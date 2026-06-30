Самара Морган из фильма "Звонок" умерла от СПИДа
Звезде было 35 лет
30 июня 2026, 18:20, ИА Амител
Актриса Дэйви Чейз, сыгравшая в фильме "Звонок" Самару Морган, умерла от СПИДа в 35 лет. Об этом сообщает Woman.ru.
Диагноз умершей звезды подтвердила судмедэкспертиза. Она скончалась 16 июня.
В документах отметили, что Чейз страдала хронической полинаркоманией — зависимостью от нескольких видов психоактивных веществ. Но, согласно заключению экспертов, ее смерть наступила по естественным причинам.
Об актрисе
Мировую известность актрисе принесла роль Самары Морган в хорроре "Звонок" (2002). Ее персонаж стал иконой ужасов, а сама Чейз получила премию MTV Movie Awards в номинации "Лучший злодей".
Менее известный факт о Чейз: она озвучивала Лило в диснеевском мультфильме "Лило и Стич" (2002). За эту работу она получила премии "Энни" и "Молодой актер". Также актриса стала голосом Тихиро в английском дубляже аниме "Унесенные призраками". Картина получила "Оскар" как лучший анимационный фильм.
18:25:42 30-06-2026
Что за бред и кто написал. Умерла в 35 лет. Снималась в звонке в 2002 году. 24 года назад. Она что в 11 лет снималась?
19:44:06 30-06-2026
Гость (18:25:42 30-06-2026) Что за бред и кто написал. Умерла в 35 лет. Снималась в звон... А сколько по вашему лет было Самаре?
22:44:01 30-06-2026
Гость (18:25:42 30-06-2026) Что за бред и кто написал. Умерла в 35 лет. Снималась в звон... Ты бред и написал.
Сколько тебе лет?
11:31:19 01-07-2026
Гость (18:25:42 30-06-2026) Что за бред и кто написал. Умерла в 35 лет. Снималась в звон... Именно в 11 и снималась, убитую девочку играла. Не смотрел что-ли Звонок то ?
07:58:27 01-07-2026
Там другой диагноз у нее
09:16:11 01-07-2026
Обдолбилась и сторчалась - это всё что нужно о ней знать.
09:27:26 01-07-2026
Жаль ее. Судьба редко бывает благосклонна к детям, которые слишком рано становятся кинозвездами.
09:34:45 01-07-2026
Гость (09:27:26 01-07-2026) Жаль ее. Судьба редко бывает благосклонна к детям, которые с... миллиардеров вам не жалко - им вообще тяжко, перелеты, переговоры, риски, а?