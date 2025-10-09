Правда ли студентов-медиков обязали работать в больницах после выпуска и зачем это нужно?

В первом чтении Госдума РФ приняла закон об обязательной отработке для выпускников-медиков

09 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Медики в больнице / Фото: amic.ru

Российская Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обязывает студентов-бюджетников медицинских вузов и колледжей отрабатывать три года после выпуска. Теперь все они должны будут заключать "целевое", и если медик не пойдет по нему работать, ему придется заплатить государству за обучение в двукратном размере. Подробнее об этом законе – в материале amic.ru.

Что это за законопроект?

Депутаты предлагают внести изменения в федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об образовании в РФ", сказано на сайте Госдумы. По закону, выпускники-бюджетники с медицинским и фармацевтическим образованием и полученной первичной аккредитацией специалиста должны будут отработать три года под руководством наставника в государственных медорганизациях, которые оказывают гражданам бесплатную медпомощь. Студенты, заключившие договор о целевом обучении, должны будут работать в медорганизации, указанной в договоре. После этого специалисты смогут пройти периодическую аккредитацию, необходимую для продолжения профессиональной деятельности. Также в законе говорится, что студенты-бюджетники должны на первом курсе заключить договор о целевом обучении.

Медик/ Фото: amic.ru

Что грозит тем, кто не пойдет работать в больницы?

Те, кто не выполнит новые требования, должны будут выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере платы за обучение. Причем штраф положен как студенту, так и заказчику целевого обучения, если он не исполнил обязательства по трудоустройству медика или расторг договор в одностороннем порядке.

На кого будет распространяться закон?

Закон будет распространяться на студентов-бюджетников вузов и колледжей, которых примут на обучение после 1 марта 2026 года. Закон не затронет тех, кого приняли на обучение до 1 марта 2026 года и которые завершили обучение до этой даты. Также он не распространяется на студентов-платников.

То есть теперь все бюджетники должны будут заключать целевое?

Да. Для обучения на бюджете вуза или колледжа потребуется заключение "целевого". Кроме того, восстановившиеся и перешедшие с платного отделения на "бюджет" студенты, а также те, с кем заказчик целевого обучения отказался заключать договор или расторг его в одностороннем порядке, должны будут заключить договор о целевом обучении в течение первого года обучения, когда появятся соответствующие предложения.

Когда изменения могут вступить в силу?

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Медики / Фото: amic.ru

Зачем нужен этот законопроект?

Закон направлен на обеспечение системы здравоохранения в России квалифицированными кадрами и преодоление кадрового дефицита. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что проблема дефицита медицинских кадров в России сейчас "стала кричащей".

«Особенно в среднем медицинском персонале дефицит увеличивается, узких специалистов нет. Больница закрывается в районе – надо искать решение. Бороться за жизни людей, потому что самое главное – это здоровье», – отметил Вячеслав Володин.

Он также отметил, что медики в государственных больницах "получат компетенцию и бесценный опыт". Кроме того, Володин считает, что закон повысит качество здравоохранения.

«Актуальной задачей для системы здравоохранения является обеспечение ее квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки. Указанные вопросы обозначены как приоритетные руководством страны», – говорится в пояснительной записке.

Также там сказано, что ежегодно порядка 35% выпускников вузов и 40% выпускников колледжей не идут работать в государственные медорганизации. При этом, по данным за 2023 год, в России зафиксирован кадровый дефицит 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медработников.

Закон уже принят?

Нет, закон рассмотрели только в первом чтении, затем его рассмотрят во втором и третьем чтениях. Если закон примут, его должен будет одобрить Совет Федерации и президент РФ. По словам Вячеслава Володина, закон еще будут править ко второму чтению.