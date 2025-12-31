"Сделать Барнаул немного ближе к чуду". Галина Буевич поздравила жителей с Новым годом

Каждое посаженное дерево и каждый заложенный в основу зданий кирпич – это демонстрация того, как можно объединять усилия и достигать общих целей

31 декабря 2025, 10:02, ИА Амител

Галина Буевич / Фото: предоставлено amic.ru

Для Барнаула уходящий год был насыщенным и запоминающимся, он подарил множество значимых событий и достижений. Об этом председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич написала в поздравлении с Новым годом и Рождеством.

«Новогодние праздники с самого детства связаны в нашей душе с добром, волшебством и семейными традициями. Именно в это время мы особенно ощущаем тепло сердец родных нам людей, наполняемся надеждой на лучшее будущее и верой в чудеса. Со временем мы понимаем, что чудеса редко приходят сами. Чаще именно наши усилия преображают мир вокруг нас, становятся источником волшебства для наших близких. Наверное, поэтому в Новый год порой нам также хочется оглянуться, чтобы оценить плоды собственных трудов, понять, все ли планы удалось реализовать», – отметила Галина Буевич.

Она подчеркнула, что для Барнаула уходящий год был насыщенным и запоминающимся, он подарил множество значимых событий и достижений. Благоустраивались улицы, создавались зеленые зоны, развивалась городская инфраструктура. Большую поддержку жители города оказывали военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

«Мы принимали сложные решения, проводили работу над ошибками, строили новые планы. Каждое решение, каждое посаженное дерево и каждый кирпич в основу зданий города наглядно демонстрирует нашу способность объединять усилия и достигать общих целей, чтобы сделать наш город немного ближе к чуду, о котором наши дети мечтают в новогоднюю ночь», – рассказала Галина Буевич о работе БГД.

Председатель БГД уверена, что 2026 год будет полон новых идей, а также принесет возможности и силы для их реализации. В частности, предстоит продолжить работу по совершенствованию системы образования, медицины, культурной среды и спортивной инфраструктуры, а также сохранять экологическое равновесие и заботиться о внешнем облике Барнаула.