"Выйти за рамки". Кафе из Бийска "Шоколатте" запускает новый проект благодаря премии Сбера

О том, как участие в конкурсе помогло компании развиваться и вдохновлять других предпринимателей, рассказала Лариса Гладышева

27 мая 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGPsFBw

Лариса Гладышева / Здесь и далее фото: Татарникова Виктория и из архива Ларисы Гладышевой

В 2026 году одним из победителей премии Сбера "Любимый малый бизнес" стала бийская компания ООО "Шоколат", знакомая горожанам по кафе "Шоколатте". О развитии компании, участии в премии и новых возможностях после победы amic.ru рассказала генеральный директор Лариса Гладышева.

Проверить силы

За 13 лет работы кафе "Шоколатте" стало одним из заметных мест Бийска и хорошо знакомым для горожан брендом. Участие в премии "Любимый малый бизнес" команда восприняла как возможность посмотреть на компанию со стороны: понять, как ее уровень оценивают не только гости и сотрудники, но и эксперты, другие предприниматели.

«Мы не рассчитывали, что выиграем деньги. Но был интерес проверить, насколько компания сильна с точки зрения аналитики Сбербанка и других предпринимателей, на каком уровне мы находимся. Мне как человеку целеустремленному это, конечно, было очень интересно», — рассказала Лариса Гладышева.

"Любимый малый бизнес" — ежегодная премия Сбера для малого и микробизнеса. Это всероссийский конкурс с призовым фондом 100 млн рублей. Сто победителей получают по 1 млн рублей на развитие своего дела. Для бийской компании победа помогла запустить новый детский проект в городской парковой зоне. Выигранные средства пойдут на развитие нового пространства.

«Это будет большой вклад Сбербанка в этот прекрасный проект — семейный, детский. Классная история. Мы обязательно укажем, что кафе создано совместно с банком», — уточнила Лариса Гладышева.

Само участие в премии, а тем более победа, по словам руководителя, стали и заметной имиджевой историей для бренда, команды и самого Бийска. Компания рассказывала о конкурсе в соцсетях, проводила активности для гостей и вовлекала жителей. Люди следили за участием кафе, делились публикациями и поддерживали земляков.

«Небольшое кафе выигрывает и едет в Москву. Ребята, есть возможности у всех, неважно, где ты живешь. Важно, как ты строишь свой бизнес», — подчеркнула Лариса Гладышева.

Отдельно руководитель ООО "Шоколат" говорит о том, что премия помогла региональным компаниям выйти за рамки привычного.

«Все говорят о малом бизнесе, но никто его не видит. А Сбербанк сделал историю, в которой малый бизнес — в лицах», — сказала Лариса Гладышева.

Лариса Гладышева / Здесь и далее фото: Татарникова Виктория и из архива Ларисы Гладышевой

Приятное партнерство

Кафе "Шоколатте" сотрудничает со Сбером с первого дня работы и за 13 лет бизнес не переходил в другие банки. Лариса Гладышева объясняет это не привычкой, а расчетом: компании важно держать финансовую историю в одном месте, видеть обороты, сохранять понятную и чистую кредитную историю, чтобы получать выгодные предложения под реальные задачи.

В ежедневной работе компания использует безлимитные платежи юрлицам в другие банки, быстрые платежи по QR ("КуАр")-коду, аналитику поступлений и списаний, проверку контрагентов. Но самыми важными для компании Лариса Гладышева называет эквайринг и зарплатный проект.

Поддержка предпринимателей не ограничивается банковскими сервисами и премиями. Сбер проводит и Бизнес-Фесты. С мая по декабрь 2026 года пройдет новый сезон форумов в 26 городах России. Барнаул примет Бизнес-Фест 28 мая. В течение дня предприниматели и те, кто только планирует свое дело, смогут поговорить со спикерами, разобрать бизнес-кейсы с экспертами, найти единомышленников, клиентов и партнеров. На стендах Сбера и партнеров участникам расскажут о продуктах, сервисах и условиях для устойчивого бизнеса.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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