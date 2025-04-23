Сенатор РФ представит устный отчет на сессии АКЗС впервые в истории края
До этого сенаторы предоставляли только письменные отчеты
23 апреля 2025, 19:10, ИА Амител
Сенатор РФ от Алтайского края Виктор Зобнев впервые в истории представительной власти региона в устной форме представит отчет о своей работе. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети "Вконтакте".
До настоящего времени сенаторы предоставляли отчеты исключительно в письменном виде. Анна Якушева, помощник сенатора Зобнева по работе в Совете Федерации, в беседе с ИА "Атмосфера" пояснила, что в этом году в Совете Федерации порекомендовали представить отчеты устно, перед теми органами власти, которые делегировали сенаторов.
Член СФ от Алтайского края Наталья Кувшинова уже отчиталась о работе за прошлый год на заседании правительства 15 апреля, а Виктор Зобнев должен отчитаться перед депутатами АКЗС.
"Это пока рекомендация. Она не закреплена ни в регламенте Совета Федерации, ни в законе о статусе сенатора РФ и депутата Госдумы. Но не исключено, что после того как в этом году это будет успешно реализовано, такая форма станет обязательной", – отметила Анна Якушева.
Виктор Зобнев подробно расскажет о своей деятельности в Совфеде, особенно – о работе по защите прав потребителей. Сенатор осветит вопросы законотворчества и представительства интересов граждан, а также поделится информацией о своей роли руководителя рабочей группы, занимающейся законодательным обеспечением Национальной системы защиты прав потребителей. Также Зобнев представит результаты совещаний, посвященных решению актуальных проблем в этой сфере, в том числе противодействие мошенникам. В заключение сенатор расскажет о работе с обращениями граждан.
Согласно отчету Зобнева, в прошлом году он провел восемь приемов граждан в Алтайском крае, рассмотрев обращения 28 человек. Основной темой была поддержка участников СВО и их семей, особенно жен и матерей военнослужащих. По словам сенатора, благодаря проверкам в большинстве случаев удалось добиться восстановления нарушенных прав и обеспечить положенные выплаты. Кроме того, власти смогли добиться демобилизации ряда военнослужащих по медицинским показаниям.
19:18:50 23-04-2025
Как круто! Я прям в восторге!!!
21:11:41 23-04-2025
А главное жить то стали как лучше! Зарплаты хватает аж не знаешь , то ли коммуналку заплатить, то ли продукты купить. На все сразу не хватит!
21:25:17 23-04-2025
а кто его туда выбирал? Или как обычно "назначили"?