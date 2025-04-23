Сенатор РФ представит устный отчет на сессии АКЗС впервые в истории края

До этого сенаторы предоставляли только письменные отчеты

23 апреля 2025, 19:10, ИА Амител

Виктор Зобнев / Фото: t.me/zobnevofficial

Сенатор РФ от Алтайского края Виктор Зобнев впервые в истории представительной власти региона в устной форме представит отчет о своей работе. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети "Вконтакте".

До настоящего времени сенаторы предоставляли отчеты исключительно в письменном виде. Анна Якушева, помощник сенатора Зобнева по работе в Совете Федерации, в беседе с ИА "Атмосфера" пояснила, что в этом году в Совете Федерации порекомендовали представить отчеты устно, перед теми органами власти, которые делегировали сенаторов.

Член СФ от Алтайского края Наталья Кувшинова уже отчиталась о работе за прошлый год на заседании правительства 15 апреля, а Виктор Зобнев должен отчитаться перед депутатами АКЗС.

"Это пока рекомендация. Она не закреплена ни в регламенте Совета Федерации, ни в законе о статусе сенатора РФ и депутата Госдумы. Но не исключено, что после того как в этом году это будет успешно реализовано, такая форма станет обязательной", – отметила Анна Якушева.

Виктор Зобнев подробно расскажет о своей деятельности в Совфеде, особенно – о работе по защите прав потребителей. Сенатор осветит вопросы законотворчества и представительства интересов граждан, а также поделится информацией о своей роли руководителя рабочей группы, занимающейся законодательным обеспечением Национальной системы защиты прав потребителей. Также Зобнев представит результаты совещаний, посвященных решению актуальных проблем в этой сфере, в том числе противодействие мошенникам. В заключение сенатор расскажет о работе с обращениями граждан.

Согласно отчету Зобнева, в прошлом году он провел восемь приемов граждан в Алтайском крае, рассмотрев обращения 28 человек. Основной темой была поддержка участников СВО и их семей, особенно жен и матерей военнослужащих. По словам сенатора, благодаря проверкам в большинстве случаев удалось добиться восстановления нарушенных прав и обеспечить положенные выплаты. Кроме того, власти смогли добиться демобилизации ряда военнослужащих по медицинским показаниям.