Увидеть 32-метровую новогоднюю красавицу можно будет на площади Свободы

22 декабря 2025, 14:55, ИА Амител

Обустройство новогоднего городка на площади Свободы / Фото: Екатерина Смолина / amic.ru

На площади Свободы в Барнауле возводят главный новогодний городок, где жители и гости краевой столицы смогут окунуться в настоящую зимнюю сказку. У самой высокой городской елки маленьких и взрослых зрителей будут ждать артисты с яркой концертной программой, большая деревянная горка, киоски с угощениями и сувенирами, а также множество других захватывающих развлечений.

О том, когда самая высокая новогодняя елка в Барнауле будет зажигать свои огни, и почему ее обязательно нужно увидеть, – в материале amic.ru.

1 Когда откроется главная елка Барнаула в 2025 году? Главная новогодняя красавица будет ждать жителей и гостей Барнаула 26 декабря в 17:00. Сверкать будет не только 32-метровая елка, но и весь новогодний городок: в 2025 году он будет состоять из множества ярких светодиодных фигур. Однако и от снежных скульптур в краевой столице не отказались: взрослые и маленькие зрители смогут полюбоваться Дедом Морозом и Снегурочкой.

2 А что, в этом году главная елка Барнаула будет не на площади Сахарова? Кажется, вы все пропустили. В 2025 году она будет на площади Свободы. Напомним, с 5 декабря 2025 года до 4 февраля 2026-го здесь перекрыли дорожное движение. С 2 по 11 января в главном новогоднем городке проходить концерты, а 31 января елку вместе со всеми фигурами и горкой начнут убирать до следующего Нового года.

3 Что интересного будет на открытии главной елки Барнаула? Для всех желающих покажут яркую новогоднюю шоу-программу "Здравствуй, новый год": ее подготовят лучшие творческие коллективы города и артисты Алтайского государственного музыкального театра. Аниматоры, скоморохи, ростовые куклы и сказочные персонажи пригласят гостей поучаствовать в веселых конкурсах и викторинах, а Дед Мороз и Снегурочка повлекут за собой в большой новогодний хоровод. Еще на площади Свободы будет идти бойкая праздничная торговля. В шести киосках можно будет купить новогодние угощения, сувениры и новогодние игрушки.