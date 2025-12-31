"Вместе мы сможем!" Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Новым годом и Рождеством

Глава города отметил, что Барнаул – это большая, дружная и многонациональная семья, где понимание и взаимоуважение объединяют людей

В Барнауле не только в уходящем, но и в предыдущих годах было реализовано много важных проектов, которые преображают краевую столицу и делают ее уютнее, безопаснее и привлекательнее для жизни. Об этом глава города Вячеслав Франк отметил в своем поздравлении с Новым годом и Рождеством.

Глава Барнаула выразил огромную признательность жителям за трудолюбие, неравнодушие, за активное участие в жизни города и стремление сделать его комфортным и современным. Поблагодарил волонтеров, общественников, предпринимателей, которые неустанно помогают военнослужащим на передовой, формируя гуманитарные грузы и проявляя заботу об их семьях.

«Дорогие друзья, благодаря общим усилиям мы достойно завершили уходящий год, продолжили создавать условия для развития образования, культуры, спорта и бизнеса, благоустраивать любимый город. В Год защитника Отечества мы уделили особое внимание сохранению исторического прошлого. Проведена масштабная работа по реконструкции и ремонту памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны. На обновленном Мемориале Славы возведена часовня. Активно ведется работа с молодежью, все больше юных барнаульцев участвуют в патриотических акциях и мероприятиях», – подчеркнул Вячеслав Франк.

Он отметил, что впереди еще много важных проектов, которые преобразят краевую столицу и сделают ее уютнее, безопаснее и привлекательнее для жизни:

«Мы продолжим возведение новой супершколы в Индустриальном районе, предстоит строительство уникальной для города детской школы искусств, реализация крупных инфраструктурных проектов. Уверен, что вместе мы сможем осуществить самые амбициозные планы».

Вячеслав Франк напомнил, что президент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. И весь Барнаул – это большая, дружная, многонациональная семья, где понимание и взаимоуважение объединяют людей самых разных культур и народностей, где все трудятся на благо города, края и великой России.