Смертельная авария с участием автобуса произошла под Манжероком из-за погодных условий

Женщина-водитель не справилась с управлением

05 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Барнаул 22"
Фото: Telegram-канал "Барнаул 22"

Вечером 5 ноября под Манжероком произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

Около 17:40 на трассе у села Toyota Carina выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Hyundai. По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением, не учтя погодные условия.

В результате аварии погиб 61-летний пассажир легкового автомобиля. Вторую пассажирку, 33-летнюю женщину, с травмами доставили в больницу, сообщили в МВД Республики Алтай.

Причины ДТП устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на трассе Волчно-Бурлинское – Московский в Алтайском крае ночью 5 ноября произошла авария, в результате которой погиб 16-летний подросток.

Смертельное ДТП / Фото: Telegram-канал

На Алтае водитель без прав вылетел на встречку и врезался в машину с пьяным водителем

В результате столкновения один из водителей скончался от полученных травм в больнице
Комментарии 3

Гость

23:40:23 05-11-2025

отца убила, сестру покалечила. СНЕГ!! гололед!! куда прешься летишь?! а теперь не воротишь НИКОГО оттуда. так и жить с этим теперь ей, ох как тяжело

Гость

09:54:55 06-11-2025

Гость (23:40:23 05-11-2025) отца убила, сестру покалечила. СНЕГ!! гололед!! куда прешься... не суди и не судим будешь.

гость

10:40:59 09-11-2025

Гость (09:54:55 06-11-2025) не суди и не судим будешь.... Серьезно?? А тебе в лоб на трассе не выезжали вот такие, когда ты с семьей едешь и ничего не нарушаешь.
У них ВУ надо навсегда забирать вместе с машиной.

