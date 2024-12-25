Самые высокие зарплатные ожидания в Алтайском крае оказались у бурильщиков
Также на большие зарплаты в регионе претендуют водители самосвалов и экскаваторов
25 декабря 2024, 15:30, ИА Амител
Эксперты проанализировали зарплатные ожидания соискателей в резюме и установили, что на самые высокие зарплаты в течение 2024 года в Алтайском крае претендовали бурильщики и водители различного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Авито Работа".
"Лидерами по зарплатным ожиданиям в 2024 году стали бурильщики – в резюме кандидаты в среднем указывали суммы от 150 000 рублей в месяц, что на 25% больше, чем годом ранее", – подчеркнули эксперты.
Получать высокую зарплату также хотят водители самосвалов и экскаваторов. Как правило, в резюме они указывают желаемый доход в среднем от 100 тыс. рублей в месяц.
Помимо этого, в рейтинг специалистов с наиболее высокими зарплатными ожиданиями попали представители рабочих профессий: например, мебельщики и кабельщики. В среднем они хотели бы получать от 80 тыс. рублей. Это на 60% больше по сравнению с 2023 годом.
Пятое место в топе заняли токари: соискатели на эти позиции в 2024 году указывали в резюме суммы от 80 тыс. рублей. Их зарплатные ожидания год к году увеличились на 33%.
"В вакансиях для рабочих и массовых специальностей работодатели обычно сразу указывают диапазон заработной платы, чтобы привлечь соискателей. Кандидаты, в свою очередь, часто прописывают ожидаемый уровень дохода в своих резюме. В случае с высококвалифицированными офисными должностями ситуация иная. Здесь работодатели и соискатели реже сразу обозначают зарплатные ожидания, предпочитая обсуждать их на этапе собеседования. Размер вознаграждения может значительно варьироваться в зависимости от опыта, квалификации и должности кандидата", – прокомментировал Кирилл Пшеничных, директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы".
09:28:03 26-12-2024
на Алтае бурильщики сама ценная профессия, у нас же нефть и газ на каждом шагу, куда не плюнь
09:35:42 26-12-2024
бгг (09:28:03 26-12-2024) на Алтае бурильщики сама ценная профессия, у нас же нефть и ... у нас полнаселения обурели - хотят чегото.
10:59:27 26-12-2024
бгг (09:28:03 26-12-2024) на Алтае бурильщики сама ценная профессия, у нас же нефть и ... Конечно! Самые классные! Только ездят на вахту! Рекрут в Барнауле. Желаете?