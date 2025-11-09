Шесть человек погибли в жутком ДТП с фурой под Новосибирском

В их числе трое детей

09 ноября 2025, 09:59, ИА Амител

ДТП под Новосибирском / Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

9 ноября на трассе в Новосибирской области легковушка врезалась в фуру. Погибли шесть человек, трое из которых – дети. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла в Болотнинском районе. По предварительным данным, ВАЗ-21099 двигался по трассе Р-255 "Сибирь" из Новосибирска в сторону Кемерова. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.

В аварии погиб 30-летний водитель легковушки и ее пассажиры: 36-летний мужчина, 35-летняя женщина, а также трое детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. 40-летний водитель Volvo не пострадал.