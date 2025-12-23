Кокошник и патриотичная елка. Улица Мало-Тобольская в Барнауле готова к Новому году
Пешеходная улица предстала перед горожанами во всей красе
23 декабря 2025, 10:38, ИА Амител
В Барнауле завершилось праздничное преображение улицы Мало-Тобольской: на ней появился традиционный русский декоративный элемент – арка в виде кокошника. Кроме этого, здесь закончили украшать новогоднюю елку, в которой угадывается российский флаг.
Праздничное настроение охватывает весь город, и кульминацией подготовки станут открытия главных новогодних площадок.
В эту пятницу, 26 декабря, в 17:00 в Барнауле состоится торжественное открытие главной городской елки, расположенной на площади Свободы. Одновременно с этим зажгутся огни и на районных елках, знаменуя старт новогодних торжеств во всех уголках города.
Напомним, что праздничная атмосфера уже ощущается горожанами: недавно засверкала огнями и живая елка в парке "Изумрудный", которая также готова радовать жителей в зимние праздники. Город полностью готов к встрече Нового года.
чета как то ни але...
10:58:03 23-12-2025
Тока народа не хватает на их кокошно-патриотическом празднике жизни, судя по фото
11:11:09 23-12-2025
Гость (10:58:03 23-12-2025) Тока народа не хватает на их кокошно-патриотическом праздник... щас с ИИ нарисуют)))
03:38:16 24-12-2025
Гость (10:58:03 23-12-2025) Тока народа не хватает на их кокошно-патриотическом праздник... Елка еще не открылась, торговля еще не работает, заканчиваются подготовительные мероприятия. Открытие - в пятницу. Сегодня - среда едва начинается. Рабочие дни. Слышал про такие?
12:04:50 25-12-2025
Гость (03:38:16 24-12-2025) Елка еще не открылась, торговля еще не работает, заканчивают... Вот раньше было : Торговля для взрослых , Горки для детей (и взрослых). Всем было весело и тепло.
11:18:51 23-12-2025
Кокошник - странное слово. Его на коки вешают чтоли? А зачем?
11:32:32 23-12-2025
А мне очень понравился кокошник! Красиво!
11:42:47 23-12-2025
Ну хоть тут елка с нормальной звездой
12:11:51 23-12-2025
Гость (11:42:47 23-12-2025) Ну хоть тут елка с нормальной звездой... ага, советская, из закромов достали.
сразу видно - старые большевики-подпольщики
12:26:31 23-12-2025
Musik (12:11:51 23-12-2025) ага, советская, из закромов достали. сразу видно - стары... чего минусуете?
красные в городе!!!
14:05:21 23-12-2025
очень красиво. молодцы, класс!!
а эти неудовлетворенные минусовщики сами же потащут своих манек туда фоткаться в каникулы.
19:52:15 23-12-2025
Шняга какая то
21:52:55 23-12-2025
Гость (11:18:51 23-12-2025) Кокошник - странное слово. Его на коки вешают чтоли? А зачем... Это старинное название женского головного убора. Такое надо знать