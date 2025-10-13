Задолжали. Главврач, ректор и студенты об обязательной отработке для выпускников с бюджета
По новому законопроекту студенты медицинских вузов и колледжей после выпуска должны будут отработать три года в государственной больнице
13 октября 2025, 08:15, Антон Дегтярев
В октябре 2025 года Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым отучившиеся за счет бюджета выпускники медицинских вузов и колледжей обязаны отработать три года в государственных медучреждениях. За отказ выполнить это обязательство предусмотрен солидный штраф. Нынешние студенты радуются, что нововведение их не коснется, а одиннадцатиклассники опасаются, что после диплома врача окажутся "в тьмутаракани". Впрочем, ректор АГМУ и главный врач БСМП № 2 уверены: должна восторжествовать справедливость. Подробности – в материале amic.ru.
"Должен возместить государству"
Новый закон – мера правильная, считает ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева. Ведь государство оплачивает бюджетнику учебу. И это недешево: теоретическая и практическая подготовка, все виды практик, стипендия, закрепление за студентами кураторов на первых курсах. А еще: предоставляет место в общежитии, дает возможности для занятий спортом, организует мероприятия культурно-творческой направленности. И все это студент должен возместить своей работой в государственном медучреждении.
«При подаче заявления на бюджетное место студент должен понимать, что своей работой (не менее трех-пяти лет) он должен возместить государству вложенные в него средства. Поэтому государство вправе предъявить выпускнику требования к отработке, и это будет справедливо», – указывает ректор.
Она отмечает: трехлетняя отработка – вовсе не советская система распределения. Речь идет о целевой подготовке студентов, которая "более эффективна", уверена Ирина Шереметьева. Так, квота целевого приема по направлениям "Лечебное дело" и "Педиатрия" сейчас составляет 70–75%. В целевом обучении заинтересованы медучреждения региона и оно является "важной составляющей стратегического планирования кадровой политики".
При целевом наборе есть отдельный конкурс при поступлении в вуз, дополнительные меры поддержки во время учебы и гарантированное трудоустройство после получения специальности, перечисляет ректор. По ее словам, "целевики всегда в центре внимания администрации университета" и "АГМУ старается сберечь данный контингент обучающихся". Например, в университете студенты могут заключить договор на любом этапе обучения. И даже студенты-платники могут участвовать в губернаторской программе по компенсации расходов на оплату обучения, что также является одной из форм целевого обучения.
"Отказавшихся будет немного"
Считать обязательную отработку после вуза "принудиловкой" – неправильно. Такая мера будет очень полезна всем студентам, считает ректор.
«Вводимая новая система будет представлять не принудительную отработку, а плановое введение и адаптацию в специальность за счет работы под руководством высококвалифицированного наставника из практического здравоохранения в государственной или муниципальной медицинской организации, с которой у выпускника будет заключен целевой договор», – пояснила она.
Отработка поможет молодому специалисту избежать возможных ошибок, как можно раньше адаптироваться, освоить работу в медицинских информационных системах и даже снизит риски эмоционального выгорания.
«Прохождение данного этапа, похожего на рассредоточенную интернатуру, необходимо любому выпускнику вуза и оно будет постепенно распространяться, в том числе на обучающихся на платной основе. После трех лет такой подготовки специалист сможет справиться самостоятельно с любой клинической ситуацией», – отметила Шереметьева.
У медуниверситета нет опасений, что новый законопроект отпугнет абитуриентов. Спрос на медицинские специальности каждый год только растет, указывает Ирина Шереметьева. По итогам приемной кампании 2025 года в пятерку лидеров по количеству заявлений на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование попали "Клиническая медицина" и "Образование и педагогические науки". При выделенных 30,5 тысячи бюджетных мест на "Клинической медицине" заявление подали более 400 тысяч человек. Также на специальности "Лечебное дело" и "Педиатрия" было зачислено более 11,5 тысячи и около 5 тысячи абитуриентов соответственно – это 37% от общего количества "целевиков" 2025 года в России, напомнила ректор.
«Востребованность профессии высока. В целом за последние пять лет наблюдается рост числа студентов на программах медицинского и фармацевтического образования. От поступления в медицинские вузы скорее откажутся выпускники школ, не готовые к ограничению свободы передвижения и карьеры, их будет немного. Определять выбор абитуриентов будут престиж и высокая значимость профессии», – уверена Шереметьева.
"Придется начинать жизнь с нуля"
Студенты АГМУ к законопроекту относятся критически. Многие откровенно радуются, что их он не коснется, и сочувствуют тем, кто поступит в университет после 1 марта 2026 года. Студенты говорят, что внимательно изучали и обсуждали на парах проект закона и увидели "проблемные моменты".
Опасения вызывает то, что выпускников будут отправлять в поликлиники "без опыта", говорит студентка Кристина (имя изменено. – Прим. ред.). Она уверена, что наставничество в больницах и поликлиниках не будет так эффективно, как интернатура.
