Самый известный сибирский блогер из МЧС рассказал, как снимает "горячий" контент

Его видео в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров

05 июля 2026, 09:35, ИА Амител

Сибирский блогер и сотрудник МЧС Дмитрий Ларкин рассказал, как снимает контент с мест пожаров, сообщают "Вести Алтай".

Сибиряк работает водителем пожарно-спасательной части № 7 в Алтайском крае. Он снимает видео и фото на местах возгораний. В прошлом году стал самым известным сибирским блогером из МЧС.

Сейчас в его канале "Ларкин I C места пожара" во "ВКонтакте" более пяти тысяч подписчиков. В арсенале пожарного из МЧС несколько камер GoPro и микрофоны.