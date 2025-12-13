Самыми мобильными специалистами в Алтайском крае стали охранники

Они готовы к переезду и командировкам в большинстве случаев

13 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Специалисты "Авито Работы" провели исследование динамики числа кандидатов, выражающих готовность к смене места жительства ради трудоустройства. Ими был сопоставлен массив данных по Алтайскому краю за осенний период 2025 года с аналогичным отрезком времени в прошлом году, статистику приводит amic.ru.

Выяснилось, что лидирующую позицию в списке специалистов, готовых к передислокации, занимают охранники – число их анкет с указанием на возможность переезда увеличилось более чем вдвое (на 103%). Ориентировочная заработная плата, которую желают получать соискатели данной профессии, составила 99 636 рублей в месяц.

При определении среднего уровня ожидаемой заработной платы учитывались значения, указанные кандидатами в их резюме. Необходимо принимать во внимание, что реальные зарплатные аппетиты могут отличаться в зависимости от имеющегося опыта и региона проживания кандидата.

На втором месте расположились менеджеры по обслуживанию клиентов, у которых количество резюме с заявленной готовностью к переезду увеличилось вдвое (на 100%).

Их средние зарплатные ожидания зафиксированы на уровне 69 854 рублей в месяц. Завершают первую тройку повара, число желающих переехать за год возросло на 96%, и в среднем они рассчитывают на оплату труда около 76 786 рублей в месяц.