«В законопроекте существует якобы программа наставничества, но по опыту выпускников – мы никому не нужны. Раньше была интернатура, в которой каждый выпускник наблюдал за примером опытных специалистов. А по новому закону мы будем вынуждены наравне с опытными медиками работать в терапии, где диагнозы разные, а основной поток – бабушки и дедушки с несколькими хроническими заболеваниями, где нет возможности индивидуально подходить к лечению каждого пациента, так как существуют четкие клинические рекомендации, по которым мы обязаны лечить», – говорит девушка.
Она говорит, что ее сверстники опасаются оказаться в отдаленных населенных пунктах, где "нет ни хирургии, ни реанимации, ни лабораторий".
По мнению студентки АГМУ Марии (имя изменено. – Прим. ред.), в случае принятия законопроекта многие абитуриенты откажутся от поступления в медицинский вуз или колледж. Так как опасаются после учебы оказаться в отдаленном населенном пункте, ведь "мест в городе на всех точно не хватит". А в далекой деревне непонятно ни где жить, ни как обустраиваться.
«Ты приезжаешь, получаешь миллион по "Земскому доктору", но должен три года работать за небольшую зарплату в 30 тысяч рублей. Нет ни жилья, ни знакомых, надо будет начинать жизнь с нуля. На миллион в благоустроенном селе вряд ли можно купить дом, а за маленькую зарплату улучшать жилищные условия трудно. "Путинские" выплаты за работу на селе есть, но они не входят в отпускные или больничные. Получается, студенты потратят шесть лет, чтобы еще три года работать за копейки. Никаких социальных гарантий для молодых специалистов в законе не прописано», – отметила она.
Девушка добавила, что неясен момент с ординатурой: "можно ли будет поступить туда после окончания специалитета, и уже после отработать положенные три года. Или же окончивших специалитет отправят трудиться в поликлинику участковыми терапевтами и разрешат обучиться в ординатуре только после трехлетней отработки, когда многие уже вернуться в вуз не захотят или не смогут?"
При втором варианте количество узких специалистов может еще больше сократиться, считает студентка.
"Вопросы отпадут и страх уменьшится"
Опасения студентов и абитуриентов насчет нового закона напрасны, уверен главврач БСМП № 2 Александр Берестенников. 9 октября он встречался с одиннадцатиклассниками из химико-биологического класса школы № 126, и те задавали много вопросов по поводу этого проекта.
«Будущих абитуриентов тема очень волнует. В первую очередь, вопросы касаются "целевых" и отработки. Я пытался объяснить ребятам, почему это необходимо и не является чем-то плохим. Они могут использовать это время, чтобы получить компетенции и багаж знаний, хороший старт в профессии. Я работал в Алейске, у нас были "целевики", они приобретали навыки, сейчас работают в краевых больницах и за пределами региона. Из Алейска они ездили на обучение в Казань, Москву и Санкт-Петербург», – говорит Берестенников.
По его словам, нужно больше рассказывать потенциальным абитуриентам об успешных медиках, которые начинали карьеру в районах, о технологическом развитии местных больниц, в которых "появляется новое современное оборудование", а также о возможностях для развития, которые там есть. Сейчас главная проблема в том, что абитуриенты просто не знают, как будет работать закон, и Минздраву еще предстоит объяснить новые правила желающим пойти в медицину, подчеркнул главврач БСМП № 2. После этого "вопросы отпадут и страх уменьшится", уверен он.
«Информационный голод порождает всякие мысли, особенно страшные. Нужно объяснять, что целевое вовсе не означает, что ты поедешь куда-то за 500 километров. И сейчас все являются "целевиками" Минздрава, он решает, кто и куда пойдет, в зависимости от ситуации и потребности медучреждений. Не все уедут за пределы Барнаула, здесь тоже есть больницы с кадровым голодом. Но нужно и понимать, что медицина не заканчивается только Барнаулом, и если ты уехал, можно нормально развиваться на современном оборудовании, а не просто сидеть ровно», – подчеркнул специалист.
Берестенников отмечает: закон очень нужен, потому что многие выпускники сегодня сразу уходят в частную медицину, хотя их готовили "для государственной системы оказания помощи". Эта инициатива "поможет закрыть кадровый дефицит в районных больницах, пусть и не на 100%", считает главврач БСМП № 2. При этом специалист уверен, что законопроект еще будут дорабатывать и "все социальные гарантии для молодых в нем, включая жилье, должны быть учтены".
Что это за закон?
Согласно новой инициативе депутатов, выпускники-бюджетники с медицинским и фармацевтическим образованием и полученной первичной аккредитацией специалиста будут обязаны отработать три года в государственных медучреждениях.
При поступлении, в первый же год, студенты медучреждения обязуются заключить договор о целевом обучении в конкретной медорганизации. Здесь они и будут работать после получения диплома. За невыполнение требований закона придется заплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере платы за обучение.
Предполагается, что закон вступит в силу уже с 1 марта 2026 года. Новые правила не коснутся тех, кого приняли на обучение до этой даты и кто уже завершил обучение. Также нововведение не затронет студентов-платников.
Необходимость этого закона депутаты объяснили кадровым дефицитом в медицине. В пояснительной записке к законопроекту указано, что ежегодно порядка 35% выпускников вузов и 40% выпускников колледжей не идут работать в государственные больницы и поликлиники. По данным на 2023 год, в РФ был зафиксирован кадровый дефицит 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медработников.
