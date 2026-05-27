Сбер стал эксклюзивным банковским партнером киберспортивного клуба Virtus.pro

Банк поможет клубу развивать проекты на стыке технологий и искусственного интеллекта

27 мая 2026, 16:05, ИА Амител erid: 2W5zFK9uYN5

Киберспорт / Изображение создано с помощью нейросети "Шедеврум"

Сбер и киберспортивный клуб Virtus.pro ("Виртус.про") начали сотрудничество 26 мая. Банк станет эксклюзивным партнером клуба в банковской отрасли и поможет команде усилить подготовку к выступлениям на российских турнирах.

Партнерство рассчитано не только на поддержку действующего состава. Компании планируют совместные проекты на стыке киберспорта и технологий, в том числе интеграцию ИИ-помощника "ГигаЧат". Отдельное внимание стороны уделят начинающим игрокам.

Что изменится для клуба и фанатов

Бренд Сбера появится на форме игроков Virtus.pro и в призовой атрибутике на ключевых турнирах. Также в этом году стороны планируют провести фан-встречи, подготовить проекты с экосистемой банка и выпустить совместные карты с уникальным дизайном.

Новое соглашение даст Virtus.pro больше возможностей для собственных киберспортивных инициатив. Клуб сможет развивать новые форматы, расширять работу с аудиторией и поддерживать молодых игроков, которые только начинают путь в индустрии.

Как Сбер развивает киберспорт

У Сбера уже есть опыт работы в киберспорте. Банк сотрудничает с Федерацией компьютерного спорта России и помогает развивать это направление в стране. В 2026 году Сбер поддержит восемь ключевых соревнований, в которых примут участие 70 тыс. человек.

Киберспорт быстро растет, а российские команды занимают сильные позиции на мировой арене, отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Киберспорт сегодня — одна из самых быстрорастущих индустрий в мире, и российские команды здесь занимают лидирующие позиции. Для Сбера поддержка этого направления — не разовая история, а часть системной работы с индустрией: мы сотрудничаем с Федерацией компьютерного спорта, проводим собственные турниры и поддерживаем развитие молодых игроков и команд», — пояснил Александр Ведяхин.

По его словам, партнерство с Virtus.pro продолжает эту стратегию. Сбер рассматривает клуб как один из самых узнаваемых киберспортивных брендов с большой историей и заметным влиянием на индустрию. В банке рассчитывают, что совместные проекты помогут развивать не только сам клуб, но и всю экосистему российского киберспорта.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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