Кокошник и патриотичная елка. Улица Мало-Тобольская в Барнауле готова к Новому году

Пешеходная улица предстала перед горожанами во всей красе

23 декабря 2025, 10:38, ИА Амител

Новогодняя Мало-Тобольская в Барнауле / Фото: администрация Центрального района

В Барнауле завершилось праздничное преображение улицы Мало-Тобольской: на ней появился традиционный русский декоративный элемент – арка в виде кокошника. Кроме этого, здесь закончили украшать новогоднюю елку, в которой угадывается российский флаг. 

Праздничное настроение охватывает весь город, и кульминацией подготовки станут открытия главных новогодних площадок.

В эту пятницу, 26 декабря, в 17:00 в Барнауле состоится торжественное открытие главной городской елки, расположенной на площади Свободы. Одновременно с этим зажгутся огни и на районных елках, знаменуя старт новогодних торжеств во всех уголках города.

Напомним, что праздничная атмосфера уже ощущается горожанами: недавно засверкала огнями и живая елка в парке "Изумрудный", которая также готова радовать жителей в зимние праздники. Город полностью готов к встрече Нового года.

Барнаул Новый год
Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

10:44:16 23-12-2025

чета как то ни але...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:03 23-12-2025

Тока народа не хватает на их кокошно-патриотическом празднике жизни, судя по фото

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:09 23-12-2025

Гость (10:58:03 23-12-2025) Тока народа не хватает на их кокошно-патриотическом праздник... щас с ИИ нарисуют)))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:38:16 24-12-2025

Гость (10:58:03 23-12-2025) Тока народа не хватает на их кокошно-патриотическом праздник... Елка еще не открылась, торговля еще не работает, заканчиваются подготовительные мероприятия. Открытие - в пятницу. Сегодня - среда едва начинается. Рабочие дни. Слышал про такие?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:50 25-12-2025

Гость (03:38:16 24-12-2025) Елка еще не открылась, торговля еще не работает, заканчивают... Вот раньше было : Торговля для взрослых , Горки для детей (и взрослых). Всем было весело и тепло.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:51 23-12-2025

Кокошник - странное слово. Его на коки вешают чтоли? А зачем?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:32 23-12-2025

А мне очень понравился кокошник! Красиво!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:47 23-12-2025

Ну хоть тут елка с нормальной звездой

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:11:51 23-12-2025

Гость (11:42:47 23-12-2025) Ну хоть тут елка с нормальной звездой... ага, советская, из закромов достали.
сразу видно - старые большевики-подпольщики

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:26:31 23-12-2025

Musik (12:11:51 23-12-2025) ага, советская, из закромов достали. сразу видно - стары... чего минусуете?
красные в городе!!!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:21 23-12-2025

очень красиво. молодцы, класс!!

а эти неудовлетворенные минусовщики сами же потащут своих манек туда фоткаться в каникулы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:52:15 23-12-2025

Шняга какая то

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тара

21:52:55 23-12-2025

Гость (11:18:51 23-12-2025) Кокошник - странное слово. Его на коки вешают чтоли? А зачем... Это старинное название женского головного убора. Такое надо знать

  5 Нравится
Ответить
