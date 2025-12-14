Самолет рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск совершил вынужденную посадку в Омске

Посадка прошла благополучно

Самолет / Фото: amic.ru

Самолет, следовавший рейсом Екатеринбург – Горно-Алтайск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска из-за технической неисправности, инцидент произошел днем 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Следователи начали доследственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Подробности технической неисправности уточняются.

