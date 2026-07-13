Семьям с детьми в Алтайском крае придется дольше копить на квартиру, чем год назад
Средний срок накопления на крышу над головой вырос почти на год
13 июля 2026, 11:12, ИА Амител
Алтайский край занял 70-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности жилья, а Республика Алтай — 77-е, сообщает РИА Новости.
Рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей с медианной по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами, то есть показывает минимальный срок накопления. Для оценки стоимости жилья использовались данные СберИндекса о средних ценах на вторичном рынке в мае 2026 года. Предполагалось, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион.
«В Алтайском крае минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, по данным на май 2026 года, — 6,7 года. А по данным на май 2025 года — 5,9 года. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров, по данным на май 2026 года, составляет 6,1 млн рублей», — говорится в исследовании.
В Республике Алтай также увеличился средний срок накопления на жилье: было — 8,7 года, стало — 9,3 года. При этом средняя стоимость квартиры гораздо выше — 10,2 млн рублей.
Среди регионов СФО выше всего в рейтинге расположился Красноярский край (16-е место), где срок накопления вырос незначительно — с 3,8 до 4,0 года. Средняя стоимость жилья такая же, как и в Алтайском крае, — 6,1 млн рублей.
Регионы СФО:
- Красноярский край (16-е место) — 4,0 года в 2026 году, 3,8 года в 2025 году, 6,1 млн рублей;
- Кемеровская область (21-е место) — 4,1 года, 3,7 года, 4,9 млн;
- Иркутская область (27-е место) — 4,4 года, 4,0 года, 6,0 млн;
- Республика Хакасия (53-е место) — 5,2 года, 4,7 года, 5,3 млн;
- Томская область (56-е место) — 5,3 года, 4,9 года, 6,7 млн;
- Новосибирская область (58-е место) — 5,4 года, 4,8 года, 7,3 млн;
- Омская область (66-е место) — 6,1 года, 5,4 года, 6,6 млн;
- Алтайский край (70-е место) — 6,7 года, 5,9 года, 6,1 млн;
- Республика Тыва (74-е место) — 7,6 года, 6,6 года, 7,2 млн;
- Республика Алтай (77-е место) — 9,3 года, 8,7 года, 10,2 млн.
«Снижение отмечается только в Чечне, где средняя цена за один квадратный метр на вторичном рынке по отношению к маю 2025 года сократилась на 1,8%, и в Краснодарском крае (-0,2%)», — выяснили аналитики.
Верхние строчки рейтинга занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ, где семьям с одним ребенком в среднем придется копить на квартиру менее трех лет.
В замыкающую десятку вошли регионы, где семьям с одним ребенком придется более девяти лет копить на жилье. Последние строчки рейтинга занимают Республика Крым и Севастополь.
Ранее сообщалось, что Барнаул попал в список городов, где выгоднее всего скупать жилье и сдавать его в аренду. Даже в Москве и Новосибирске этот бизнес не показывает такую доходность, как в столице Алтайского края.
11:48:17 13-07-2026
а чё, реально кто-то копит ?
Или в ипотеку всё-токи берут ?!
12:32:55 13-07-2026
Шинник (11:48:17 13-07-2026) а чё, реально кто-то копит ?Или в ипотеку всё-токи берут... Дайте умный совет, что делать? У нас родственникам несколько раз в год пришлось переезжать со съемных квартир, потому что квартиру продавали. За 10 лет они старались ничего не покупать в дом, потому что при переезде много вещей грузить.
13:25:13 13-07-2026
Гость (12:32:55 13-07-2026) Дайте умный совет, что делать? У нас родственникам несколько...
1. составить договор долгосрочной аренды квартиры
2. ... ну при наличии большого количества вещей переедут не 1-й Газелью а Камазом ...
13:45:53 13-07-2026
Шинник (13:25:13 13-07-2026) 1. составить договор долгосрочной аренды квартиры2. ... Если не ошибаюсь,договор аренды заключённый на срок более года подлежит обязательной государственной регистрации в Росреестре. Без этой процедуры такой договор не будет иметь юридической силы.
Сейчас многие квартиры в аренде выставлены на продажу. Хотя я не сторонник ипотеки...
13:28:35 13-07-2026
Шинник (11:48:17 13-07-2026) а чё, реально кто-то копит ?Или в ипотеку всё-токи берут... А что вы предлагаете? Наверное,знаете уникальное решение жилищного вопросс. Сейчас съёмное жилье стоит столько же, сколько ипотека за однушку на вторичке.
Можно всю жизнь скитаться по углам или жить с родственниками.
13:36:26 13-07-2026
Гость (13:28:35 13-07-2026) А что вы предлагаете? Наверное,знаете уникальное решение жил...
уникальность нашего города в последние годы в том, что ЗП - региональная, а цена квартиры - как в Нерезиновой ...
15:13:28 13-07-2026
Шинник (13:36:26 13-07-2026) уникальность нашего города в последние годы в том, что З... Нет,однушек по 20 лямов у нас пока нет
12:18:49 13-07-2026
даже если срок накопления указан реальный, и не задавать вопросов про метраж и локацию, то получается, что пока копят, люди не едят, не болеют, не покупают одежду и не отдыхают.
13:01:28 13-07-2026
С кого подсчет вели, с члена общественной палаты.. Каждый может покупать каждые три месяца по квартире?