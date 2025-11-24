Журналистка, похоронившая мужа в сентябре 2025 года, лечится от страшного недуга

24 ноября 2025, 12:40, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", борется с раком груди. Журналистка, похоронившая мужа Тиграна Кеосаяна в сентябре 2205 года, в этом же месяце узнала о злокачественной опухоли. Хирурги удалили Симоньян молочную железу, сейчас она проходит сеансы химиотерапии. В своем Telegram-канале Симоньян отметила, что из-за медицинских процедур у нее стало меньше сил, но появилось больше "лежачего свободного времени".

О том, как Маргарита Симоньян лечится от рака груди и что известно о ее состоянии, – в материале amic.ru.

1 В каком состоянии находится Маргарита Симоньян? Как рассказала журналистка подписчикам своего Telegram-канала, сейчас у нее мало сил из-за процедур химиотерапии. Несмотря на это, она отметила "маленький бонус" медицинской процедуры: «У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени – правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», – отметила главред RT. Напомним, что Маргарита Симоньян, несмотря на свое самочувствие, занимается съемками документального проекта "ЧТД". Эта передача выходит вместо "Международной пилорамы" ее покойного супруга Тиграна Кеосаяна. Журналистка рассказала своим подписчикам, что из-за выпадения волос будет записывать следующие выпуски в парике: «Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде», – добавила она.

2 Как Маргарита Симоньян лечится от рака? Главный редактор RT проходит курсы химиотерапии в муниципальной больнице. Ее лечение проводят бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Как сообщила Симоньян, первый сеанс химиотерапии она прошла лишь в 20-х числах октября. Она пояснила, что впереди еще много медицинских процедур. Сколько именно – пока неизвестно. «Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», – отметила журналистка.

3 Когда и как у Маргариты Симоньян обнаружили рак груди? Со слов журналистки, еще летом она не подозревала о своем заболевании: в ноябре 2024-го Симоньян прошла полный чек-ап, который не выявил никаких угроз для ее здоровья. Главред RT узнала о своем диагнозе лишь 1 сентября. Тогда она пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге недуг "оказался раком". Уже через неделю Симоньян рассказала о своей болезни в прямом эфире у Владимира Соловьева.

4 Правда ли, что у Симоньян "молниеносно" возник рак? «Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – заявила Маргарита Симоньян. Однозначно сделать такой вывод нельзя. Как говорит сама Симоньян, болезнь развивалась скоротечно. С ее слов, связано это было с сильным стрессом, в котором она находилась из-за проблем со здоровьем у Тиграна Кеосаяна. Напомним, в конце 2024 года ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому, а в сентябре 2025-го умер, так и не придя в сознание. Однако независимые медики уверены, что стресс – лишь одна из вероятных причин быстрого развития недуга, но не единственная. На его течение могли повлиять многие факторы, в том числе наследственность и болезни.