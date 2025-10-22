НОВОСТИОбщество

Маргарита Симоньян рассказала о диагнозе, лечении и связи болезни со смертью мужа

По словам Симоньян, стремительное развитие болезни она связывает с тяжелым психологическим состоянием

22 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: кадр из эфира на телеканале "Россия 1"
Маргарита Симоньян / Фото: кадр из эфира на телеканале "Россия 1"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые подробно рассказала о своем онкологическом диагнозе и ходе лечения. В Telegram-канале она сообщила, что заболевание было выявлено 1 сентября, и сразу опровергла распространившуюся информацию о тяжелой стадии болезни.

О диагнозе и лечении

«О своем диагнозе в июле я и не подозревала, а узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у Соловьева. У меня первая-вторая стадия, а не третья, слава Богу», – подчеркнула Симоньян.

Она перенесла операцию по удалению молочной железы, а первый сеанс химиотерапии состоялся недавно. Журналистка также опровергла слухи о дорогостоящем лечении, отметив, что терапия по ОМС является бесплатной:

«Химию я прохожу в муниципальной больнице по ОМС, и она не может стоить восемь миллионов, потому что она – по ОМС, то есть бесплатно».

Связь болезни с потерей мужа

Напомним, режиссер Тигран Кеосаян, супруг Маргариты Симоньян, скончался 26 сентября после продолжительной борьбы за жизнь. Еще в декабре прошлого года он пережил клиническую смерть и впал в кому, и хотя врачи делали все возможное, спасти его не удалось.

По словам Симоньян, стремительное развитие болезни она связывает с тяжелым психологическим состоянием, в котором находилась, когда ее супруг Тигран Кеосаян был в коме.

«Я жила первые сорок дней с Тиграном в больнице, когда он впал в кому. И вот тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чистый чекап, а в декабре случилась беда с мужем. Я буквально молниеносно вырастила себе рак», – объяснила она.

Отношение к смерти и будущему

Она добавила, что философски относится к будущему и не строит долгосрочных планов:

«Я не жду смерти, хотя бы потому что я в нее не верю. Смерть – это окончание земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он велит вернуться, тогда и пойду. Я вообще не думаю об этом. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может – по Его же решению – отправлюсь играть в нарды с Тиграшей».

Несмотря на тяжелое лечение, Симоньян сохраняет присутствие духа и даже с иронией относится к побочным эффектам терапии:

«О волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко. Уже накупила париков и тюрбанов».

Напомним, впервые о серьезном заболевании Симоньян сообщила в сентябре в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". 8 сентября ей была проведена операция, об успешном завершении которой она сообщила на следующий день. 22 сентября главный редактор RT уточнила, что проходит лечение от рака и в скором времени начнет появляться на публике в париках. 20 октября Маргарита Симоньян объявила о том, что начала проходить химиотерапию

Комментарии 12

Avatar Picture
Не надо

17:59:15 22-10-2025

Не надо афишировать свою жизнь

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:54 22-10-2025

Не надо (17:59:15 22-10-2025) Не надо афишировать свою жизнь...
Не про это семейство

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:33 22-10-2025

"Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте. Не кликайте".Для некоторых комментаторов, что об стену горох...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:47 22-10-2025

Зря апмянка атомной бомбой Сибири грозила

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:52 22-10-2025

Гость (18:54:47 22-10-2025) Зря апмянка атомной бомбой Сибири грозила ... Такие страсти на ночь упоминаешь от известной журналистки (( Она и атомная бомба. Жуть....

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

19:27:53 22-10-2025

Не бесплатно, а за счёт наших налогов. Из которых тебе в том числе платят зарплату не менее десяти миллионов рублей в год. Страдалица всея Руси нашлась тут...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:00 22-10-2025

Sic semper tyrannis (19:27:53 22-10-2025) Не бесплатно, а за счёт наших налогов. Из которых тебе в том... Ошибаетесь! 5млн.в месяц = 60млн.в год

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:52:30 22-10-2025

Но ведь она тоже ,видимо,платит налоги.Вероятно,в том числе и на свое лечение.Не злорадствуте,люди!Думаю никто не хотел бы оказаться на ее месте.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:04:52 22-10-2025

Да перестаньте уже трындеть про эту семейку,надоели хуже горькой редьки.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

07:29:17 23-10-2025

У нас десятки тысяч женщин, которые были, есть,будут, к сожалению, в подобных ситуациях.А Маргарита ,как журналистка, рассказала, что она испытывала в то её тяжелейшее время. А за атомную бомбу над Сибирью Бог или инопланетяне уже наказали. Зачем лишний раз травмировать психику женщине, тем более, если это критика от мужчин. Нам, мужчинам, всегда надо делать скидку на более высокую эмоциональность женщин. За это их жалеть надо, ибо они более остро воспринимают суровые будни жизни, чем мужчины.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:23:32 23-10-2025

Все болезни от нервов....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:23 23-10-2025

Зачем ей все это?

  0 Нравится
Ответить
