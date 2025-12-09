Что известно о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области и есть ли погибшие?
Борт совершал плановый облет после ремонта
09 декабря 2025, 17:17, ИА Амител
9 декабря в Ивановской области упал самый большой в мире турбовинтовой самолет Ан-22. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в оперативных службах. Как рассказал собеседник издания, на борту судна могли находиться семь человек. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно.
Самолет Ан-22 потерпел крушение в районе Уводьского водохранилища. Его фрагменты нашли на воде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. По данным издания, борт совершал плановый облет после ремонта. Агентство подчеркивает, что к месту происшествия уже выдвинулись спасатели.
Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Минобороны РФ, самолет рухнул в безлюдной местности:
«Самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа», – сказано в публикации.
18:59:09 09-12-2025
уже везде пишут , что погибли 7 чел. Эх... такого зверя угробили