В России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ
Информация об оплате будет сохраняться в электронном виде автоматически и плательщик ее легко сможет найти
08 апреля 2024, 10:13, ИА Амител
В Госдуме поддержали законопроект депутатов "Единой России", который позволяет отказаться от бумажной квитанции за ЖКУ и заменить ее электронной версией, написав соответствующее заявление, сообщают "Известия".
Как пояснил депутат ГД Владимир Кошелев, законопроект решает проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счет. Это затрудняет возможность получения им платежного документа.
Он также отметил, что средства на оплату услуг по подготовке и доставке квитанций выделяются из региональных бюджетов.
"Внедрение альтернативного способа направления платежек в электронном виде при наличии заявления собственников позволит значительно снизить финансовую нагрузку на бюджеты субъектов и увеличит процент доставки таких документов. Это повысит объем поступающих платежей", – подчеркнул Кошелев.
Эксперты отметили, что информация об оплате будет сохраняться в электронном виде автоматически и плательщик ее легко сможет найти, чего нельзя сказать о бумажном документе.
Депутат Светлана Разворотнева отметила, что у Госдумы не будет никаких противопоказаний, чтобы этот законопроект принять.
10:39:49 08-04-2024
В городе Орск думаю надолго исчезли старые электронные квитанции.Бумажные можно высушить.
10:59:28 08-04-2024
А как быть тем, кто платит по-старинке, не умея общаться с техникой и Интернетом? Бабушки-дедушки. Особенно одинокие, которым помочь некому.
11:06:21 08-04-2024
Гость (10:59:28 08-04-2024) А как быть тем, кто платит по-старинке, не умея общаться с т... Здесь заботы другие, не про бабушек-дедушек.
15:38:26 08-04-2024
Гость (11:06:21 08-04-2024) Здесь заботы другие, не про бабушек-дедушек.... а что бабушки-дедушки уже не люди!!!
11:30:48 08-04-2024
Гость (10:59:28 08-04-2024) А как быть тем, кто платит по-старинке, не умея общаться с т... Не умеете-учитесь! Не хотите учиться-заставим!
14:46:11 08-04-2024
Гость (11:30:48 08-04-2024) Не умеете-учитесь! Не хотите учиться-заставим!... Заставлялка-то выросла?
17:48:51 08-04-2024
Гость (11:30:48 08-04-2024) Не умеете-учитесь! Не хотите учиться-заставим!... не обязаны учиться а заставить мы тебя заставим .ты понял Не обязаны уметь и знать это чушь.Будете наглеть пожалеешь
00:11:36 09-04-2024
Гость (11:30:48 08-04-2024) Не умеете-учитесь! Не хотите учиться-заставим!... в 80+ учиться практически никак(((
11:14:28 08-04-2024
Чтобы в случае чего концов не найти?Чтобы жулью было удобно?
11:56:22 08-04-2024
Сталкивались, знаем! Ещё несколько лет назад была попытка разобраться с историей платежей в системе город. Не могу найти концов, откуда начисления, может, чего не умею? Обращаюсь в техническую поддержку. Девушка добросовестно старается мне помочь, но тоже видит лишь то, что данных нет, в итоге сказала, что это очень странно… Думаю, ничего странного нет. Коммунальщики правят электронные квитанции и другие документы, как хотят. Если бумажный вариант , находящийся у потребителя, они не смогут опровергнуть, то внести изменения в электронные версии – сколько угодно! Разумеется, в свою пользу. Потом никакой суд не поможет потребителю доказать, что услуги были не предоставлены или что оплачено именно то, а не это…
12:22:03 08-04-2024
Гость (11:56:22 08-04-2024) Сталкивались, знаем! Ещё несколько лет назад была попытка р... Подключил отправку квитанций на электронную почту. Каждый месяц приходит pdf-файл, который сохраняется и можно распечатать, история почты тоже никуда не девается.
13:01:31 08-04-2024
Гость (12:22:03 08-04-2024) Подключил отправку квитанций на электронную почту. Каждый ме... Гость, ну ты и оптимист, а хакеры могут легко на ноль все свести.
14:46:59 08-04-2024
Гость (12:22:03 08-04-2024) Подключил отправку квитанций на электронную почту. Каждый ме... А как это сделать?
17:47:47 08-04-2024
Гость (12:22:03 08-04-2024) Подключил отправку квитанций на электронную почту. Каждый ме... так пдф файл любой может сделать. извини в суде не примут твой файлик нужны документы.
Только бумажные. Иначе жилищники выставят счет и скажут что ты не платил. А электроный документ не доказтельство его любой может сделать.Придется по банкам ходить брать историю платежей вочередях стоять. потом в суд а это не один месяц. А тем временем дома ни света ни воды,жилищники отключат скажут не платил.А сбумажно йплдатежкой и печатью синей пришел в канцелярии суда показал и получил судебный приказ об аннуляции задолжностей.
12:50:57 08-04-2024
Гость (11:56:22 08-04-2024) Сталкивались, знаем! Ещё несколько лет назад была попытка р... Не зря говорит пословица:Что написано пером ,не вырубишь топором.
