Сбер проведет в Барнауле Бизнес-Фест для предпринимателей
Участники смогут пообщаться с экспертами, разобрать актуальные кейсы и найти новых партнеров
22 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJuQ8t1
Сбер открыл новый сезон Бизнес-Фестов для предпринимателей. В этом году деловые события пройдут в 26 городах России — от Владивостока до Калининграда. Барнаул примет фестиваль 28 мая 2026 года на площадке "Титов-Арены".
Участники смогут встретить единомышленников, задать вопросы известным спикерам и получить практические идеи для развития своего дела. Мероприятие актуально для действующих предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть бизнес.
Главная тема сезона — "Устойчивость бизнеса" в непростой период. Спикеры обсудят, как компаниям сохранять стабильную работу, выстраивать отношения с командой и партнерами, удерживать прибыль и находить опору в профессиональном окружении.
В деловой программе участвуют призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, эксперт по маркетингу, автор более 50 книг Игорь Манн, визионер и лидер индустрии "Человек. Красота и здоровье" Игорь Стоянов, а также другие предприниматели и эксперты.
Бизнес-Фест рассчитан на целый день. За это время гости смогут пообщаться со спикерами, задать вопросы и разобрать актуальные бизнес-кейсы. Также на площадке пройдут нетворкинг-сессии для поиска партнеров, клиентов и людей с похожими задачами.
На стендах Сбера партнеры фестиваля представят продукты и сервисы для бизнеса. Участникам помогут подобрать нужные опции, расскажут о выгодных предложениях и условиях, которые помогают предпринимателям вести дело устойчиво.
Предпринимателю важно не только получить информацию, но и почувствовать поддержку, найти единомышленников, отметил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Сергей Меламед.
«Устойчивость рождается из человеческих связей, и наша цель — создать для этого пространства по всей России», — подчеркнул Сергей Меламед.
По его словам, Бизнес-Фесты Сбера помогают действующим предпринимателям, самозанятым и будущим бизнесменам увереннее двигаться к своим целям.
В Барнауле Бизнес-Фест пройдет 28 мая 2026 года в "Титов-Арене" по адресу проспект Социалистический, 93. Информацию о площадке, программе и спикерах читайте на сайте мероприятия.
Возрастное ограничение 16+
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18:36:11 22-05-2026
Бизнес-Фест, кейсы, нетворкинг-сессии, спикеры.. - это для завлекаловки или новости для кого??
19:30:21 22-05-2026
Если мероприятие будет как у Альфа-банка пару месяцев назад в этой же локации, то смысла на нем присутствовать, нет. Время только терять
11:40:01 23-05-2026
Болталогия и реклама... Ракшин не на этом поднялся
13:18:23 23-05-2026
Кейсы разбирать. . Чемоданы ломать будут?))