"Вместе мы сможем!" Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Новым годом и Рождеством

Глава города отметил, что Барнаул – это большая, дружная и многонациональная семья, где понимание и взаимоуважение объединяют людей

31 декабря 2025, 07:31, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: предоставлено amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: предоставлено amic.ru

В Барнауле не только в уходящем, но и в предыдущих годах было реализовано много важных проектов, которые преображают краевую столицу и делают ее уютнее, безопаснее и привлекательнее для жизни. Об этом глава города Вячеслав Франк отметил в своем поздравлении с Новым годом и Рождеством.

Глава Барнаула выразил огромную признательность жителям за трудолюбие, неравнодушие, за активное участие в жизни города и стремление сделать его комфортным и современным. Поблагодарил волонтеров, общественников, предпринимателей, которые неустанно помогают военнослужащим на передовой, формируя гуманитарные грузы и проявляя заботу об их семьях.

«Дорогие друзья, благодаря общим усилиям мы достойно завершили уходящий год, продолжили создавать условия для развития образования, культуры, спорта и бизнеса, благоустраивать любимый город. В Год защитника Отечества мы уделили особое внимание сохранению исторического прошлого. Проведена масштабная работа по реконструкции и ремонту памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны. На обновленном Мемориале Славы возведена часовня. Активно ведется работа с молодежью, все больше юных барнаульцев участвуют в патриотических акциях и мероприятиях», – подчеркнул Вячеслав Франк.

Он отметил, что впереди еще много важных проектов, которые преобразят краевую столицу и сделают ее уютнее, безопаснее и привлекательнее для жизни:

«Мы продолжим возведение новой супершколы в Индустриальном районе, предстоит строительство уникальной для города детской школы искусств, реализация крупных инфраструктурных проектов. Уверен, что вместе мы сможем осуществить самые амбициозные планы».

Вячеслав Франк напомнил, что президент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. И весь Барнаул – это большая, дружная, многонациональная семья, где понимание и взаимоуважение объединяют людей самых разных культур и народностей, где все трудятся на благо города, края и великой России.

«Дорогие друзья, примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Новый год принесет вдохновение, любовь и радость в каждый дом! С праздником!» – обратился Вячеслав Франк к барнаульцам.

Комментарии 10

Гость

09:22:47 31-12-2025

Помолодел прям

Гость

11:46:57 31-12-2025

Слова

Гость

12:04:34 31-12-2025

А вот интересно, кто из городских чиновников по тротуарам на Ленинском проспекте насыпал соль?((( Аж, по колено.(((( А так, да - С Новым годом!)))

Гость

14:27:01 31-12-2025

Гость (13:43:39 31-12-2025) А мы?... а нам - по губам))

Гость

13:43:39 31-12-2025

А мы?

Гость

16:44:29 31-12-2025

Гость (13:43:39 31-12-2025) А мы?... отдыхайте.

Гость

14:51:57 31-12-2025

какой красивый мэр!! вот молодец, так и нужно, о здоровье заботиться, больше отдыхать, проводить время с внуком, Здоровья Вам, уважаемый Мэр Города - столицы Мира

Гость

17:18:22 31-12-2025

За поздравления спасибо, а парковочные карманы прикажите всё ж почистить, а то огромным снежным бруствером большинство из них закрыты.

Мэр

19:02:20 31-12-2025

Гость (17:18:22 31-12-2025) За поздравления спасибо, а парковочные карманы прикажите всё... Приезжайте в мае. К началу тур сезона.

Гость

20:28:11 31-12-2025

Мэр (19:02:20 31-12-2025) Приезжайте в мае. К началу тур сезона. ... Мы и не уезжали, живём тута.

