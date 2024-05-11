SHAMAN предложил мальчику из Барнаула записать совместный трек
Егор Бахарев сыграл в передаче "Песни от всей души"
11 мая 2024, 22:05, ИА Амител
Егор Бахарев на шоу "Песни от всей души" / Кадр: "Россия 1"
11-летний Егор Бахарев из Барнаула выступил на передаче "Песни от всей души" на телеканале "Россия-1".
Мальчик под гитару исполнил песню "От героев былых времен" из фильма "Офицеры" и рассказал, что его прапрадед погиб в Великой Отечественной войне под Сталинградом, а отца не стало на СВО. Именно папа и подарил ему гитару.
Также школьник признался, что мечтает стать кадетом, а потом – десантником. Сейчас он единственный мужчина в семье.
Певец SHAMAN проникся грустной историей и талантом Егора и предложил ему записать совместную песню.
Ранее песни SHAMAN предложили внести в школьную программу.
10:51:57 12-05-2024
Вся студия ревела,ужас,посмотрите.Я сама плакала очень жалко Егора.
13:27:57 12-05-2024
Горжусь таким мальчиком ,хорошего сына воспитал отец..Наверно ревели все неравнодушные ...Пусть исполнятся все планы Егора
09:36:20 13-05-2024
А шаман по русски не может обозначиться???