Семьям с детьми в Алтайском крае придется дольше копить на квартиру, чем год назад

Средний срок накопления на крышу над головой вырос почти на год

13 июля 2026, 11:12, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край занял 70-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности жилья, а Республика Алтай — 77-е, сообщает РИА Новости.

Рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей с медианной по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами, то есть показывает минимальный срок накопления. Для оценки стоимости жилья использовались данные СберИндекса о средних ценах на вторичном рынке в мае 2026 года. Предполагалось, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион.

«В Алтайском крае минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, по данным на май 2026 года, — 6,7 года. А по данным на май 2025 года — 5,9 года. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров, по данным на май 2026 года, составляет 6,1 млн рублей», — говорится в исследовании.

В Республике Алтай также увеличился средний срок накопления на жилье: было — 8,7 года, стало — 9,3 года. При этом средняя стоимость квартиры гораздо выше — 10,2 млн рублей.

Среди регионов СФО выше всего в рейтинге расположился Красноярский край (16-е место), где срок накопления вырос незначительно — с 3,8 до 4,0 года. Средняя стоимость жилья такая же, как и в Алтайском крае, — 6,1 млн рублей.

Регионы СФО:

Красноярский край (16-е место) — 4,0 года в 2026 году, 3,8 года в 2025 году, 6,1 млн рублей;

Кемеровская область (21-е место) — 4,1 года, 3,7 года, 4,9 млн;

Иркутская область (27-е место) — 4,4 года, 4,0 года, 6,0 млн;

Республика Хакасия (53-е место) — 5,2 года, 4,7 года, 5,3 млн;

Томская область (56-е место) — 5,3 года, 4,9 года, 6,7 млн;

Новосибирская область (58-е место) — 5,4 года, 4,8 года, 7,3 млн;

Омская область (66-е место) — 6,1 года, 5,4 года, 6,6 млн;

Алтайский край (70-е место) — 6,7 года, 5,9 года, 6,1 млн;

Республика Тыва (74-е место) — 7,6 года, 6,6 года, 7,2 млн;

Республика Алтай (77-е место) — 9,3 года, 8,7 года, 10,2 млн.

«Снижение отмечается только в Чечне, где средняя цена за один квадратный метр на вторичном рынке по отношению к маю 2025 года сократилась на 1,8%, и в Краснодарском крае (-0,2%)», — выяснили аналитики.

Верхние строчки рейтинга занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ, где семьям с одним ребенком в среднем придется копить на квартиру менее трех лет.

В замыкающую десятку вошли регионы, где семьям с одним ребенком придется более девяти лет копить на жилье. Последние строчки рейтинга занимают Республика Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что Барнаул попал в список городов, где выгоднее всего скупать жилье и сдавать его в аренду. Даже в Москве и Новосибирске этот бизнес не показывает такую доходность, как в столице Алтайского края.