Сбер проведет в Барнауле Бизнес-Фест для предпринимателей

Участники смогут пообщаться с экспертами, разобрать актуальные кейсы и найти новых партнеров

22 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJuQ8t1

Бизнесмен. Предприниматель. Мужчина / Фото сгенерировано в нейросети "ЧатДжиПиТи" / amic.ru

Сбер открыл новый сезон Бизнес-Фестов для предпринимателей. В этом году деловые события пройдут в 26 городах России — от Владивостока до Калининграда. Барнаул примет фестиваль 28 мая 2026 года на площадке "Титов-Арены".

Участники смогут встретить единомышленников, задать вопросы известным спикерам и получить практические идеи для развития своего дела. Мероприятие актуально для действующих предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть бизнес.

Главная тема сезона — "Устойчивость бизнеса" в непростой период. Спикеры обсудят, как компаниям сохранять стабильную работу, выстраивать отношения с командой и партнерами, удерживать прибыль и находить опору в профессиональном окружении.

В деловой программе участвуют призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, эксперт по маркетингу, автор более 50 книг Игорь Манн, визионер и лидер индустрии "Человек. Красота и здоровье" Игорь Стоянов, а также другие предприниматели и эксперты.

Бизнес-Фест рассчитан на целый день. За это время гости смогут пообщаться со спикерами, задать вопросы и разобрать актуальные бизнес-кейсы. Также на площадке пройдут нетворкинг-сессии для поиска партнеров, клиентов и людей с похожими задачами.

На стендах Сбера партнеры фестиваля представят продукты и сервисы для бизнеса. Участникам помогут подобрать нужные опции, расскажут о выгодных предложениях и условиях, которые помогают предпринимателям вести дело устойчиво.

Предпринимателю важно не только получить информацию, но и почувствовать поддержку, найти единомышленников, отметил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Сергей Меламед.

«Устойчивость рождается из человеческих связей, и наша цель — создать для этого пространства по всей России», — подчеркнул Сергей Меламед.

По его словам, Бизнес-Фесты Сбера помогают действующим предпринимателям, самозанятым и будущим бизнесменам увереннее двигаться к своим целям.

В Барнауле Бизнес-Фест пройдет 28 мая 2026 года в "Титов-Арене" по адресу проспект Социалистический, 93. Информацию о площадке, программе и спикерах читайте на сайте мероприятия.

Возрастное ограничение 16+

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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