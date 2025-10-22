По словам Симоньян, стремительное развитие болезни она связывает с тяжелым психологическим состоянием

22 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: кадр из эфира на телеканале "Россия 1"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые подробно рассказала о своем онкологическом диагнозе и ходе лечения. В Telegram-канале она сообщила, что заболевание было выявлено 1 сентября, и сразу опровергла распространившуюся информацию о тяжелой стадии болезни.

О диагнозе и лечении

«О своем диагнозе в июле я и не подозревала, а узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у Соловьева. У меня первая-вторая стадия, а не третья, слава Богу», – подчеркнула Симоньян.

Она перенесла операцию по удалению молочной железы, а первый сеанс химиотерапии состоялся недавно. Журналистка также опровергла слухи о дорогостоящем лечении, отметив, что терапия по ОМС является бесплатной:

«Химию я прохожу в муниципальной больнице по ОМС, и она не может стоить восемь миллионов, потому что она – по ОМС, то есть бесплатно».

Связь болезни с потерей мужа

Напомним, режиссер Тигран Кеосаян, супруг Маргариты Симоньян, скончался 26 сентября после продолжительной борьбы за жизнь. Еще в декабре прошлого года он пережил клиническую смерть и впал в кому, и хотя врачи делали все возможное, спасти его не удалось.

По словам Симоньян, стремительное развитие болезни она связывает с тяжелым психологическим состоянием, в котором находилась, когда ее супруг Тигран Кеосаян был в коме.

«Я жила первые сорок дней с Тиграном в больнице, когда он впал в кому. И вот тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чистый чекап, а в декабре случилась беда с мужем. Я буквально молниеносно вырастила себе рак», – объяснила она.

Отношение к смерти и будущему

Она добавила, что философски относится к будущему и не строит долгосрочных планов:

«Я не жду смерти, хотя бы потому что я в нее не верю. Смерть – это окончание земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он велит вернуться, тогда и пойду. Я вообще не думаю об этом. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может – по Его же решению – отправлюсь играть в нарды с Тиграшей».

Несмотря на тяжелое лечение, Симоньян сохраняет присутствие духа и даже с иронией относится к побочным эффектам терапии:

«О волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко. Уже накупила париков и тюрбанов».

Напомним, впервые о серьезном заболевании Симоньян сообщила в сентябре в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". 8 сентября ей была проведена операция, об успешном завершении которой она сообщила на следующий день. 22 сентября главный редактор RT уточнила, что проходит лечение от рака и в скором времени начнет появляться на публике в париках. 20 октября Маргарита Симоньян объявила о том, что начала проходить химиотерапию.