Борт совершал плановый облет после ремонта

09 декабря 2025, 17:17, ИА Амител

Самолет Ан-22 "Антей" / Фото: Baza

9 декабря в Ивановской области упал самый большой в мире турбовинтовой самолет Ан-22. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в оперативных службах. Как рассказал собеседник издания, на борту судна могли находиться семь человек. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно.

Главное о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области к этому часу – в материале amic.ru.

1 Что известно о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области? Самолет Ан-22 потерпел крушение в районе Уводьского водохранилища. Его фрагменты нашли на воде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. По данным издания, борт совершал плановый облет после ремонта. Агентство подчеркивает, что к месту происшествия уже выдвинулись спасатели. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Минобороны РФ, самолет рухнул в безлюдной местности: «Самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа», – сказано в публикации. Telegram-канал "112" пишет, что самолет принадлежит Минобороны РФ, но официально эту информацию пока никто не подтвердил.

2 Есть ли погибшие и пострадавшие? Данных о погибших и пострадавших в авиакатастрофе нет. Скорее всего, официальная информация появится позже.

3 Сколько человек находилось на борту Ан-22? По предварительным данным, на борту воздушного судна было семь человек. Информации о точном составе экипажа еще нет.

4 Почему самолет Ан-22 могут рухнуть? Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Как уточняет ТАСС , воздушное судно недавно отремонтировали, оно совершало плановый облет.