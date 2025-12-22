Когда откроется главная елка Барнаула в 2025 году и почему там обязательно нужно побывать?
Увидеть 32-метровую новогоднюю красавицу можно будет на площади Свободы
22 декабря 2025, 14:55, ИА Амител
Обустройство новогоднего городка на площади Свободы / Фото: Екатерина Смолина / amic.ru
На площади Свободы в Барнауле возводят главный новогодний городок, где жители и гости краевой столицы смогут окунуться в настоящую зимнюю сказку. У самой высокой городской елки маленьких и взрослых зрителей будут ждать артисты с яркой концертной программой, большая деревянная горка, киоски с угощениями и сувенирами, а также множество других захватывающих развлечений.
О том, когда самая высокая новогодняя елка в Барнауле будет зажигать свои огни, и почему ее обязательно нужно увидеть, – в материале amic.ru.
Когда откроется главная елка Барнаула в 2025 году?
Главная новогодняя красавица будет ждать жителей и гостей Барнаула 26 декабря в 17:00. Сверкать будет не только 32-метровая елка, но и весь новогодний городок: в 2025 году он будет состоять из множества ярких светодиодных фигур. Однако и от снежных скульптур в краевой столице не отказались: взрослые и маленькие зрители смогут полюбоваться Дедом Морозом и Снегурочкой.
А что, в этом году главная елка Барнаула будет не на площади Сахарова?
Кажется, вы все пропустили. В 2025 году она будет на площади Свободы. Напомним, с 5 декабря 2025 года до 4 февраля 2026-го здесь перекрыли дорожное движение. С 2 по 11 января в главном новогоднем городке проходить концерты, а 31 января елку вместе со всеми фигурами и горкой начнут убирать до следующего Нового года.
Что интересного будет на открытии главной елки Барнаула?
Для всех желающих покажут яркую новогоднюю шоу-программу "Здравствуй, новый год": ее подготовят лучшие творческие коллективы города и артисты Алтайского государственного музыкального театра. Аниматоры, скоморохи, ростовые куклы и сказочные персонажи пригласят гостей поучаствовать в веселых конкурсах и викторинах, а Дед Мороз и Снегурочка повлекут за собой в большой новогодний хоровод.
Еще на площади Свободы будет идти бойкая праздничная торговля. В шести киосках можно будет купить новогодние угощения, сувениры и новогодние игрушки.
А где еще в Барнауле будут новогодние городки и елки?
26 декабря елки и новогодние городки откроют во всех районах Барнаула и в пригороде:
- на улице Мало-Тобольской;
- в парке "Центральный";
- на площади Мира;
- в сквере имени Германа Титова;
- в парке спорта Алексея Смертина;
- на площадке у Дворца культуры в поселке Южном.
15:07:40 22-12-2025
Почему написали елка ? Это же конус.
15:09:22 22-12-2025
и кто туда попрется через весь город
15:14:59 22-12-2025
про салют ни слова! опять все в безопасности. Как посмели горки сделать - теперь безопасность под вопросом))))
15:26:59 22-12-2025
Спасибо, но нет. Убого, вычурно, некрасиво.
16:15:37 22-12-2025
Гость (15:26:59 22-12-2025) Спасибо, но нет. Убого, вычурно, некрасиво.... Ну и сидите дома, злобу свою наращивайте
07:35:03 23-12-2025
Гость (15:26:59 22-12-2025) Спасибо, но нет. Убого, вычурно, некрасиво.... Ваше мнение волнует только вас. Оставьте его при себе.
08:17:47 23-12-2025
Гость (07:35:03 23-12-2025) Ваше мнение волнует только вас. Оставьте его при себе.... Ваше мнение волнует только вас. Оставьте его при себе.
15:30:19 22-12-2025
А у кого макс не установлен будут пускать?
07:49:55 23-12-2025
Гость (15:30:19 22-12-2025) А у кого макс не установлен будут пускать?... Нет.
16:07:33 22-12-2025
вот вопрос, если елка не на сахарова, то почему там красивую подсветку не включают? раньше вокруг все сверкало а там ждали и зажигали вместе с елкой, а теперь то что мешает включить?
20:19:40 22-12-2025
Не хватает только снеговика из пластиковых стаканчиков.
09:00:23 23-12-2025
Вот я бы сходила. Но в пятницу мой рабочий день до 17 часов(как и каждый день с пн-по пт). И плюс доехать. Думаю,пробки там будут и машину поставить негде будет. Тогда остается ОТ. Ну тут тоже пробки. Если ехать после работы,то опоздаем. И да, ребенка неплохо бы взять. А, он же дома...за ним тоже надо заехать еще и потом обратно в центр..ну как раз к закрытию будем)) Видимо, это мероприятие для тех,кто не работает. Или не на пятидневке. Или кто в отпуске... Непонятно,почему не сделать открытие в субботу.