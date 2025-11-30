В Госдуме предложили расширить условия предоставления семейной ипотеки

Депутаты от "Справедливой России" хотят распространить льготную ипотеку под 4% годовых на все семьи с двумя и более детьми, независимо от их возраста

30 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Госдуме предложили кардинально изменить условия получения семейной ипотеки. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и Яна Лантратова выступили с инициативой распространить льготную программу на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, независимо от их возраста, пишет РИА Новости.

Согласно предложению, такие семьи смогут получать ипотеку по ставке до 4% годовых. Также авторы инициативы предлагают дать возможность рефинансировать ранее взятые ипотечные кредиты на новых льготных условиях.

«Существующая система льготного ипотечного кредитования ставит граждан в неравные условия», – заявил Миронов, пояснив, что сейчас возраст детей строго ограничен.

Лантратова добавила, что поддерживать нужно не только молодые семьи, но и те, которые хотят завести больше детей, независимо от возраста старших детей.

