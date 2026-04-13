Барнаул попал в список городов, где выгоднее всего скупать жилье и сдавать в аренду
Даже в Москве и Новосибирске этот бизнес не показывает такую доходность, как в столице Алтайского края
13 апреля 2026, 15:00, ИА Амител
Барнаул занял 42-е место из 79 в рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость, а Горно-Алтайск — десятое, сообщает РИА Новости.
Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. метров. Доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции, также учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капремонт и налогов на имущество физлиц. Расчеты производились в среднем за три года (2023–2025 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду.
«В Барнауле среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учетом сдачи ее в аренду — 6,4%», — говорится в исследовании.
В Горно-Алтайске доходность вложений в недвижимость оказалась в два раза выше — 13,1%. И это самый высокий показатель среди городов, расположенных в СФО.
Из сибирских городов в рейтинг попали:
- Абакан (1-е место, доходность 25,3%);
- Горно-Алтайск (10-е место, 13,1%);
- Иркутск (38-е место, 6,6%);
- Красноярск (39-е место, 6,6%);
- Омск (43-е место, 6,3%);
- Томск (57-е место, 4,0%);
- Новосибирск (60-е место, 2,8%);
- Кызыл (63-е место, 2,2%);
- Кемерово (71-е место, 0,1%).
«В Абакане такой результат стал возможен из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени», — пояснили эксперты.
В Горно-Алтайске стоимость квадратного метра выросла более чем на 50% в 2023–2025 годах.
Последнюю строчку занимает Калининград, где реальная доходность инвестиций в типовую недвижимость за три года оказалась отрицательной — минус 2,9%.
Ранее Барнаул стал лидером среди российских городов, где быстрее всего дорожают новостройки. На втором месте по росту стоимости оказался Грозный.
16:56:34 13-04-2026
где налоговая? куда смотрит?
22:32:21 13-04-2026
Сказки Венского леса!)))... благодаря усиленной рекламе со стороны заинтересованных лиц - застройщиков, риэлторов, программо-ипотечных банков! + экономические неграмотная публика!...