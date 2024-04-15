Семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки

Решение позволит снизить финансовую нагрузку на семьи мобилизованных

15 апреля 2024, 16:23, ИА Амител

Квитанция за коммунальные услуги / Фото: amic.ru

Семьи мобилизованных, проживающие в квартирах, где невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников, сообщает правительство РФ в Telegram-канале.

"Сейчас при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции", – пояснили в кабмине.

Для получения льготы необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.