Маргарита Симоньян рассказала о диагнозе, лечении и связи болезни со смертью мужа
По словам Симоньян, стремительное развитие болезни она связывает с тяжелым психологическим состоянием
22 октября 2025, 17:45, ИА Амител
Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые подробно рассказала о своем онкологическом диагнозе и ходе лечения. В Telegram-канале она сообщила, что заболевание было выявлено 1 сентября, и сразу опровергла распространившуюся информацию о тяжелой стадии болезни.
О диагнозе и лечении
«О своем диагнозе в июле я и не подозревала, а узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у Соловьева. У меня первая-вторая стадия, а не третья, слава Богу», – подчеркнула Симоньян.
Она перенесла операцию по удалению молочной железы, а первый сеанс химиотерапии состоялся недавно. Журналистка также опровергла слухи о дорогостоящем лечении, отметив, что терапия по ОМС является бесплатной:
«Химию я прохожу в муниципальной больнице по ОМС, и она не может стоить восемь миллионов, потому что она – по ОМС, то есть бесплатно».
Связь болезни с потерей мужа
Напомним, режиссер Тигран Кеосаян, супруг Маргариты Симоньян, скончался 26 сентября после продолжительной борьбы за жизнь. Еще в декабре прошлого года он пережил клиническую смерть и впал в кому, и хотя врачи делали все возможное, спасти его не удалось.
По словам Симоньян, стремительное развитие болезни она связывает с тяжелым психологическим состоянием, в котором находилась, когда ее супруг Тигран Кеосаян был в коме.
«Я жила первые сорок дней с Тиграном в больнице, когда он впал в кому. И вот тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чистый чекап, а в декабре случилась беда с мужем. Я буквально молниеносно вырастила себе рак», – объяснила она.
Отношение к смерти и будущему
Она добавила, что философски относится к будущему и не строит долгосрочных планов:
«Я не жду смерти, хотя бы потому что я в нее не верю. Смерть – это окончание земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он велит вернуться, тогда и пойду. Я вообще не думаю об этом. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может – по Его же решению – отправлюсь играть в нарды с Тиграшей».
Несмотря на тяжелое лечение, Симоньян сохраняет присутствие духа и даже с иронией относится к побочным эффектам терапии:
«О волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко. Уже накупила париков и тюрбанов».
Напомним, впервые о серьезном заболевании Симоньян сообщила в сентябре в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". 8 сентября ей была проведена операция, об успешном завершении которой она сообщила на следующий день. 22 сентября главный редактор RT уточнила, что проходит лечение от рака и в скором времени начнет появляться на публике в париках. 20 октября Маргарита Симоньян объявила о том, что начала проходить химиотерапию.
17:59:15 22-10-2025
Не надо афишировать свою жизнь
18:09:54 22-10-2025
Не надо (17:59:15 22-10-2025) Не надо афишировать свою жизнь...
Не про это семейство
18:54:33 22-10-2025
"Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте. Не кликайте".Для некоторых комментаторов, что об стену горох...
18:54:47 22-10-2025
Зря апмянка атомной бомбой Сибири грозила
20:13:52 22-10-2025
Гость (18:54:47 22-10-2025) Зря апмянка атомной бомбой Сибири грозила ... Такие страсти на ночь упоминаешь от известной журналистки (( Она и атомная бомба. Жуть....
19:27:53 22-10-2025
Не бесплатно, а за счёт наших налогов. Из которых тебе в том числе платят зарплату не менее десяти миллионов рублей в год. Страдалица всея Руси нашлась тут...
22:09:00 22-10-2025
Sic semper tyrannis (19:27:53 22-10-2025) Не бесплатно, а за счёт наших налогов. Из которых тебе в том... Ошибаетесь! 5млн.в месяц = 60млн.в год
19:52:30 22-10-2025
Но ведь она тоже ,видимо,платит налоги.Вероятно,в том числе и на свое лечение.Не злорадствуте,люди!Думаю никто не хотел бы оказаться на ее месте.
23:04:52 22-10-2025
Да перестаньте уже трындеть про эту семейку,надоели хуже горькой редьки.
07:29:17 23-10-2025
У нас десятки тысяч женщин, которые были, есть,будут, к сожалению, в подобных ситуациях.А Маргарита ,как журналистка, рассказала, что она испытывала в то её тяжелейшее время. А за атомную бомбу над Сибирью Бог или инопланетяне уже наказали. Зачем лишний раз травмировать психику женщине, тем более, если это критика от мужчин. Нам, мужчинам, всегда надо делать скидку на более высокую эмоциональность женщин. За это их жалеть надо, ибо они более остро воспринимают суровые будни жизни, чем мужчины.
10:23:32 23-10-2025
Все болезни от нервов....
13:16:23 23-10-2025
Зачем ей все это?