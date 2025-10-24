"Передышка, а не спасение". Эксперт оценил обязательную трехлетнюю отработку медиков
Как заявил amic.ru экономист, возвращение практики распределения, безусловно, повлияет на обеспечение кадрами бюджетных медучреждений
24 октября 2025, 10:00, ИА Амител
Попытка решить кадровый вопрос в сфере здравоохранения через обязательство выпускников вузов отработать три года в медучреждениях будет иметь ограниченный эффект, но в целом проблемы не решит, такое мнение выразил amic.ru доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
В октябре Госдума приняла законопроект, призванный обеспечить отечественное здравоохранение квалифицированными кадрами и решить вопрос нехватки медиков. Для этого предложено внести изменения в федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об образовании в РФ". Документ предусматривает обязанность для выпускников с медицинским и фармацевтическим образованием, а также тем, кто получил первичную аккредитацию специалиста, отработать в течение трех лет под руководством наставника в медучреждениях, задействованных в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Необходимое положение о наставничестве разработает Минздрав.
Заключившим договор о целевом обучении следует отработать в указанной медицинской организации. Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, "для медицинского работника крайне важно сразу после студенческой скамьи получить практический опыт работы, соответствующий государственным стандартам качества".Как отметил Александр Сафонов, предлагаемый механизм имеет право на жизнь и в какой-то степени, безусловно, повлияет на обеспечение кадрами бюджетных медучреждений:
«Вопрос в том, что по окончании обязательного срока отработки в оговоренных организациях специалисты имеют полное право оттуда уйти. И для самой сферы здравоохранения эта мера является своего рода передышкой, но не спасением».
Сафонов напомнил, что в Советском Союзе также существовала обязательная отработка студентов вузов в установленных заведениях, однако по окончании срока распределения молодые работники довольно часто покидали эти места работы:
«Для удержания специалистов тогда не хватало стимулов, недостаточно их и сейчас. Поэтому решать вопрос здесь нужно с работодателем. В этом направлении нужно искать какие-то варианты».
Что касается возможности распространения практики обязательной отработки выпускников вузов на другие отрасли, то в этом плане эксперт настроен скептически.
«Когда речь идет о бюджетных учреждениях, то здесь все понятно – государство реализует свои интересы. Но в других направлениях, где преобладают частные предприятия, то же государство не обязано решать за них кадровые проблемы. К тому же целевое обучение у нас никто не отменял. Многие корпорации, компании имеют право получить квоты на целевое обучение специалистов для собственных нужд», – заключил профессор Финансового университета.
10:09:53 24-10-2025
«Для удержания специалистов тогда не хватало стимулов, недостаточно их и сейчас. В этом направлении нужно искать какие-то варианты» - зайдите в любой магазин для взрослых: веревки, цепи, наручники, ошейники, кандалы. Все стимулы и мотивации уже известны в БДСМ.
10:24:31 24-10-2025
На три года заставят, а потом разбегутся
10:52:56 24-10-2025
И какую отдачу ждать от специалиста, прикованного кандалами к рабочему месту?
11:02:48 24-10-2025
Гость (10:52:56 24-10-2025) И какую отдачу ждать от специалиста, прикованного кандалами ... В Древнем Египте рабов мотивировали столь хорошо, что те с песнями и плясками слагали Пирамиды, стоящие до сих пор. Главное - правильная мотивация. Хорошо работает - можно чуть лучше кормить и чуть меньше пороть.
13:02:56 24-10-2025
Гость (10:52:56 24-10-2025) И какую отдачу ждать от специалиста, прикованного кандалами ... а зачем тогда в мед идут? что бы в платных работать? так пусть платно и учатся
17:01:25 24-10-2025
Гость (13:02:56 24-10-2025) а зачем тогда в мед идут? что бы в платных работать? так пус... Так они и учатся платно. Внезапно. И при этом их хотят заставлять отрабатывать и штрафовать. Кмк, кому-то надо либо крестик снять, либо трусики надеть.
11:09:47 24-10-2025
Выход один - ограничить количество платных клиник, куда сбегают медики.
11:34:43 24-10-2025
Гость (11:09:47 24-10-2025) Выход один - ограничить количество платных клиник, куда сбег... Не, надо вообще медицину запретить) Вы всерьез думаете, что если будущий врач точно будет знать, что работать ему только и исключительно за копейки, причем всю жизнь, то он пойдет в мед. вуз? Ню-ню. Что-то мне подсказывает, что уже в этом учебном году часть студентов плюнет на обучение и убежит, пока их не заставили либо платить еще три платы за обучение либо работать за еду. А так да - надо запретить все платное, потом под страхом уголовки заставить врачей работать только по профессии, ну и следующий логический шаг - обучать врачей придется принудительно, заранее формируя список школьников, которые после окончания школы должны будут учиться на врачей. Ибо добровольно жедающие вряд ли отыщутся. Правда, они при таких вводных начнут разбегаться, но можно же сделать школы закрытыми и не выпускать учащихся оттуда. Ну и т.д.
12:23:14 24-10-2025
Гость (11:34:43 24-10-2025) Не, надо вообще медицину запретить) Вы всерьез думаете, что ...
вот и отлично! значит останутся люди, для которых медицина это призвание и зов сердца.
13:45:48 24-10-2025
Гость (12:23:14 24-10-2025) вот и отлично! значит останутся люди, для которых медици...
одним зовом сердца сыт не будешь.
14:14:02 24-10-2025
Гость (13:45:48 24-10-2025) ... В СССР воспитывали созидателей: строились заводы, дороги, мосты, жд и пр. И распределение воспринималось как должное. А сейчас воспитываем только потребителей. Хорошо бы, чтобы потребители были бы и созидателями.
16:07:03 24-10-2025
Гость (14:14:02 24-10-2025) В СССР воспитывали созидателей: строились заводы, дороги, мо... воспитатель! губу закатай!
17:00:16 24-10-2025
Гость (12:23:14 24-10-2025) вот и отлично! значит останутся люди, для которых медици... 1. Врач - профессия массовая. Боюсь, энтузиастов, готовых работать за еду, на все население не наберется. 2. Я правильно понимаю, что вы работаете бесплатно, квартира-машина вам не нужна, вы готовы ютиться всей семьей в землянке и работать за горсточку риса? Нет? А что, призвание и бесплатная работа - это только для медиков? 3. Почему, собственно, работа по призванию непременно должна быть неоплачиваемой? С чего вдруг? А если человек, работающий по призанию, будет нормально зарабатывать, то что случится? Он работать разучится? Как вообще в ваше голове соотносится одно с другим?
20:51:07 25-10-2025
проблема еще и в том , что уволится эти три года из этой больницы тоже нельзя , потому что иначе огромный штраф. Как думаете, не воспользуется ли этим администрация больницы и "коллеги" молодого врача ?
А я думаю такого раба будут использовать на все 200! похлеще чем на плантациях - это и внеурочные дежурства , работа на 4 ставки с оплатой по одной , ведение документации за старших товарищей - да что угодно - раб и пикнуть не сможет , а то договор с ним расторгнут и в долговую яму на 10 лет, в прямом смысле .
Причем, это касается бюджетников - это те ребята , которые олимпиадники и отличники , своими мозгами поступили в АГМУ , а их хрясь и по морде и в Волчиху терапевтом на 3 года , вместо того , чтобы за эти 3 года вырастить нового нейрохирурга , например.
короче... бред полный