Самый известный сибирский блогер из МЧС рассказал, как снимает "горячий" контент
Его видео в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров
05 июля 2026, 09:35, ИА Амител
Сибирский блогер и сотрудник МЧС Дмитрий Ларкин рассказал, как снимает контент с мест пожаров, сообщают "Вести Алтай".
Сибиряк работает водителем пожарно-спасательной части № 7 в Алтайском крае. Он снимает видео и фото на местах возгораний. В прошлом году стал самым известным сибирским блогером из МЧС.
Сейчас в его канале "Ларкин I C места пожара" во "ВКонтакте" более пяти тысяч подписчиков. В арсенале пожарного из МЧС несколько камер GoPro и микрофоны.
«Все началось с пожара на мебельной фабрике в 2024-м, тогда Дмитрий Ларкин понял, что хочет фотографировать и снимать. В первую очередь — работу коллег», — сообщил телеканал.
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