Самые востребованные. Ректор АГМУ рассказала, кто пойдет на отработку после выпуска
Как заявила Ирина Шереметьева, здравоохранению нужно помочь с трудоустройством дефицитных специалистов
10 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
В список специальностей, по которым выпускников-медиков обяжут отрабатывать после вуза в госучреждениях, попадут дефицитные категории врачей. Это хирург, педиатр, онколог и другие узкие направления, которые Минздрав РФ обозначает как самые востребованные на сегодняшний день. Подробнее об этом радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поговорила с ректором АГМУ Ириной Шереметьевой.
Законопроект о введении обязательной отработки для студентов-медиков еще находится в работе, но уже в первой редакции он наделал немало шума среди студентов-медиков. Изначально проект закона касался всех бюджетников специалитета, однако ко второму чтению его смягчили. Обязанности распространят только на тех, кто учился на бюджете в ординатуре.
Как пояснила ректор медуниверситета, срок отработки составит до трех лет и будет зависеть от специальности.
«Наибольший дефицит кадров в России сегодня остается среди узких специальностей: хирург, педиатр, онколог, фтизиатр, анестезиолог-реаниматолог, гинеколог, психиатр-нарколог, врач функциональной диагностики, отоларинголог, невролог и офтальмолог», – отметила она.
По мнению Шереметьевой, именно эти направления попадут в перечень обязательной отработки и наставничества: здравоохранению нужно помочь в реализации трудоустройства этих специалистов.
Что касается системы целевого обучения, то теперь она будет работать на основе квот, количество которых установит правительство. Ректор уточнила, что это позволит гибко регулировать распределение бюджетных мест в медицинских вузах. Шереметьева подчеркнула, что для АГМУ такой формат работы вполне привычный – университет много лет работает с целевыми квотами.
«Предлагается, что около 70% мест станут целевыми. Для нашего вуза это обычная практика», – добавила ректор медвуза.
Однако из-за нововведений у выпускников школ и их родителей могут возникнуть психологические сложности. Шереметьева заявила, что все возникающие вопросы подробно разъясняют на родительских собраниях.
10:01:35 10-11-2025
После внедрения этой"гениальной" идеи врачей станет еще меньше, а те, кто останется будут "отбывать" эту идиотскую повинность.
10:28:30 10-11-2025
Гость (10:01:35 10-11-2025) После внедрения этой"гениальной" идеи врачей станет еще мень... Что за плач Ярославны ? В советское время все студенты отрабатывали 3 года на местах и многие же оставались на этих местах до конца жизни. Вот именно гениальная идея.
11:53:04 10-11-2025
Гость (10:28:30 10-11-2025) Что за плач Ярославны ? В советское время все студенты от... Еще бы про царские времена вспомнили!?
Во время ССР законы тоже другие были. /И почему повинности должны отбывать только медики, сейчас везде дефицит специалистов а крайние только медики.
Я бы вообще опасался бы идти к врачу, зная что он отбывает в "поликлинике на бюджете" повинность!
13:32:59 10-11-2025
Гость (11:53:04 10-11-2025) Еще бы про царские времена вспомнили!?Во время ССР закон... Боишься ! Правильно боишься ! Ну тогда сходи к этому же врачу в негосударственную. От перемены мест слогаемых , сумма не меняется
22:35:48 10-11-2025
Гость (10:28:30 10-11-2025) Что за плач Ярославны ? В советское время все студенты от... Ты ещё вспомни , что мы в космосе были первыми и хлеб по 16 копеек !!
Нынче ни давеча !!!
1-Аннулируйте порочную практику платных клиник и кабинетов всех мастей !!
2-Платите достойную зарплату !!!
3- Поднимите требование к поступающим абитуриентов ( все на общих основаниях)
4- достойную зарплату преподавателям !!!
5- современное состояние больниц !!!
А то перекладываете член из одной руки в другую и думаете, что это любовь !!!
15:31:45 11-11-2025
Гость (10:28:30 10-11-2025) Что за плач Ярославны ? В советское время все студенты от... На секундочку, сейчас не советское время, это во первых
Во вторых, люди которые поступали на определённые специальности не рассчитывали на трех летнюю отработку, это я говорю про бюджет, у всех есть свои планы и стремления, а когда они обрубаются на корню такими идеями, то никакого желания работать в сфере здравоохранения не остаётся
10:20:21 10-11-2025
Здравоохранению нужно не помогать, а решать все проблемы с высокой трибуны и твердым росчерком пера.
12:52:11 10-11-2025
Гость (10:20:21 10-11-2025) Как заявила Ирина Шереметьева, здравоохранению нужно помочь ... Что за бред семантически неувязанный. Помогать но не помогать. Дай ума этому комментатору.
23:11:20 10-11-2025
Видел, я одного такого целивика !!!
Вся школа на тройки и медвуз также !!
Член отрежет и вместо носа пришьет !!!
Хирург !!!
1- необходимо аннулировать платные медучреждения и кабинеты !
2- повысить зарплату медперсоналу и преподавателям медвузов !!
3- приём в в медвуз , только на общих основаниях !! Бесплатное обучение !!
4 - повысить требования к успеваемости абитуриентов !!
5- создать современную инфраструктуру в больницах и поликлиниках !!