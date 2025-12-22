НОВОСТИОбщество

Когда откроется главная елка Барнаула в 2025 году и почему там обязательно нужно побывать?

Увидеть 32-метровую новогоднюю красавицу можно будет на площади Свободы

22 декабря 2025, 14:55, ИА Амител

Обустройство новогоднего городка на площади Свободы / Фото: Екатерина Смолина / amic.ru
Обустройство новогоднего городка на площади Свободы / Фото: Екатерина Смолина / amic.ru

На площади Свободы в Барнауле возводят главный новогодний городок, где жители и гости краевой столицы смогут окунуться в настоящую зимнюю сказку. У самой высокой городской елки маленьких и взрослых зрителей будут ждать артисты с яркой концертной программой, большая деревянная горка, киоски с угощениями и сувенирами, а также множество других захватывающих развлечений.

О том, когда самая высокая новогодняя елка в Барнауле будет зажигать свои огни, и почему ее обязательно нужно увидеть, – в материале amic.ru.

Когда откроется главная елка Барнаула в 2025 году?

Главная новогодняя красавица будет ждать жителей и гостей Барнаула 26 декабря в 17:00. Сверкать будет не только 32-метровая елка, но и весь новогодний городок: в 2025 году он будет состоять из множества ярких светодиодных фигур. Однако и от снежных скульптур в краевой столице не отказались: взрослые и маленькие зрители смогут полюбоваться Дедом Морозом и Снегурочкой.
А что, в этом году главная елка Барнаула будет не на площади Сахарова?

Кажется, вы все пропустили. В 2025 году она будет на площади Свободы. Напомним, с 5 декабря 2025 года до 4 февраля 2026-го здесь перекрыли дорожное движение. С 2 по 11 января в главном новогоднем городке проходить концерты, а 31 января елку вместе со всеми фигурами и горкой начнут убирать до следующего Нового года.
Что интересного будет на открытии главной елки Барнаула?

Для всех желающих покажут яркую новогоднюю шоу-программу "Здравствуй, новый год": ее подготовят лучшие творческие коллективы города и артисты Алтайского государственного музыкального театра. Аниматоры, скоморохи, ростовые куклы и сказочные персонажи пригласят гостей поучаствовать в веселых конкурсах и викторинах, а Дед Мороз и Снегурочка повлекут за собой в большой новогодний хоровод.
Еще на площади Свободы будет идти бойкая праздничная торговля. В шести киосках можно будет купить новогодние угощения, сувениры и новогодние игрушки.
А где еще в Барнауле будут новогодние городки и елки?

26 декабря елки и новогодние городки откроют во всех районах Барнаула и в пригороде:
  • на улице Мало-Тобольской;
  • в парке "Центральный";
  • на площади Мира;
  • в сквере имени Германа Титова;
  • в парке спорта Алексея Смертина;
  • на площадке у Дворца культуры в поселке Южном.
Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

15:07:40 22-12-2025

Почему написали елка ? Это же конус.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:22 22-12-2025

и кто туда попрется через весь город

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:59 22-12-2025

про салют ни слова! опять все в безопасности. Как посмели горки сделать - теперь безопасность под вопросом))))

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:59 22-12-2025

Спасибо, но нет. Убого, вычурно, некрасиво.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:37 22-12-2025

Гость (15:26:59 22-12-2025) Спасибо, но нет. Убого, вычурно, некрасиво.... Ну и сидите дома, злобу свою наращивайте

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:35:03 23-12-2025

Гость (15:26:59 22-12-2025) Спасибо, но нет. Убого, вычурно, некрасиво.... Ваше мнение волнует только вас. Оставьте его при себе.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:47 23-12-2025

Гость (07:35:03 23-12-2025) Ваше мнение волнует только вас. Оставьте его при себе.... Ваше мнение волнует только вас. Оставьте его при себе.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:19 22-12-2025

А у кого макс не установлен будут пускать?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:55 23-12-2025

Гость (15:30:19 22-12-2025) А у кого макс не установлен будут пускать?... Нет.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:33 22-12-2025

вот вопрос, если елка не на сахарова, то почему там красивую подсветку не включают? раньше вокруг все сверкало а там ждали и зажигали вместе с елкой, а теперь то что мешает включить?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

20:19:40 22-12-2025

Не хватает только снеговика из пластиковых стаканчиков.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:00:23 23-12-2025

Вот я бы сходила. Но в пятницу мой рабочий день до 17 часов(как и каждый день с пн-по пт). И плюс доехать. Думаю,пробки там будут и машину поставить негде будет. Тогда остается ОТ. Ну тут тоже пробки. Если ехать после работы,то опоздаем. И да, ребенка неплохо бы взять. А, он же дома...за ним тоже надо заехать еще и потом обратно в центр..ну как раз к закрытию будем)) Видимо, это мероприятие для тех,кто не работает. Или не на пятидневке. Или кто в отпуске... Непонятно,почему не сделать открытие в субботу.

  -9 Нравится
Ответить
