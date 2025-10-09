Правда ли студентов-медиков обязали работать в больницах после выпуска и зачем это нужно?
В первом чтении Госдума РФ приняла закон об обязательной отработке для выпускников-медиков
09 октября 2025, 14:00, ИА Амител
Российская Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обязывает студентов-бюджетников медицинских вузов и колледжей отрабатывать три года после выпуска. Теперь все они должны будут заключать "целевое", и если медик не пойдет по нему работать, ему придется заплатить государству за обучение в двукратном размере. Подробнее об этом законе – в материале amic.ru.
Что это за законопроект?
Депутаты предлагают внести изменения в федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об образовании в РФ", сказано на сайте Госдумы. По закону, выпускники-бюджетники с медицинским и фармацевтическим образованием и полученной первичной аккредитацией специалиста должны будут отработать три года под руководством наставника в государственных медорганизациях, которые оказывают гражданам бесплатную медпомощь. Студенты, заключившие договор о целевом обучении, должны будут работать в медорганизации, указанной в договоре. После этого специалисты смогут пройти периодическую аккредитацию, необходимую для продолжения профессиональной деятельности. Также в законе говорится, что студенты-бюджетники должны на первом курсе заключить договор о целевом обучении.
Что грозит тем, кто не пойдет работать в больницы?
Те, кто не выполнит новые требования, должны будут выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере платы за обучение. Причем штраф положен как студенту, так и заказчику целевого обучения, если он не исполнил обязательства по трудоустройству медика или расторг договор в одностороннем порядке.
На кого будет распространяться закон?
Закон будет распространяться на студентов-бюджетников вузов и колледжей, которых примут на обучение после 1 марта 2026 года. Закон не затронет тех, кого приняли на обучение до 1 марта 2026 года и которые завершили обучение до этой даты. Также он не распространяется на студентов-платников.
То есть теперь все бюджетники должны будут заключать целевое?
Да. Для обучения на бюджете вуза или колледжа потребуется заключение "целевого". Кроме того, восстановившиеся и перешедшие с платного отделения на "бюджет" студенты, а также те, с кем заказчик целевого обучения отказался заключать договор или расторг его в одностороннем порядке, должны будут заключить договор о целевом обучении в течение первого года обучения, когда появятся соответствующие предложения.
Когда изменения могут вступить в силу?
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Зачем нужен этот законопроект?
Закон направлен на обеспечение системы здравоохранения в России квалифицированными кадрами и преодоление кадрового дефицита. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что проблема дефицита медицинских кадров в России сейчас "стала кричащей".
«Особенно в среднем медицинском персонале дефицит увеличивается, узких специалистов нет. Больница закрывается в районе – надо искать решение. Бороться за жизни людей, потому что самое главное – это здоровье», – отметил Вячеслав Володин.
Он также отметил, что медики в государственных больницах "получат компетенцию и бесценный опыт". Кроме того, Володин считает, что закон повысит качество здравоохранения.
«Актуальной задачей для системы здравоохранения является обеспечение ее квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки. Указанные вопросы обозначены как приоритетные руководством страны», – говорится в пояснительной записке.
Также там сказано, что ежегодно порядка 35% выпускников вузов и 40% выпускников колледжей не идут работать в государственные медорганизации. При этом, по данным за 2023 год, в России зафиксирован кадровый дефицит 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медработников.
Закон уже принят?
Нет, закон рассмотрели только в первом чтении, затем его рассмотрят во втором и третьем чтениях. Если закон примут, его должен будет одобрить Совет Федерации и президент РФ. По словам Вячеслава Володина, закон еще будут править ко второму чтению.
15:34:15 09-10-2025
А не рухнет конкурс в мед.вузы? И не поступят ли туда студенты по остаточному принципу?
15:54:50 09-10-2025
Все ребятушки. Закончились бесплатное образование и медицина в этой стране.. А так хвастались этим перед западом...Теперь чем будем? Плиткой тротуарной, зимним видом и летним))
17:49:07 09-10-2025
Гость (15:54:50 09-10-2025) Все ребятушки. Закончились бесплатное образование и медицина... В этом году бюджетных мест в АГМУ 820, платных 250.
16:08:17 09-10-2025
идея хорошая, бывший студенты получат "полевую" практику, но каково будет исполнение?
18:50:57 09-10-2025
У нас работодатель в одностороннем порядке отказал в трудоустройстве, несмотря на договор , и пришлось отрабатывать в другой больнице, только при этом минздрав кинул на миллион рублей, не доплатив положенные выплаты. После этого думаю желающих поубавится. Скоро последних медиков разгонят.
19:46:28 09-10-2025
Ые условия для работы и достойные для проживания. Обеспечьте достойной зарплатой. Непродуманный закон. Через какое-то время отменят, как абсолютно неэффективный. И где в деревне найти наставника?!Ещё бОльший дефицит врачей обеспечен.
10:03:47 10-10-2025
Ну в Союзе же была обязательная отработка по распределению после ВУЗа, и это реально работало и помогало, так что вполне нормальная идея.
16:05:59 16-10-2025
Гость (10:03:47 10-10-2025) Ну в Союзе же была обязательная отработка по распределению п... В союзе и стипендия была на которую можно было прожить, учась 8 лет, а сейчас стипендии хватает только на проезд
13:32:40 13-10-2025
Скажите, а чем теперь абитуриент 2026 года бюджетник будет отличаться от целевика? Зачем теперь 11 класнику стараться ЕГЭ по химии и биологии учить, репетиторство и т.д.? Баллы на бюджет и на целевое очень отличаются при поступлении.