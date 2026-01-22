Шести фигурантам дела о пыточном рехабе в Башкирии дали по пять лет колонии

Организатор центра был осужден еще в 2022 году и приговорен к трем годам колонии строгого режима

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Уфе вынесен приговор по делу о подпольном "реабилитационном центре", где людей похищали и жестоко удерживали под видом лечения от зависимостей. Организатор и его сообщники получили реальные сроки лишения свободы, сообщает mkset.ru.

Преступная группа действовала с апреля 2019 по март 2020 года через ООО "Сохрани себя". На арендованных коттеджах в Уфимском и Чишминском районах четверых пациентов насильно удерживали в помещениях с решетками, привязывали к кроватям, обливали холодной водой и унижали. Всего в деятельность центра были вовлечены семеро человек.

Орджоникидзевский районный суд Уфы признал шестерых фигурантов виновными в похищении людей с применением насилия. Они получили от пяти до пяти с половиной лет колонии, трое – строгого и особого режимов. Двум назначено условное наказание, одной из обвиняемых – матери малолетнего ребенка – исполнение приговора отсрочено.

Организатор центра был осужден еще в 2022 году и приговорен к трем годам колонии строгого режима. Это не первый подобный случай в регионе: в последние годы в Башкирии было раскрыто несколько преступных схем под видом реабилитационных центров, где пациентов также обманом удерживали и подвергали насилию.