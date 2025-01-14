Семьям младенцев, названных в честь героев Чечни, выплатят по 500 тысяч рублей
По словам Кадырова, это важный вклад в сохранение исторической памяти и культурных ценностей
14 января 2025, 07:15, ИА Амител
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что семьи 180 новорожденных, названных в честь национальных героев, получат выплаты по 500 тысяч рублей.
"В ходе совещания по подведению итогов Года истории, я поручил определить дату для проведения акции. Ее суть в том, что родители появившихся на свет в этот день малышей и назвавшие их в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей", – рассказал Кадыров.
В этот день в регионе родились 222 ребенка, из которых 180 мальчиков получили имена национальных героев. Среди наиболее популярных – Ахмат (Ахмад), Байсангур и Шейх-Мансур.
Средства для выплат выделены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова и будут распределены через Министерство здравоохранения Чечни. Родители, выполнившие условия акции, получат деньги в ближайшее время.
Рамзан Кадыров выразил благодарность семьям, которые выбрали для своих детей имена национальных героев Чечни. По его словам, это не только способ почтить память выдающихся личностей, но и важный вклад в сохранение исторической памяти и культурных ценностей для будущих поколений.
07:34:15 14-01-2025
интересно, из чьих налогов будут такие подарки ?
07:42:01 14-01-2025
знакомый (07:34:15 14-01-2025) интересно, из чьих налогов будут такие подарки ? ... А ты не знаешь?
04:38:55 16-01-2025
знакомый (07:34:15 14-01-2025) интересно, из чьих налогов будут такие подарки ? ... Из твоих конечно))
07:39:49 14-01-2025
А что будет с теми, кто назвал ребёнка Джохар ?
07:57:03 14-01-2025
за деньги.да
08:37:17 14-01-2025
Еле слышное потяфкивание НОДовцев, мол "лучше бы пожертвовал на дроны", будут?
08:42:34 14-01-2025
Блин, еще некоторые возмущаются, что за деньги рожают.
09:15:40 14-01-2025
Гость (08:42:34 14-01-2025) Блин, еще некоторые возмущаются, что за деньги рожают. ... А что возмущаться7 Ну рожают и рожают! В Чечне один из самых высоких показателей.
09:39:32 14-01-2025
Гость (09:15:40 14-01-2025) А что возмущаться7 Ну рожают и рожают! В Чечне один из самых... ну так с их то бесплатной коммуналкой, большими зарплатами и возможностью поездить в остальную часть РФ покуралесить и "отдохнуть", чтобы не рожать то. Что то остальным регионам этих плюшек не предоставляют. А за их "меткую работу" ПВО тоже будет вся страна платить Азербайджану, а они себе медальки за это повесят?
17:48:32 14-01-2025
Гость (09:39:32 14-01-2025) ну так с их то бесплатной коммуналкой, большими зарплатами и... У них нет ПВО, в том плане, что она им не принадлежит. Все вопросы про "меткую работу" к МО РФ
18:03:58 14-01-2025
Гость (09:39:32 14-01-2025) ну так с их то бесплатной коммуналкой, большими зарплатами и... Бесплатная коммуналка в Чечне и большие зарплаты - анекдот)) Откуда вы такие беретесь?)
19:41:06 14-01-2025
Гость (09:39:32 14-01-2025) ну так с их то бесплатной коммуналкой, большими зарплатами и... бесплатная коммуналка и большие ЗП? ахахахаха. автор, пейши есчё!
09:33:26 14-01-2025
А если сменить фамилию на Кадыров, а сына назвать Адам. Можно не только безбедно жить, но и получить медаль
10:39:16 14-01-2025
А семьям прожившим 50 лет в браке -10 тысяч. Хммм
12:22:40 14-01-2025
Гость (10:39:16 14-01-2025) А семьям прожившим 50 лет в браке -10 тысяч. Хммм...
с языка сняли
17:57:15 14-01-2025
А ежели в Барнауле младенца нарекут Ахматом, то сколько получат такие родители?