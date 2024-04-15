Семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки
Решение позволит снизить финансовую нагрузку на семьи мобилизованных
15 апреля 2024, 16:23, ИА Амител
Семьи мобилизованных, проживающие в квартирах, где невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников, сообщает правительство РФ в Telegram-канале.
"Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции", – пояснили в кабмине.
Для получения льготы необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.
17:03:45 15-04-2024
Амик вы супер, текст можно не читать! По фото все понятно).
07:28:20 16-04-2024
В чем новость? Временно отсутствующим и сегодня не начисляются платежи (при тарифном исчислении), при условии подтверждающего сей факт документа.
13:45:13 16-04-2024
Военкоматы с декабря 2023 года перестали справки выдавать