Половина жителей Алтая через 10 лет будут зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц

А большинство такого дохода будет ждать почти 12 лет

04 мая 2026, 12:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 59-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике зарплат, а Республика Алтай — 64-е, сообщает РИА Новости.

«Через 9,4 года половина населения Алтайского края будет получать зарплату в размере 200 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе)», - говорится в исследовании.

25% населения края будет получать такую зарплату через 7,2 года, а 75% - через 11,8 года.

Жителям Республики Алтай такой зарплаты придется ждать чуть дольше: 50% - через 9,7 года, 25% - через - 7,2 года, 75% - через 12,1 года.

Среди регионов СФО выше всего в рейтинге расположился Красноярский край (12-е место), где зарплата у половины жителей вырастет до указанного уровня через 7,7 года. В Иркутской области (15-е место) жителям надо подождать 7,8 года, а в Новосибирской области (24-е место) - 8 лет.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где уже через пять лет и восемь месяцев половина работников может начать получать зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.

Замыкают рейтинг Республика Ингушетия, где для достижения медианной зарплаты выше 200 тысяч рублей потребуется 22 года, и Чеченская Республика - 19 лет.

Ранее сообщалось, что Алтай оказался в конце рейтинга регионов по уровню зарплат в провинции: край за год сместился вниз на одну позицию, а республика осталась на прежнем месте.

Комментарии 22

Musik

12:31:55 04-05-2026

Имеется ввиду верхняя или нижняя половина жителя? Это важно.
И про инфляцию прям тревожно после таких материалов

ВВП

12:34:07 04-05-2026

Ни кто не знает, что будет завтра. Вспомним 90-е, уснул нищим, проснулся миллионером. Наверное забыли, как нолики с купюр убирали.

Олег

12:34:35 04-05-2026

Шнобелевскую премию эти "исследователи" точно заслужили.

Гость

15:39:13 04-05-2026

Олег (12:34:35 04-05-2026) Шнобелевскую премию эти "исследователи" точно заслужили. ...
Не оскорбляйте Шнобелевскую премию сравнением с... этим

Холмс

12:45:27 04-05-2026

вопрос не в том сколько будут зарабатывать а в том что на это купиить можно будет
я например в 1999 году в Барнаульском магазине за решетку яиц миллион отдал по ценнику

Гость

13:55:35 04-05-2026

Холмс (12:45:27 04-05-2026) вопрос не в том сколько будут зарабатывать а в том что на эт... Не было уже миллионов в 99 году, иди в школу, мальчик

гость

22:07:52 04-05-2026

Гость (13:55:35 04-05-2026) Не было уже миллионов в 99 году, иди в школу, мальчик... Может наоборот старенький совсем, но в целом вы правы, я вот за 0,5 пенного 3,50 в 1999 платил. Точно помню)) Деноминация в 1998 была.

Гость

13:06:55 04-05-2026

И платить НДФЛ 15%?!!!😡

Чатланин

13:12:46 04-05-2026

Не свисти, в 1998 году 3 нолика убрали.

гость

13:33:54 04-05-2026

ага, как в анекдоте. Слоны по 10 рублей, а зачем мне слон я 20 рублей добавлю и курицу куплю.

Гость

14:29:50 04-05-2026

Через 10 лет(две пятилетки) на горизонте появится развитой капитализм.

Знать

15:06:09 04-05-2026

Если эти люди не будут брать кредиты. И не будут большую часть этих денег отдавать банкам. То у них будет высокая очень высокая покупательная способность. И цены по законам рынка сильно подниматься. Скажем так они начнут очень легко относиться к вещам и продуктам. Все покупать и много выкидывать. Экономика с производством не справится и обрушится. Инфляция обрушит весь уклад жизни. Нужно будет узаконить принудительное кредитование. Что бы губу не раскатывали и отдавали все деньги банкам.

Гость

15:31:40 04-05-2026

А в столице нашей Родины уже сейчас больше двухсот тысяч получают...

Екх

16:02:09 04-05-2026

Это же сколько людей тогда из АК уедет, что останутся только те кто с зарплатой 200

Гость

19:35:08 04-05-2026

И Барнаул переименуют в Нью-Москву, а Москву в Старые Васюки.

Гость

21:03:40 04-05-2026

200 т. через 10 лет будет как сейчас 70 тыс. Ниочем.

Денис

21:16:31 04-05-2026

А булка хлеба будет стоить 500р.

Иванна

22:38:02 04-05-2026

Дай Бог нам дожить эти 10 лет. Всем добра.

Гость

03:23:48 05-05-2026

10 лет назад средняя зарплата была около 30000 руб. Сейчас около 50000р.-60000 р т.е. за 10 лет зарплата выросла в 2 раза примерно. Чтобы зарплата была больше 200 000 руб - она должна вырасти в 3,5-4 раза. уже в следующем году она должна вырасти на 17 %- 20% (если будет расти равномерно). Главное, чтобы реальная инфляция росла меньшими темпами не больше 10%. Тогда через 10 что-то почувствуем, что живем лучше. Но верится в это с трудом, при дефиците бюджета в 5% - повышать зарплату не из чего. Это как брать новый кредит, чтобы погасить старый.

Гость

07:08:18 05-05-2026

"25% населения края будет получать такую зарплату через 7,2 года, а 75% - через 11,8 года"------------ Какие будут цены, тарифы, штрафы - космические?

Око

09:03:21 05-05-2026

Я был миллионером в 90е , хлеб 30тр .

Shurhenchik

11:15:18 05-05-2026

Через 10 лет во ВСЕX регионах буду получать по 200 тыс. Инфляция-ссс

