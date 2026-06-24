Спасатели в Камне-на-Оби пришли на помощь медикам при транспортировке пациентки

Сотрудники МЧС на мягких носилках перенесли женщину от автомобиля скорой помощи до подъезда

24 июня 2026, 12:49, ИА Амител

Транспортировка пациентки / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Камне-на-Оби спасатели помогли доставить домой женщину, которая после выписки из больницы не могла самостоятельно передвигаться. Сотрудникам МЧС пришлось поднимать пациентку на третий этаж.

Поздним вечером 22 июня в Камне-на-Оби сотрудники МЧС оказали помощь медикам в транспортировке выписанной из больницы женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в диспетчерскую службу поступило обращение от медицинского учреждения. Врачам потребовалась помощь в доставке пациентки в квартиру, расположенную в многоквартирном доме на улице Украинской.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 54 пожарно-спасательного отряда № 8, а также работники поисково-спасательного отряда.

На мягких носилках они перенесли женщину от автомобиля скорой помощи до подъезда, после чего подняли ее по лестнице на третий этаж и доставили в квартиру.

В МЧС отметили, что подобная помощь оказывается в случаях, когда пациенты после выписки или госпитализации не могут самостоятельно передвигаться, а транспортировка требует дополнительных сил и специального оборудования.