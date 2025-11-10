Самые востребованные. Ректор АГМУ рассказала, кто пойдет на отработку после выпуска

Как заявила Ирина Шереметьева, здравоохранению нужно помочь с трудоустройством дефицитных специалистов

10 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В список специальностей, по которым выпускников-медиков обяжут отрабатывать после вуза в госучреждениях, попадут дефицитные категории врачей. Это хирург, педиатр, онколог и другие узкие направления, которые Минздрав РФ обозначает как самые востребованные на сегодняшний день. Подробнее об этом радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поговорила с ректором АГМУ Ириной Шереметьевой.

Законопроект о введении обязательной отработки для студентов-медиков еще находится в работе, но уже в первой редакции он наделал немало шума среди студентов-медиков. Изначально проект закона касался всех бюджетников специалитета, однако ко второму чтению его смягчили. Обязанности распространят только на тех, кто учился на бюджете в ординатуре.

Как пояснила ректор медуниверситета, срок отработки составит до трех лет и будет зависеть от специальности.

«Наибольший дефицит кадров в России сегодня остается среди узких специальностей: хирург, педиатр, онколог, фтизиатр, анестезиолог-реаниматолог, гинеколог, психиатр-нарколог, врач функциональной диагностики, отоларинголог, невролог и офтальмолог», – отметила она.

По мнению Шереметьевой, именно эти направления попадут в перечень обязательной отработки и наставничества: здравоохранению нужно помочь в реализации трудоустройства этих специалистов.

Что касается системы целевого обучения, то теперь она будет работать на основе квот, количество которых установит правительство. Ректор уточнила, что это позволит гибко регулировать распределение бюджетных мест в медицинских вузах. Шереметьева подчеркнула, что для АГМУ такой формат работы вполне привычный – университет много лет работает с целевыми квотами.

«Предлагается, что около 70% мест станут целевыми. Для нашего вуза это обычная практика», – добавила ректор медвуза.

Однако из-за нововведений у выпускников школ и их родителей могут возникнуть психологические сложности. Шереметьева заявила, что все возникающие вопросы подробно разъясняют на родительских собраниях.