14:34:46 08-04-2024
Гость (11:56:22 08-04-2024) Сталкивались, знаем! Ещё несколько лет назад была попытка р... про исправления электронной квитанции - бред пишете!
вам приходит на емайл эл квитанция, которую вы можете хранить сколько угодно лет
преимущества по сравнению с бумажной очевидны
17:41:47 08-04-2024
Гость (14:34:46 08-04-2024) про исправления электронной квитанции - бред пишете! ва... бред ты пишешь бумажные с печатью подделать невозможно а электронные квитанции можно что угодно и как угодно исправлять электронные квитанции это для дураков
12:14:26 08-04-2024
В наше неспокойное время, когда из за определенных санкций, наша электроника постоянно дает сбои, а еще если уронацисты совершат хакерскую атаку, то пиши все пропало. Только бумага спасет этот мир.
12:48:18 08-04-2024
Дожились, бумага дефицит, вся страна занята экономией бумаги, теперь спрашивают чек нужен или нет, только у тех кто раздает рекламные листовки с бумагой проблем нет.
13:12:04 08-04-2024
Сколько живу, столько и слышу про дефицит бумаги. Теперь уже и книги, журналы, газеты не печатают, а всё дефицит. Только почему-то в Госдуме и прочих подобных органах депутатам раздают всё в бумажном виде.
13:12:40 08-04-2024
средства на оплату услуг по подготовке и доставке квитанций выделяются из региональных бюджетов - в Барнауле может и выделяется, Но доставка осуществляется от Вычислительного, центра силами УК и ТСЖ, далее как пойдет, домкомы, старшие по подъездам и т.д. и т.п. Вопрос - где деньги , которые выделяются?
14:06:43 08-04-2024
Квитанция является подтверждающим документом только после экспертизы о том что выдана УК/ТСЖ. Вся электронная информация "на воде вилами писана"... Каждый имеет шоковый опыт безвозвратной потери содержимого на электронных носителях.
14:33:57 08-04-2024
а у вас на бумажной квитанции подписи и печати есть? так можно тоже нарисовать подобных с любыми цыфрами и не кто не докажет что она имеет юридический вес
15:02:24 08-04-2024
Гость (14:33:57 08-04-2024) а у вас на бумажной квитанции подписи и печати есть? так мож... Там давно уже на квитанциях напечатаны QR-коды, рисовать замучаешься.
18:19:50 08-04-2024
Гость (14:33:57 08-04-2024) а у вас на бумажной квитанции подписи и печати есть? так м
да есть. синяя печать мокрая. было уже выставили за два года недоимку. УК не хотела смотреть платежки.Пошел в суд. с их требованием об уплате долга и платежками за три года. Мгновенно получил судебный приказ об аннуляции долга..Пришел в УК дал им приказ. и всё Предупредил игнорирование судебного документа это статья связная с лишением свободы.Мол убирайте долг.Всё.
за тригода последних квитанции храню срок исковой давности три года.А электронким? нуне надо
14:35:52 08-04-2024
Уже давно отказалась от бумажной квитанции. Квитанция приходит на электронку, сохраняю на флешку, из почты удаляю. Легко и удобно. И нет вот этих портянок бумажных. Также поступаю со всеми чеками (из ленты например, какой нужно чек я сохраняю), а также с полисами осаго (на флешке за все года), техосмотрами и прочими вещами. Лучше чем папки с бумагами.
15:08:11 08-04-2024
Гость (14:35:52 08-04-2024) Уже давно отказалась от бумажной квитанции. Квитанция приход... Нельзя информацию хранить на флэшке. Это самый ненадежный носитель, умирает внезапно, сразу и обычно без возможности восстановления. Советую лучше использовать внешний жесткий диск.
15:21:19 08-04-2024
Гость (15:08:11 08-04-2024) Нельзя информацию хранить на флэшке. Это самый ненадежный но... да пусть хранит. это же "ФЛЭШКА" с нее же никто не стянет инфу. потом конечно будет много удивления, криков и прочих истерик. но выбор был сделан самостоятельно и ругать некого.
15:25:59 08-04-2024
Гость (15:08:11 08-04-2024) Нельзя информацию хранить на флэшке. Это самый ненадежный но... Он и есть. Просто не стала по умному это писать :)
17:43:49 08-04-2024
Гость (14:35:52 08-04-2024) Уже давно отказалась от бумажной квитанции. Квитанция приход... в суде флешку не примут и распечатку тоже с флешки в суде нужны документы оригиналы.и флешка ломается часто
18:22:25 08-04-2024
Гость (14:35:52 08-04-2024) Уже давно отказалась от бумажной квитанции. Квитанция приход... хотя бы н а CD болванке хранили бы!!!флешка это ну.....много видел ламеров но...
15:21:17 08-04-2024
Уже давно отказалась от бумажной квитанции. - А потом флешка фигакс и ломается и бегай доказывай что ты не верблюд! Всё что касается ЖКХ нужно только на бумаге хранить