Самые высокие зарплатные ожидания в Алтайском крае оказались у бурильщиков

Также на большие зарплаты в регионе претендуют водители самосвалов и экскаваторов

25 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

Эксперты проанализировали зарплатные ожидания соискателей в резюме и установили, что на самые высокие зарплаты в течение 2024 года в Алтайском крае претендовали бурильщики и водители различного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Авито Работа".

"Лидерами по зарплатным ожиданиям в 2024 году стали бурильщики – в резюме кандидаты в среднем указывали суммы от 150 000 рублей в месяц, что на 25% больше, чем годом ранее", – подчеркнули эксперты.

Получать высокую зарплату также хотят водители самосвалов и экскаваторов. Как правило, в резюме они указывают желаемый доход в среднем от 100 тыс. рублей в месяц.

Помимо этого, в рейтинг специалистов с наиболее высокими зарплатными ожиданиями попали представители рабочих профессий: например, мебельщики и кабельщики. В среднем они хотели бы получать от 80 тыс. рублей. Это на 60% больше по сравнению с 2023 годом.

Пятое место в топе заняли токари: соискатели на эти позиции в 2024 году указывали в резюме суммы от 80 тыс. рублей. Их зарплатные ожидания год к году увеличились на 33%.