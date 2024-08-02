"Сделка в пользу России". Как в мире обсуждают обмен заключенными между РФ и Западом

Наблюдатели называют произошедшее крупным и необычным событием

02 августа 2024, 12:45, ИА Амител

Граждане России вернулись на Родину в результате обмена / Фото: kremlin.ru

Как уже сообщалось, в Турции произошел большой международный обмен заключенными, в котором были задействованы Россия, США, Белоруссия, Германия и Словения. На это событие откликнулись ведущие мировые СМИ и политические аналитики.

ЕС воспринял с облегчением

В результате большой сделки в Россию вернулись восемь граждан: Вадим Красиков (вернулся из Германии, был осужден на пожизненное заключение за убийство чеченского боевика), Артем и Анна Дульцевы (вернулись из Словении, где были осуждены за шпионаж), Михаил Микушин (вернулся из Норвегии, где был под следствием по делу о шпионаже), Павел Рубцов (был передан Польшей, где был задержан по подозрению в шпионаже), Роман Селезнев (вернулся из США, где был приговорен к длительному сроку за создание хакерской группировки и хищение крупной суммы денег), Владислав Клюшин (был приговорен в США к тюремному заключению за хакерские атаки и инсайдерскую торговлю) и Вадим Конощенок (передан из США, где обвинялся в контрабанде технологий двойного назначения и боеприпасов).

Россия же освободила и передала другой стороне американских граждан Эвана Гершковича, Пола Уилана и гражданина Великобритании Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом иноагентом). А также ряд заключенных, осужденных по различным статьям: Лилию Чанышеву, Илью Яшина (признан Минюстом иноагентом), Ксению Фадееву, Андрея Пивоварова, Алсу Курмашеву, Олега Орлова (признан Минюстом иноагентом), Александру Скочиленко, Демури Воронина, Кевина Лика, Рико Кригера, Патрика Шебеля, Германа Мойжеса, Вадима Останина.

На беспрецедентный обмен отреагировал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Европейский союз с облегчением воспринял освобождение и передачу на свободу, за пределы России и Белоруссии ряда политических заключенных, в том числе граждан ЕС, совершенные при содействии Турции", – приводится его заявление на сайте представительства Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

"Я приветствую освобождение ряда заключенных, удерживавшихся в России, включая Владимира Кара-Мурзу, Пола Уилана и Эвана Гершковича. Мои мысли с ними и их близкими в момент воссоединения", – написал на своей странице в сети Х британский премьер Кир Стармер.

Анкара пытается собрать лавры

Турецкий телеканал TRT утверждает, что "крупнейшую за последнее время операцию по обмену заключенными" провела Национальная разведывательная организация Турции (MIT).

"MIT сыграла ключевую роль на всех этапах операции – от организации переговоров до обеспечения безопасности и логистики... Успешное проведение обмена подчеркивает растущую роль Турции как посредника в международных отношениях. Под руководством президента Эрдогана страна продолжает вносить вклад в обеспечение мира и стабильности на международной арене, особенно в период растущей глобальной напряженности", – говорится в сообщении канала.

Корреспондент "Би-би-си" по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер называет данное событие "одним из самых крупных и необычных обменов заключенными в современной истории". По его мнению, "самым удивительным является то, что это происходит в тот момент, когда отношения между Западом и Россией переживают самую напряженную фазу со времен окончания холодной войны в 1991 году".

"Кремль ничего не дает демократам на халяву"

Американское издание Politico пишет, что "любой обмен, особенно коллективный, обеспечил бы необычайно редкий момент сближения позиций между Россией и ее геополитическими противниками на Западе на фоне напряженности времен холодной войны".

"Это также было бы благом для Администрации президента Джо Байдена и демократов в преддверии выборов, которые и без того являются "американскими горками" и поляризуют американскую общественность. Кремль не скрывает своих чувств к демократам и вряд ли захочет предлагать им что-либо на халяву. Но есть причины, по которым Путин, как прагматик по натуре, был бы заинтересован в проведении обмена сейчас. Учитывая, что его собственные граждане находятся за решеткой в различных западных странах, процесс их освобождения является сложным и деликатным, и Кремлю, возможно, не хотелось бы доверить его кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу с его подходом к заключению сделок "как в посудной лавке", – говорится в материале Politico.

Эта сделка является важной и давшейся с трудом победой Администрации Байдена, которая за последние три года добилась освобождения более 60 заложников или незаконно задержанных лиц со всего мира, пишет американский портал CBS News.

"Немногие дела получили такую известность и пристальное внимание, как дела в России, давнем геополитическом сопернике США, имеющем историю захвата и обмена задержанными иностранцами", – отмечает портал.

Портал сообщил некоторые подробности переговоров по обмену. Он утверждает, что Соединенным Штатам пришлось оказать давление на Германию, которая не хотела выпускать на свободу Вадима Красикова.

"Конечно, он являлся самой крупной рыбой, которую русские хотели вернуть. Это плохой парень и сотрудник российской разведки", – приводит издание слова высокопоставленного американского чиновника.

"Родина их не забыла"

Политолог, редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов считает "довольно странными" предположения о том, что "обмен заключенными, состоявшийся в Турции, может стать предвестником каких-то других взаимных шагов по снижению напряженности, возможно, даже по сути самого конфликта".

"Это не так. Обмен – примета устоявшейся и обретающей структуру конфронтации, как это и было в холодную войну. Можно сказать, гуманитарный акт, когда стороны противостояния предпринимают шаги по облегчению участи людей, важных для них по тем или иным причинам – оперативным или политическим. Это никак не связано с содержанием конфликта и не влечет за собой никаких оргвыводов за пределами конкретного случая. Наличие канала, при помощи которого можно о таком договориться, отрадно. Но о дальнейшем ничего не говорит", – написал Лукьянов в телеграм-канале своего журнала.

Политолог Юрий Баранчик убежден, главный результат обмена, что "наши вернулись домой".

"Это главное, что следует из обмена. Выполнили свой долг, и Родина их не забыла. Это история не только про них, т.е. уже историю, а про будущее – каждый, кто отправляется для работы на Запад или еще куда, должен знать и видеть, что он под защитой и о нем не забудут. Поэтому все эти досужие разговоры о якобы неравноценном обмене с Западом (16 на 8) и тем самым какой-то помощи текущей Администрации США на предстоящих выборах, о пустом. Наши дома – и точка", – написал он в своем телеграм-канале.

Германская прокуратура разочарована

Военкор Тимофей Ермаков в своем телеграм-канале напоминает о связи дела Вадима Красикова с украинским конфликтом.

"Кстати, мало кто знает, но задержали обменянного Красикова, пристрелившего террориста как собаку в Германии, родственнички его супруги. Родственники… из Харькова. Они снабдили фотографиями Красикова немецкие спецслужбы. А муж сестры жены выступил в Берлине свидетелем на суде, где дал показания на Вадима о том, что он является сотрудником спецслужб России", – сообщил Ермаков.

Кстати, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что Федеральная прокуратура Германии "разочарована" решением властей передать Вадима Красикова России:

"Федеральный министр юстиции Марко Бушман (СВДП) заявил, что для освобождения заключенных пришлось пойти на горькие уступки. Говоря о высылке, он сказал: "Я как министр юстиции несу ответственность за эту особенно горькую уступку". Для него как министра юстиции решающим был принцип "если сомневаешься в свободе".

Политолог Сергей Марков уверен, что "обмен в пользу России".