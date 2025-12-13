НОВОСТИОбщество

Самыми мобильными специалистами в Алтайском крае стали охранники

Они готовы к переезду и командировкам в большинстве случаев

13 декабря 2025, 11:15, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Специалисты "Авито Работы" провели исследование динамики числа кандидатов, выражающих готовность к смене места жительства ради трудоустройства. Ими был сопоставлен массив данных по Алтайскому краю за осенний период 2025 года с аналогичным отрезком времени в прошлом году, статистику приводит amic.ru.

Выяснилось, что лидирующую позицию в списке специалистов, готовых к передислокации, занимают охранники – число их анкет с указанием на возможность переезда увеличилось более чем вдвое (на 103%). Ориентировочная заработная плата, которую желают получать соискатели данной профессии, составила 99 636 рублей в месяц.

При определении среднего уровня ожидаемой заработной платы учитывались значения, указанные кандидатами в их резюме. Необходимо принимать во внимание, что реальные зарплатные аппетиты могут отличаться в зависимости от имеющегося опыта и региона проживания кандидата.

На втором месте расположились менеджеры по обслуживанию клиентов, у которых количество резюме с заявленной готовностью к переезду увеличилось вдвое (на 100%).

Их средние зарплатные ожидания зафиксированы на уровне 69 854 рублей в месяц. Завершают первую тройку повара, число желающих переехать за год возросло на 96%, и в среднем они рассчитывают на оплату труда около 76 786 рублей в месяц.

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Зарплатное неравенство в России сократилось до минимума за последние 25 лет

Разрыв в зарплатах отражает не столько проблему, сколько разделение современного рынка труда
Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

14:26:48 13-12-2025

Им какая разница где ничего не делать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:27 13-12-2025

Ним каждый человек сможет сутки сидеть на одном месте и смотреть как деревья растут.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:53:19 13-12-2025

Гость (18:35:27 13-12-2025) Ним каждый человек сможет сутки сидеть на одном месте и смот... Это не просто, мне если скучно становится на работе я домой уезжаю, а если 24 часа сидеть это свихнуться можно. А если на вахте оттуда вообще никуда не деться.

  -3 Нравится
Ответить
