Половина жителей Алтая через 10 лет будут зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц

А большинство такого дохода будет ждать почти 12 лет

04 мая 2026, 12:20, ИА Амител

Алтайский край занял 59-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике зарплат, а Республика Алтай — 64-е, сообщает РИА Новости.

«Через 9,4 года половина населения Алтайского края будет получать зарплату в размере 200 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе)», - говорится в исследовании.

25% населения края будет получать такую зарплату через 7,2 года, а 75% - через 11,8 года.

Жителям Республики Алтай такой зарплаты придется ждать чуть дольше: 50% - через 9,7 года, 25% - через - 7,2 года, 75% - через 12,1 года.

Среди регионов СФО выше всего в рейтинге расположился Красноярский край (12-е место), где зарплата у половины жителей вырастет до указанного уровня через 7,7 года. В Иркутской области (15-е место) жителям надо подождать 7,8 года, а в Новосибирской области (24-е место) - 8 лет.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где уже через пять лет и восемь месяцев половина работников может начать получать зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.

Замыкают рейтинг Республика Ингушетия, где для достижения медианной зарплаты выше 200 тысяч рублей потребуется 22 года, и Чеченская Республика - 19 лет.

Ранее сообщалось, что Алтай оказался в конце рейтинга регионов по уровню зарплат в провинции: край за год сместился вниз на одну позицию, а республика осталась на прежнем месте.