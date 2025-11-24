"Сейчас мало сил". Что известно о состоянии Маргариты Симоньян, которая борется с раком
Журналистка, похоронившая мужа в сентябре 2025 года, лечится от страшного недуга
24 ноября 2025, 12:40, ИА Амител
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", борется с раком груди. Журналистка, похоронившая мужа Тиграна Кеосаяна в сентябре 2205 года, в этом же месяце узнала о злокачественной опухоли. Хирурги удалили Симоньян молочную железу, сейчас она проходит сеансы химиотерапии. В своем Telegram-канале Симоньян отметила, что из-за медицинских процедур у нее стало меньше сил, но появилось больше "лежачего свободного времени".
О том, как Маргарита Симоньян лечится от рака груди и что известно о ее состоянии, – в материале amic.ru.
В каком состоянии находится Маргарита Симоньян?
«У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», – отметила главред RT.
«Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде», – добавила она.
Как Маргарита Симоньян лечится от рака?
Как сообщила Симоньян, первый сеанс химиотерапии она прошла лишь в 20-х числах октября. Она пояснила, что впереди еще много медицинских процедур. Сколько именно – пока неизвестно.
«Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – отметила журналистка.
Когда и как у Маргариты Симоньян обнаружили рак груди?
Со слов журналистки, еще летом она не подозревала о своем заболевании: в ноябре 2024-го Симоньян прошла полный чек-ап, который не выявил никаких угроз для ее здоровья.
Главред RT узнала о своем диагнозе лишь 1 сентября. Тогда она пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге недуг "оказался раком". Уже через неделю Симоньян рассказала о своей болезни в прямом эфире у Владимира Соловьева.
Правда ли, что у Симоньян "молниеносно" возник рак?
«Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – заявила Маргарита Симоньян.
Однако независимые медики уверены, что стресс – лишь одна из вероятных причин быстрого развития недуга, но не единственная. На его течение могли повлиять многие факторы, в том числе наследственность и болезни.
Какой прогноз на выздоровление Маргариты Симоньян?
О прогнозах на выздоровление журналистки неизвестно ничего. Лечащие врачи никак не комментируют ее состояние. Сама Симоньян не раз подчеркивала, что ее будущее находится "в руках Господа".
Однако в комментариях СМИ эксперты отмечали, что у Маргариты Симоньян есть шансы на выздоровление. Опухоль у нее диагностировали на начальной стадии, следовательно, она может полностью вылечиться или выйти в длительную ремиссию. Об этом изданию "Вечерняя Москва" рассказал врач-онколог Басир Бамматов.
«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – отметил врач.
12:48:22 24-11-2025
Ох уж этот пиар,границ не видит девушка.
13:30:40 24-11-2025
Гость (12:48:22 24-11-2025) Ох уж этот пиар,границ не видит девушка.... Это публичные люди. Они живут Вашим вниманием. Не будет Вашего внимания - не будет их.
17:02:52 24-11-2025
На интервью про бродячего кота силы есть
17:57:39 24-11-2025
Тысячи и больше людей лечатся от онкологии и проходят это нелегкое лечение, но о них не пишут. И правильно, пусть лечатся и выздоравливают! И о Маргарите (здоровья ей!) тоже не надо писать. Она всего лишь одна из этих людей, перед болезнью все равны, как публичные, так и нет.