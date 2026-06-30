Самара Морган из фильма "Звонок" умерла от СПИДа

Звезде было 35 лет

30 июня 2026, 18:20, ИА Амител

Самара Морган в фильме "Звонок" / Фото: кадр из фильма

Актриса Дэйви Чейз, сыгравшая в фильме "Звонок" Самару Морган, умерла от СПИДа в 35 лет. Об этом сообщает Woman.ru.

Диагноз умершей звезды подтвердила судмедэкспертиза. Она скончалась 16 июня.

В документах отметили, что Чейз страдала хронической полинаркоманией — зависимостью от нескольких видов психоактивных веществ. Но, согласно заключению экспертов, ее смерть наступила по естественным причинам.

Об актрисе

Мировую известность актрисе принесла роль Самары Морган в хорроре "Звонок" (2002). Ее персонаж стал иконой ужасов, а сама Чейз получила премию MTV Movie Awards в номинации "Лучший злодей".

Менее известный факт о Чейз: она озвучивала Лило в диснеевском мультфильме "Лило и Стич" (2002). За эту работу она получила премии "Энни" и "Молодой актер". Также актриса стала голосом Тихиро в английском дубляже аниме "Унесенные призраками". Картина получила "Оскар" как лучший анимационный фильм.