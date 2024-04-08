В России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Информация об оплате будет сохраняться в электронном виде автоматически и плательщик ее легко сможет найти

08 апреля 2024, 10:13, ИА Амител

Бумажная квитанция / Фото: amic.ru

В Госдуме поддержали законопроект депутатов "Единой России", который позволяет отказаться от бумажной квитанции за ЖКУ и заменить ее электронной версией, написав соответствующее заявление, сообщают "Известия".

Как пояснил депутат ГД Владимир Кошелев, законопроект решает проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счет. Это затрудняет возможность получения им платежного документа.

Он также отметил, что средства на оплату услуг по подготовке и доставке квитанций выделяются из региональных бюджетов.

"Внедрение альтернативного способа направления платежек в электронном виде при наличии заявления собственников позволит значительно снизить финансовую нагрузку на бюджеты субъектов и увеличит процент доставки таких документов. Это повысит объем поступающих платежей", – подчеркнул Кошелев.

Эксперты отметили, что информация об оплате будет сохраняться в электронном виде автоматически и плательщик ее легко сможет найти, чего нельзя сказать о бумажном документе.

Депутат Светлана Разворотнева отметила, что у Госдумы не будет никаких противопоказаний, чтобы этот законопроект принять.