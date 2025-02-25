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Женщина, сбившая насмерть девушку в центре Барнаула, попытается оспорить заключение в СИЗО

Ранее Юлию Вебер поместили в СИЗО до 7 апреля 2025 года

25 февраля 2025, 16:35, ИА Амител

Место аварии / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
Место аварии / Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

52-летняя Юлия Вебер, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле, попытается оспорить заключение в СИЗО. Алтайский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката 27 февраля. Об этом amic.ru рассказали в Алтайском краевом суде.

Ранее Октябрьский районный суд отправил Вебер в СИЗО до 7 апреля 2025. Теперь же, пишет "КП-Барнаул", адвокат попытается добиться того, чтобы Вебер отправили под домашний арест.

Отметим, что ДТП случилось 8 февраля в 19:50 в Барнауле рядом с домом № 41 на пр. Ленина. Вебер, имея признаки опьянения, на автомобиле Mercedes-Benz B170 сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая погибла в машине скорой помощи от полученных травм. В крови Вебер нашли 0,856 промилле алкоголя, что является легкой степенью опьянения.

Из-за произошедшего в отношении Вебер возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование поставил на контроль начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев.

Сам момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Барнаул ДТП суд громкое дело

Комментарии 9

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Гость

16:45:47 25-02-2025

8 лет

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Гость

17:04:11 25-02-2025

Ханышка ни где не работает.
Мамашке своей больной ни чем помочь не может.
Пусть за больной бабкой внук ухаживает. Она ему квартирку отпишет.
А старую-бухарку на казённое щи.
Тем более уже раз лишали за алкашку.

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Гость

17:36:36 25-02-2025

Пусть сначала попытается оживить погибшую.
Если получится, то тогда смягчать наказание.

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Пусть

17:38:11 25-02-2025

Сидит это тварь. Она лишила жизни молодую девушку. Ей не нравиться сидеть в СИЗО. Сиди ты лишила жизни девушку. Матери сделала такое горе.

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Гость

17:54:14 25-02-2025

Встречал таких.
Детки советской номенклатуры.
Там как раз по годам так и получается - плюс-минус полтос.
Всю жизнь без определённого рода занятий, живут в родительском жилье, оставшимся с тех времен, когда родители были большими начальниками.
Ну и естественно прибухнуть, втч и за рулём.

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Злоба

18:03:26 25-02-2025

ишь не нравится сидеть а когда девчонку давила на бухую башку чем думала.
гонять то мы любим а сидеть не хотим

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Гость

18:32:19 25-02-2025

Предлагаю удовлетворить её ходатайство. И отправить её из СИЗО сразу в МОРГ, чтобы землю копытами не топтала.

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Musik

20:45:22 25-02-2025

Гость (18:32:19 25-02-2025) Предлагаю удовлетворить её ходатайство. И отправить её из СИ... ]
Согласен.
Дельно. Заслуженно. Справедливо.

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Гость

21:51:16 25-02-2025

2013 год. Не научило. Та ещё...
https://industrialny--alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=283952059&delo_id=1502001&new=0&text_number=1

Ну ничего, сейчас посидит, подумает/хотя думать хлебным мякишем проблематично я считаю/

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