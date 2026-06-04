Сбер и SkyGroup Development заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Сотрудничество компаний рассчитано на десять лет и предусматривает внедрение цифровых решений в строительной отрасли и сфере сервиса

04 июня 2026, 17:20, ИА Амител erid: 2W5zFHg9hWZ

Подписание соглашения между Сбером и SkyGroup Development / Фото: пресс-служба Сбера

Сбер и SkyGroup Development ("СкайГруп Девелопмент") договорились о расширении долгосрочного взаимодействия. Соответствующее соглашение подписали председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев и вице-президент наблюдательного совета девелоперской компании Алексей Шацких в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума, который проходит 3–6 июня.

Документ предусматривает развитие партнерских отношений на долгосрочной основе. Стороны намерены сотрудничать в области высокотехнологичного банковского обслуживания, консультационной и информационной поддержки, а также повышения эффективности бизнес-процессов.

Кроме того, соглашение открывает новые возможности для использования решений экосистемы Сбера в проектах девелопера. Речь идет как о сопровождении строительных инициатив, так и о внедрении современных цифровых сервисов для сотрудников и клиентов компании.

В частности, SkyGroup Development сможет использовать решения SberDevices для гостиничной отрасли, цифровые медицинские сервисы, продукты в сфере информационной безопасности и другие технологические инструменты.

Как отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев, новое соглашение стало продолжением уже сложившихся партнерских отношений между компаниями.

«Мы благодарим SkyGroup Development за стратегическое сотрудничество: соглашение рассчитано на десятилетний срок и становится логичным продолжением нашего партнерства, направленного на развитие строительной отрасли», — подчеркнул Дмитрий Солнцев.По словам вице-президента наблюдательного совета группы компаний SkyGroup Development Алексея Шацких, взаимодействие со Сбером позволит компании активнее использовать современные технологии при реализации своих проектов.

«Для нас партнерство со Сбером — это возможность усилить развитие проектов SkyGroup Development за счет современных технологий, сильной экспертизы и новых сервисных решений. Сегодня девелопмент — это не только строительство, а создание полноценной среды для жизни, отдыха и сервиса. Уверены, что совместная работа позволит реализовывать еще более качественные и масштабные проекты», — отметил Алексей Шацких.

Как ранее сообщал amic.ru, также на ПМЭФ Дмитрий Солнцев подписал соглашение с главой правительства Республики Алтай Александром Прокопьевым. Стороны договорились внедрять современные цифровые решения в госуправление, здравоохранение и другие сферы, включая сервисы на базе искусственного интеллекта и дистанционные технологии. Ожидается, что сотрудничество позволит повысить качество государственных услуг, улучшить эффективность управления и сделать доступнее цифровые сервисы для жителей региона.

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