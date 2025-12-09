НОВОСТИПроисшествия

Что известно о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области и есть ли погибшие?

Борт совершал плановый облет после ремонта

09 декабря 2025, 17:17, ИА Амител

Самолет Ан-22 "Антей" / Фото: Baza
9 декабря в Ивановской области упал самый большой в мире турбовинтовой самолет Ан-22. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в оперативных службах. Как рассказал собеседник издания, на борту судна могли находиться семь человек. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно.

Главное о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области к этому часу – в материале amic.ru.

1

Что известно о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области?

Самолет Ан-22 потерпел крушение в районе Уводьского водохранилища. Его фрагменты нашли на воде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах. По данным издания, борт совершал плановый облет после ремонта. Агентство подчеркивает, что к месту происшествия уже выдвинулись спасатели.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Минобороны РФ, самолет рухнул в безлюдной местности:

«Самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа», – сказано в публикации.

Telegram-канал "112" пишет, что самолет принадлежит Минобороны РФ, но официально эту информацию пока никто не подтвердил.
2

Есть ли погибшие и пострадавшие?

Данных о погибших и пострадавших в авиакатастрофе нет. Скорее всего, официальная информация появится позже.
3

Сколько человек находилось на борту Ан-22?

По предварительным данным, на борту воздушного судна было семь человек. Информации о точном составе экипажа еще нет.
4

Почему самолет Ан-22 могут рухнуть?

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Как уточняет ТАСС, воздушное судно недавно отремонтировали, оно совершало плановый облет.
5

Что вообще известно о самолете Ан-22?

Ан-22 "Антей" – это самый большой турбовинтовой самолет в мире. Советские конструкторы разработали его на авиапредприятии "Антонов", первый полет он совершил в 1965 году. Самолет предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения. Всего в СССР произвели 69 экземпляров Ан-22, в эксплуатации на сегодняшний день остаются лишь единицы.

Комментарии


Гость

18:59:09 09-12-2025

уже везде пишут , что погибли 7 чел. Эх... такого зверя угробили

  

