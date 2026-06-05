Звезду "Джуманджи" Джеймса Хэнди зарезали в собственном доме в Лос-Анджелесе
Хэнди был хорошо известен американским зрителям благодаря многочисленным ролям в кино и на телевидени
05 июня 2026, 10:11, ИА Амител
Американский актер Джеймс Хэнди, известный по ролям в фильмах "Джуманджи", "К-9: Собачья работа", "Арахнофобия" и "Топ Ган", скончался после нападения с ножом в Лос-Анджелесе. По подозрению в убийстве задержан мужчина, которого СМИ называют сыном возлюбленной артиста, пишет Mash.
Трагедия произошла в районе Тарзана. По данным СМИ, Джеймса Хэнди обнаружили на территории его дома с ножевыми ранениями. На место прибыли экстренные службы, после чего актера доставили в больницу.
Медики пытались спасти пострадавшего, однако полученные травмы оказались слишком серьезными. Несмотря на оказанную помощь, Хэнди скончался в медицинском учреждении.
Главным подозреваемым по делу стал 44-летний Майкл Гледхилл. Как сообщается, после произошедшего мужчина самостоятельно вышел к сотрудникам полиции и заявил, что именно его разыскивают правоохранители.
По информации СМИ, во время разговора с офицерами он сообщил, что "убил человека-греха". В дальнейшем мужчину задержали. В настоящее время ему назначен залог в размере двух миллионов долларов.
Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать следователи. Официальные причины конфликта между подозреваемым и актером пока не раскрываются.
Джеймс Хэнди был хорошо известен американским зрителям благодаря многочисленным ролям в кино и на телевидении. За свою карьеру он снялся в ряде популярных голливудских проектов, среди которых "Джуманджи", "К-9: Собачья работа", "Топ Ган" и "Арахнофобия".
Последней работой артиста стала роль бармена Джимми в фильме "Топ Ган: Мэверик", который вышел на экраны в 2022 году и стал одним из самых кассовых фильмов года.
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Джеймс Хэнди играл "Джуманджи" отца героя и охотника из джунглей
13:18:00 05-06-2026
большой дом. Если жить в таком да еще одному надо и нож хороший и пару пистолетов иметь. И стрелять на поражение уметь.
13:54:13 05-06-2026
Гость (13:18:00 05-06-2026) большой дом. Если жить в таком да еще одному надо и нож хоро...
Он знал его, и скорее всего не ожидал нападения