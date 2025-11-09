Шесть человек погибли в жутком ДТП с фурой под Новосибирском
В их числе трое детей
09 ноября 2025, 09:59, ИА Амител
9 ноября на трассе в Новосибирской области легковушка врезалась в фуру. Погибли шесть человек, трое из которых – дети. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Трагедия произошла в Болотнинском районе. По предварительным данным, ВАЗ-21099 двигался по трассе Р-255 "Сибирь" из Новосибирска в сторону Кемерова. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.
В аварии погиб 30-летний водитель легковушки и ее пассажиры: 36-летний мужчина, 35-летняя женщина, а также трое детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. 40-летний водитель Volvo не пострадал.
«На месте работает экипаж Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП. На трассе организовано реверсивное движение», – отметили в ведомстве.
10:38:37 09-11-2025
Ужас , 6 человек с грудничком да еще и на встречку...а что фура то невидимка чтоли была..? Где мозги у водителя ?
11:50:22 09-11-2025
Гость (10:38:37 09-11-2025) Ужас , 6 человек с грудничком да еще и на встречку...а что ф... Мозгов там нет, 29 лет езжу и не понимаю, что движет этими дегенератами которые на встречку вылетают.
Не в состоянии сопоставить расстояние со скоростью сближения со встречным авто?
10:55:21 09-11-2025
Фуроводу все настроение испортят
12:25:08 09-11-2025
На вазе! С детьми! И на встречку! Совсем в башке мусор вместо мозгов был.
15:08:19 09-11-2025
Гость (12:25:08 09-11-2025) На вазе! С детьми! И на встречку! Совсем в башке мусор... В башке мусор не видно в отличие от на языке.
Какая разница на вазе или с детьми?
На встречной полосе может оказаться любой автомобиль, с любым количеством и качеством пассажиров. Со спецом или по ошибке, при банальном обгоне или потере управления.
Новость без подробностей... только горе.
Не нужно фантазировать на эмоциях
08:32:07 10-11-2025
Гость (15:08:19 09-11-2025) В башке мусор не видно в отличие от на языке.Какая разни... Ты реально не понимаешь в чём разница ???
08:46:30 10-11-2025
Гость (08:32:07 10-11-2025) Ты реально не понимаешь в чём разница ???... а что,помирать в финике приятнее? или ты имел ввиду танк(не китайца)?
22:51:43 09-11-2025
Не перестроился ещё народ на зимнюю дорогу...
09:42:31 10-11-2025
там на дороге вчера жесть была, каша из воды и снега от впереди идущих тупо облако водяное и ничего не видно.