Сбер с начала года заблокировал более 2,5 млн вирусов на устройствах пользователей

В банке рассказали, как защитить смартфон от вредоносных программ и мошенников

05 июня 2026, 18:25, ИА Амител erid: 2W5zFJQ2rDo

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

Встроенный в приложение СберБанк Онлайн для "Андроида" сервис "Антивирус" с начала 2026 года обнаружил и заблокировал на устройствах клиентов более 2,5 млн вредоносных программ. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

ИИ против мошенников

Как отметили в банке, антивирус работает бесплатно и использует алгоритмы искусственного интеллекта для проверки файлов и приложений в режиме реального времени. Система выявляет потенциально опасные программы и блокирует угрозы еще до того, как они успевают активироваться на устройстве.

По данным Сбера, чаще всего вредоносное программное обеспечение устанавливают пользователи в возрасте от 40 до 45 лет. Наибольшее число зараженных устройств фиксируется в Белгородской, Амурской и Магаданской областях, Красноярском крае и Еврейской автономной области.

Станислав Кузнецов отметил, что злоумышленники нередко маскируют вредоносные программы под известные сервисы и приложения.

«Зачастую фальшивые приложения маскируются под популярные сервисы, трояны для показа рекламы остаются в числе самых активных угроз. Чтобы обезопасить смартфон, планшет или персональный компьютер от вирусов, необходимо сочетать технические меры защиты и осознанные действия пользователя. Однако без продвинутых инструментов сложно противостоять современной угрозе», — подчеркнул он.

По его словам, встроенный в СберБанк Онлайн антивирус ежедневно сканирует устройство на наличие угроз, проверяет загружаемые файлы и установленные приложения, а также использует постоянно обновляемые базы данных для выявления новых видов вредоносного программного обеспечения.

Кроме того, искусственный интеллект анализирует уровень риска и способен в режиме реального времени блокировать финансовые операции, если обнаруживает признаки работы шпионских или вредоносных программ.

В Сбере напоминают, что дополнительную информацию о защите устройств и цифровой безопасности можно получить на образовательном портале банка по кибербезопасности "Кибрарий".

Как защитить смартфон от вирусов

Специалисты рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов, не переходить по сомнительным ссылкам, регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирусное программное обеспечение. Также важно внимательно относиться к запросам приложений на доступ к данным устройства и не устанавливать программы из непроверенных источников.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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