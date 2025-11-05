Смертельная авария с участием автобуса произошла под Манжероком из-за погодных условий

Женщина-водитель не справилась с управлением

05 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Барнаул 22"

Вечером 5 ноября под Манжероком произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

Около 17:40 на трассе у села Toyota Carina выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Hyundai. По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением, не учтя погодные условия.

В результате аварии погиб 61-летний пассажир легкового автомобиля. Вторую пассажирку, 33-летнюю женщину, с травмами доставили в больницу, сообщили в МВД Республики Алтай.

Причины ДТП устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на трассе Волчно-Бурлинское – Московский в Алтайском крае ночью 5 ноября произошла авария, в результате которой погиб 16-летний подросток.