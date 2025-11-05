Смертельная авария с участием автобуса произошла под Манжероком из-за погодных условий
Женщина-водитель не справилась с управлением
05 ноября 2025, 23:00, ИА Амител
Вечером 5 ноября под Манжероком произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".
Около 17:40 на трассе у села Toyota Carina выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Hyundai. По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением, не учтя погодные условия.
В результате аварии погиб 61-летний пассажир легкового автомобиля. Вторую пассажирку, 33-летнюю женщину, с травмами доставили в больницу, сообщили в МВД Республики Алтай.
Причины ДТП устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что на трассе Волчно-Бурлинское – Московский в Алтайском крае ночью 5 ноября произошла авария, в результате которой погиб 16-летний подросток.
23:40:23 05-11-2025
отца убила, сестру покалечила. СНЕГ!! гололед!! куда прешься летишь?! а теперь не воротишь НИКОГО оттуда. так и жить с этим теперь ей, ох как тяжело
09:54:55 06-11-2025
Гость (23:40:23 05-11-2025) отца убила, сестру покалечила. СНЕГ!! гололед!! куда прешься... не суди и не судим будешь.
10:40:59 09-11-2025
Гость (09:54:55 06-11-2025) не суди и не судим будешь.... Серьезно?? А тебе в лоб на трассе не выезжали вот такие, когда ты с семьей едешь и ничего не нарушаешь.
У них ВУ надо навсегда забирать вместе с машиной.