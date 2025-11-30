НОВОСТИОбщество

Семейные путешествия по России могут разрешить оплачивать маткапиталом

Депутаты предлагают направлять маткапитал на семейные поездки с образовательной программой при условии безналичной оплаты аккредитованным туроператорам

30 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме предложили расширить возможности использования материнского капитала, разрешив оплачивать им семейные путешествия по России. С соответствующей инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обратились депутаты от партии "Новые люди", пишет Shot.

Согласно предложению, семьи смогут направлять средства маткапитала на оплату туров по стране с обязательным экскурсионно-образовательным компонентом. Это позволит организовать совместный отдых, который сплотит всех членов семьи.

Для обеспечения целевого использования средств депутаты предлагают специальный защитный механизм: оплата поездок будет осуществляться только в безналичной форме и исключительно через лицензированных туроператоров, включенных в Единый федеральный реестр.

Гость

18:06:56 30-11-2025

категорически НЕТ. такое не могут принять во внимание, это дурость

Гость

19:34:52 30-11-2025

Рожайте еще больше!

Гость

19:44:18 30-11-2025

Решили, как Сережа - десантник, на глупостях изрекаемых в людской памяти закрепиться?

