Кокошник и патриотичная елка. Улица Мало-Тобольская в Барнауле готова к Новому году

Пешеходная улица предстала перед горожанами во всей красе

23 декабря 2025, 10:38, ИА Амител

Новогодняя Мало-Тобольская в Барнауле / Фото: администрация Центрального района

В Барнауле завершилось праздничное преображение улицы Мало-Тобольской: на ней появился традиционный русский декоративный элемент – арка в виде кокошника. Кроме этого, здесь закончили украшать новогоднюю елку, в которой угадывается российский флаг.

Праздничное настроение охватывает весь город, и кульминацией подготовки станут открытия главных новогодних площадок.

В эту пятницу, 26 декабря, в 17:00 в Барнауле состоится торжественное открытие главной городской елки, расположенной на площади Свободы. Одновременно с этим зажгутся огни и на районных елках, знаменуя старт новогодних торжеств во всех уголках города.

Напомним, что праздничная атмосфера уже ощущается горожанами: недавно засверкала огнями и живая елка в парке "Изумрудный", которая также готова радовать жителей в зимние праздники. Город полностью готов к встрече Нового года.