очень идет! Дай Вам Бог здоровья! Вы очень нужны семье, деткам и России!»
  • «Риточка, вижу изменения, но знайте, моя родная, это пройдет», – пишут пользователи в комментариях.
2

С какими последствиями химиотерапии столкнулась Маргарита Симоньян?

Журналистка рассказала подписчикам, что "самые страшные побочки" терзают ее на пятый и последующие дни после процедур. Симоньян призналась, что переносит их по-разному:

«Иногда, особенно под конец, перед следующей химией, как это было, собственно, в Индии, в целом нормально. Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии», – написала журналистка.

Также Маргарита Симоньян добавила, что после химиотерапии у нее могут критически падать показатели крови, а из-за повреждений слизистой "сходят с ума"  желудок и пищевод. Чтобы привести состояние в норму, ее часто госпитализируют в ближайшие больницы.

3

В каком психологическом состоянии находится Маргарита Симоньян?

Главред RT заявила, что не переживает об изменениях во внешности и самочувствии. Она отметила, что волнуется лишь о своих детях:

«Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. А вам огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете», – написала Симоньян.

4

Какие прогнозы на выздоровление Маргариты Симоньян?

О прогнозах на выздоровление Маргариты Симоньян ничего неизвестно. Лечащие врачи журналистки не дают никаких комментариев. Сама главред RT неоднократно подчеркивала, что ее будущее находится "в руках Господа". При этом независимые медики в комментариях СМИ говорят, что Симоньян может выздороветь и даже выйти в длительную ремиссию. Опухоль у журналистки диагностировали на ранних стадиях, поэтому шансы вылечиться у нее есть. Об этом рассказал врач-онколог Басир Бамматов, беседуя с изданием "Вечерняя Москва".

«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения», – отметил врач.

5

Правда ли, что у Симоньян "молниеносно" выросла опухоль?

Однозначно делать такие выводы нельзя. О том, что болезнь развивалась "молниеносно", рассказала сама Симоньян. Она связывает "ураганное" течение онкозаболевания с сильным стрессом, в котором находилась из-за проблем со здоровьем у Тиграна Кеосаяна. Напомним, ее супруг в конце 2024 года пережил клиническую смерть и впал в кому. В сентябре 2025-го он умер, не приходя в сознание.

«Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала журналистка в своем Telegram-канале.

Однако независимые медики утверждают, что стресс – не единственная причина, из-за которой недуг мог стремительно развиться. На его течение могло повлиять множество факторов, среди которых наследственность и болезни. 

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Журналистка рассказала о тяжелых побочных эффектах лечения, но подчеркнула, что главное для нее — успеть вырастить детей
