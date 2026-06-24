Спасатели в Камне-на-Оби пришли на помощь медикам при транспортировке пациентки
Сотрудники МЧС на мягких носилках перенесли женщину от автомобиля скорой помощи до подъезда
24 июня 2026, 12:49, ИА Амител
В Камне-на-Оби спасатели помогли доставить домой женщину, которая после выписки из больницы не могла самостоятельно передвигаться. Сотрудникам МЧС пришлось поднимать пациентку на третий этаж.
Поздним вечером 22 июня в Камне-на-Оби сотрудники МЧС оказали помощь медикам в транспортировке выписанной из больницы женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в диспетчерскую службу поступило обращение от медицинского учреждения. Врачам потребовалась помощь в доставке пациентки в квартиру, расположенную в многоквартирном доме на улице Украинской.
На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 54 пожарно-спасательного отряда № 8, а также работники поисково-спасательного отряда.
На мягких носилках они перенесли женщину от автомобиля скорой помощи до подъезда, после чего подняли ее по лестнице на третий этаж и доставили в квартиру.
В МЧС отметили, что подобная помощь оказывается в случаях, когда пациенты после выписки или госпитализации не могут самостоятельно передвигаться, а транспортировка требует дополнительных сил и специального оборудования.
12:55:51 24-06-2026
"В Камне-на-Оби спасатели помогли доставить домой женщину, которая после выписки из больницы не могла самостоятельно передвигаться"------------ Ужас ужасов, что называется вылечили!
14:12:49 24-06-2026
Гость (12:55:51 24-06-2026) "В Камне-на-Оби спасатели помогли доставить домой женщину, к...
Не все состояния можно вылечить. И не факт, что она могла ходить до того, как попала в больницу.
Если же у женщины был инсульт, то после лечения в больнице ей теперь требуется реабилитация и физиотерапия, чтобы начать ходить. Это может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет, а может вообще не никогда помочь. Больницы не могут держать у себя людей так долго в стационаре, потому что у них нет финансирования для подобного. Грустно, но факт
17:17:16 24-06-2026
Гость, не нужно гадать на иллюзиях.