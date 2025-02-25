Ранее Юлию Вебер поместили в СИЗО до 7 апреля 2025 года

25 февраля 2025, 16:35, ИА Амител

Место аварии / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

52-летняя Юлия Вебер, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле, попытается оспорить заключение в СИЗО. Алтайский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката 27 февраля. Об этом amic.ru рассказали в Алтайском краевом суде.

Ранее Октябрьский районный суд отправил Вебер в СИЗО до 7 апреля 2025. Теперь же, пишет "КП-Барнаул", адвокат попытается добиться того, чтобы Вебер отправили под домашний арест.

Отметим, что ДТП случилось 8 февраля в 19:50 в Барнауле рядом с домом № 41 на пр. Ленина. Вебер, имея признаки опьянения, на автомобиле Mercedes-Benz B170 сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая погибла в машине скорой помощи от полученных травм. В крови Вебер нашли 0,856 промилле алкоголя, что является легкой степенью опьянения.

Из-за произошедшего в отношении Вебер возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование поставил на контроль начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев.

Сам момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.