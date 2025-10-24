"Передышка, а не спасение". Эксперт оценил обязательную трехлетнюю отработку медиков

Как заявил amic.ru экономист, возвращение практики распределения, безусловно, повлияет на обеспечение кадрами бюджетных медучреждений

24 октября 2025, 10:00, ИА Амител

Студенты-медики / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Попытка решить кадровый вопрос в сфере здравоохранения через обязательство выпускников вузов отработать три года в медучреждениях будет иметь ограниченный эффект, но в целом проблемы не решит, такое мнение выразил amic.ru доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В октябре Госдума приняла законопроект, призванный обеспечить отечественное здравоохранение квалифицированными кадрами и решить вопрос нехватки медиков. Для этого предложено внести изменения в федеральные законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об образовании в РФ". Документ предусматривает обязанность для выпускников с медицинским и фармацевтическим образованием, а также тем, кто получил первичную аккредитацию специалиста, отработать в течение трех лет под руководством наставника в медучреждениях, задействованных в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Необходимое положение о наставничестве разработает Минздрав.



Заключившим договор о целевом обучении следует отработать в указанной медицинской организации. Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, "для медицинского работника крайне важно сразу после студенческой скамьи получить практический опыт работы, соответствующий государственным стандартам качества".Как отметил Александр Сафонов, предлагаемый механизм имеет право на жизнь и в какой-то степени, безусловно, повлияет на обеспечение кадрами бюджетных медучреждений:

«Вопрос в том, что по окончании обязательного срока отработки в оговоренных организациях специалисты имеют полное право оттуда уйти. И для самой сферы здравоохранения эта мера является своего рода передышкой, но не спасением».

Сафонов напомнил, что в Советском Союзе также существовала обязательная отработка студентов вузов в установленных заведениях, однако по окончании срока распределения молодые работники довольно часто покидали эти места работы:

«Для удержания специалистов тогда не хватало стимулов, недостаточно их и сейчас. Поэтому решать вопрос здесь нужно с работодателем. В этом направлении нужно искать какие-то варианты».

Что касается возможности распространения практики обязательной отработки выпускников вузов на другие отрасли, то в этом плане эксперт настроен скептически.