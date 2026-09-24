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Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье

Музыкальный критик и телеведущий скончался в возрасте 58 лет после падения с лестницы

24 сентября 2026, 12:39, ИА Амител

Сергей Соседов / Фото: соцсети критика
Сергей Соседов / Фото: соцсети критика

Семья музыкального критика и журналиста Сергея Соседова сообщила РИА Новости, что его похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области. Собеседник агентства уточнил, что дата доставки тела в Москву пока неизвестна, но прощание обязательно пройдет в столице.

Наиболее вероятное место захоронения — Перепечинское кладбище. Напомним, Сергей Соседов ушел из жизни в возрасте 58 лет. Мать журналиста рассказала, что он упал с лестницы в отеле. В результате падения ведущий получил серьезную травму головы. Спасти его не удалось — Соседов скончался во время операции. Вероятной причиной падения мог стать оторвавшийся тромб. 

Критик родился 23 мая 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, начинал карьеру в газете "Вечерняя Москва", затем сотрудничал с разными изданиями в качестве музыкального обозревателя.

Широкую популярность Соседов приобрел благодаря работе на телевидении. Он входил в жюри украинского шоу X Factor, а также участвовал в российских музыкальных проектах "Суперстар!" и "Ты — суперстар!". 

Помимо телепроектов, критик занимался преподаванием и регулярно делился экспертными комментариями о российской и зарубежной музыкальной индустрии. Накануне сообщалось, что конкурс красоты, ради которого Соседов приехал в Нерюнгри, посвятят его памяти.

Сергей Соседов/ Фото: стоп-кадр с видео ВК

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