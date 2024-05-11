SHAMAN предложил мальчику из Барнаула записать совместный трек

Егор Бахарев сыграл в передаче "Песни от всей души"

11 мая 2024, 22:05, ИА Амител

Егор Бахарев на шоу "Песни от всей души" / Кадр: "Россия 1"

11-летний Егор Бахарев из Барнаула выступил на передаче "Песни от всей души" на телеканале "Россия-1".

Мальчик под гитару исполнил песню "От героев былых времен" из фильма "Офицеры" и рассказал, что его прапрадед погиб в Великой Отечественной войне под Сталинградом, а отца не стало на СВО. Именно папа и подарил ему гитару.

Также школьник признался, что мечтает стать кадетом, а потом – десантником. Сейчас он единственный мужчина в семье.

Певец SHAMAN проникся грустной историей и талантом Егора и предложил ему записать совместную песню.

Ранее песни SHAMAN предложили внести в школьную программу.