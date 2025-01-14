Семьям младенцев, названных в честь героев Чечни, выплатят по 500 тысяч рублей

По словам Кадырова, это важный вклад в сохранение исторической памяти и культурных ценностей

14 января 2025, 07:15, ИА Амител

Рамзан Кадыров / Фото: vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что семьи 180 новорожденных, названных в честь национальных героев, получат выплаты по 500 тысяч рублей.

"В ходе совещания по подведению итогов Года истории, я поручил определить дату для проведения акции. Ее суть в том, что родители появившихся на свет в этот день малышей и назвавшие их в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей", – рассказал Кадыров.

В этот день в регионе родились 222 ребенка, из которых 180 мальчиков получили имена национальных героев. Среди наиболее популярных – Ахмат (Ахмад), Байсангур и Шейх-Мансур.

Средства для выплат выделены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова и будут распределены через Министерство здравоохранения Чечни. Родители, выполнившие условия акции, получат деньги в ближайшее время.

Рамзан Кадыров выразил благодарность семьям, которые выбрали для своих детей имена национальных героев Чечни. По его словам, это не только способ почтить память выдающихся личностей, но и важный вклад в сохранение исторической памяти и культурных ценностей для будущих поколений.